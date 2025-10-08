El presidente más anciano del mundo busca un nuevo mandato: tiene 92 años

El presidente de Camerún, Paul Biya, y la primera dama, Chantal Biya, asisten a un mitin político en el estadio Lamido Yaya Dairou en Maroua, Camerún, el martes 7 de octubre de 2025. (Foto AP/Welba Yamo Pascal)

El presidente de Camerún, Paul Biya, de 92 años, apareció el martes en su primer mitin de campaña para las próximas elecciones en las que el jefe de estado más anciano del mundo busca su octavo mandato.

Dirigiéndose a una multitud de seguidores en un estadio en la ciudad de Maroua, en el extremo norte del país, Biya prometió reforzar la seguridad en la región plagada de ataques extremistas, frenar el desempleo juvenil y mejorar la infraestructura vial y los servicios sociales si es reelegido en las elecciones del domingo.

“Conozco bien los problemas que les preocupan, conozco las expectativas incumplidas que les hacen dudar del futuro”, dijo en su discurso. “Basándome en mi propia experiencia, puedo asegurarles que estos problemas no son insuperables”.

Mujeres vestidas con trajes estampados a juego sostienen vuvuzelas con la imagen del presidente Paul Biya durante un mitin político en el estadio Lamido Yaya Dairou en Maroua, Camerún, el martes 7 de octubre de 2025. (Foto AP/Welba Yamo Pascal)

La región del Extremo Norte es mayoritariamente musulmana y una de las más pobres de Camerún. Se ha visto afectada por ataques y secuestros extorsivos perpetrados por el grupo extremista Boko Haram.

También representa casi el 20% de los 8,2 millones de votantes elegibles del país, y dos de los nueve candidatos de la oposición en las elecciones (los antiguos aliados de Biya, Bello Bouba Maigari e Issa Tchiroma Bakary) cuentan con un fuerte apoyo en el extremo norte.

Esta fue la primera salida de Biya en una campaña en la que ha estado notablemente ausente, y recientemente regresó de una semana en Suiza. No se ha revelado el motivo oficial de su estancia en el extranjero, pero Biya ha viajado regularmente a Europa para estancias privadas y tratamientos médicos en los últimos años.

El presidente de Camerún, Paul Biya, de 92 años, quien busca un octavo mandato, habla durante el lanzamiento de su campaña electoral, en Maroua, Camerún, el 7 de octubre de 2025. REUTERS/Desire Danga Essigue

Rara vez se le ve en público y sus críticos dicen que su capacidad para gobernar se ha visto severamente limitada por su edad.

Durante sus décadas en el poder, la nación centroafricana de casi 30 millones de habitantes ha enfrentado desafíos que van desde un mortífero movimiento secesionista en el oeste del país hasta una corrupción crónica que ha frenado el desarrollo a pesar de la riqueza de sus recursos naturales, como el petróleo y los minerales. Al menos el 43% de los ciudadanos del país vive en la pobreza, según estimaciones de la ONU, en términos de condiciones básicas de vida como ingresos, educación y salud.

Aun así, es probable que Biya prevalezca en las elecciones, especialmente después de que a su más fuerte rival, Maurice Kamto, se le prohibió presentarse como candidato en agosto y la oposición sigue dividida.

Simpatizantes del Movimiento Democrático Popular de Camerún (CPDM) sostienen pancartas con la imagen del presidente Paul Biya durante un mitin político en el estadio Lamido Yaya Dairou en Maroua, Camerún, el martes 7 de octubre de 2025. (Foto AP/Welba Yamo Pascal)

La mayoría de las elecciones anteriores en Camerún han enfrentado cuestionamientos de credibilidad, y las autoridades electorales a menudo han sido acusadas de favorecer a Biya. Algunos de los funcionarios electorales ocuparon otros cargos en el gobierno de Biya. El límite de dos mandatos presidenciales se eliminó mediante votación parlamentaria en 2008.

