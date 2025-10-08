Mundo

El presidente más anciano del mundo busca un nuevo mandato: tiene 92 años

El camerunés Paul Biya lanzó su campaña electoral con promesas de desarrollo y estabilidad en un país afectado por ataques, pobreza y cuestionamientos sobre la transparencia de los comicios

Guardar
El presidente de Camerún, Paul
El presidente de Camerún, Paul Biya, y la primera dama, Chantal Biya, asisten a un mitin político en el estadio Lamido Yaya Dairou en Maroua, Camerún, el martes 7 de octubre de 2025. (Foto AP/Welba Yamo Pascal)

El presidente de Camerún, Paul Biya, de 92 años, apareció el martes en su primer mitin de campaña para las próximas elecciones en las que el jefe de estado más anciano del mundo busca su octavo mandato.

Dirigiéndose a una multitud de seguidores en un estadio en la ciudad de Maroua, en el extremo norte del país, Biya prometió reforzar la seguridad en la región plagada de ataques extremistas, frenar el desempleo juvenil y mejorar la infraestructura vial y los servicios sociales si es reelegido en las elecciones del domingo.

“Conozco bien los problemas que les preocupan, conozco las expectativas incumplidas que les hacen dudar del futuro”, dijo en su discurso. “Basándome en mi propia experiencia, puedo asegurarles que estos problemas no son insuperables”.

Mujeres vestidas con trajes estampados
Mujeres vestidas con trajes estampados a juego sostienen vuvuzelas con la imagen del presidente Paul Biya durante un mitin político en el estadio Lamido Yaya Dairou en Maroua, Camerún, el martes 7 de octubre de 2025. (Foto AP/Welba Yamo Pascal)

La región del Extremo Norte es mayoritariamente musulmana y una de las más pobres de Camerún. Se ha visto afectada por ataques y secuestros extorsivos perpetrados por el grupo extremista Boko Haram.

También representa casi el 20% de los 8,2 millones de votantes elegibles del país, y dos de los nueve candidatos de la oposición en las elecciones (los antiguos aliados de Biya, Bello Bouba Maigari e Issa Tchiroma Bakary) cuentan con un fuerte apoyo en el extremo norte.

Esta fue la primera salida de Biya en una campaña en la que ha estado notablemente ausente, y recientemente regresó de una semana en Suiza. No se ha revelado el motivo oficial de su estancia en el extranjero, pero Biya ha viajado regularmente a Europa para estancias privadas y tratamientos médicos en los últimos años.

El presidente de Camerún, Paul
El presidente de Camerún, Paul Biya, de 92 años, quien busca un octavo mandato, habla durante el lanzamiento de su campaña electoral, en Maroua, Camerún, el 7 de octubre de 2025. REUTERS/Desire Danga Essigue

Rara vez se le ve en público y sus críticos dicen que su capacidad para gobernar se ha visto severamente limitada por su edad.

Durante sus décadas en el poder, la nación centroafricana de casi 30 millones de habitantes ha enfrentado desafíos que van desde un mortífero movimiento secesionista en el oeste del país hasta una corrupción crónica que ha frenado el desarrollo a pesar de la riqueza de sus recursos naturales, como el petróleo y los minerales. Al menos el 43% de los ciudadanos del país vive en la pobreza, según estimaciones de la ONU, en términos de condiciones básicas de vida como ingresos, educación y salud.

Aun así, es probable que Biya prevalezca en las elecciones, especialmente después de que a su más fuerte rival, Maurice Kamto, se le prohibió presentarse como candidato en agosto y la oposición sigue dividida.

Simpatizantes del Movimiento Democrático Popular
Simpatizantes del Movimiento Democrático Popular de Camerún (CPDM) sostienen pancartas con la imagen del presidente Paul Biya durante un mitin político en el estadio Lamido Yaya Dairou en Maroua, Camerún, el martes 7 de octubre de 2025. (Foto AP/Welba Yamo Pascal)

La mayoría de las elecciones anteriores en Camerún han enfrentado cuestionamientos de credibilidad, y las autoridades electorales a menudo han sido acusadas de favorecer a Biya. Algunos de los funcionarios electorales ocuparon otros cargos en el gobierno de Biya. El límite de dos mandatos presidenciales se eliminó mediante votación parlamentaria en 2008.

(con información de AP)

Temas Relacionados

CamerúnreelecciónPaul Biyaeleccionespresidente

Últimas Noticias

La Unión Europea analiza utilizar el muro antidrones rusos para responder a “otras amenazas”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este miércoles que el continente debe fortalecer sus defensas en lo que llamó “zona gris”

La Unión Europea analiza utilizar

El premio Nobel de Química 2025 fue otorgado a los “arquitectos de las moléculas”: Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

El desarrollo de materiales capaces de capturar dióxido de carbono, almacenar hidrógeno y eliminar contaminantes fue clave para que la academia sueca reconociera la labor de los tres investigadores galardonados

El premio Nobel de Química

Tras las huellas de Alejandro Magno: el misterio de Termesos, la ciudad que ningún ejército pudo conquistar

Al suroeste de Turquía, rodeada de pinares y acantilados, esta antigua urbe sobrevive casi intacta lejos de las multitudes. Enigmas y recuerdos de hazañas son claves en este lugar que asombra por su historia y su conservación extraordinaria

Tras las huellas de Alejandro

Erdogan afirmó que Trump le pidió persuadir a Hamas para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza

El grupo terrorista “respondió diciéndonos que está preparado para la paz y las negociaciones. En otras palabras, no adoptó una postura contraria. Considero esto un paso muy valioso”, expresó el presidente de Turquía

Erdogan afirmó que Trump le

Rusia atacó una central térmica ucraniana y dejó a más de 4.500 usuarios sin electricidad

En medio de las respuestas estratégicas por parte de Ucrania, el Kremlin causó “daños graves” en una central térmica de la región de Cherníguiv

Rusia atacó una central térmica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cómo identificar si una joya

¿Cómo identificar si una joya es de plata auténtica?

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

Los cuadernos de las coimas a juicio: “la Camarita”, el oscuro chiste interno de la corrupción empresarial

Rafa Mir, procesado por agresión sexual

Así es la formación ‘Mirlo’: los aviones que sustituyen a la Patrulla Águila en el desfile del 12 de Octubre

INFOBAE AMÉRICA
Dean Huijsen abandona la concentración

Dean Huijsen abandona la concentración de la selección lesionado y Aymeric Laporte le sustituye

Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting de Gijón hasta 2027

Ceferin asegura que trasladar partidos de ligas nacionales al extranjero puede "romper" el fútbol

Experto en matemáticas desvela cómo saber si una ruleta está trucada (con un método más simple de lo que parece)

El Norwegian Aqua inicia su temporada de cruceros por el Caribe desde Miami hasta abril de 2026

ENTRETENIMIENTO

Dwayne “La Roca” Johnson sorprende

Dwayne “La Roca” Johnson sorprende con su transformación total en “La máquina”, el drama que lo acerca al Oscar

Cenicienta como nunca antes, la hermanastra fea desafía los estándares de belleza

Nolan Gould sorprendió con su impactante cambio físico tras “Modern Family”

Dick Van Dyke bromeó sobre su cumpleaños número 100: “Sería gracioso si no llego”

Denise Richards testificó que Aaron Phypers la agredió mientras se recuperaba de una cirugía plástica