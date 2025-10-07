Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

Miembro de la delegación de Hamas en Egipto (Icana News Agency)

El grupo terrorista Hamas aseguró este martes que su delegación negociadora busca “retirar todos los obstáculos” para lograr un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, después del inicio de contactos indirectos con Israel en Egipto al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La delegación del movimiento en Egipto busca retirar todos los obstáculos para lograr un acuerdo que satisfaga las aspiraciones de nuestro pueblo”, dijo Fauzi Barhum, alto cargo del brazo político de Hamas. Barhum señaló que el acuerdo debe “garantizar un alto el fuego, la retirada total del Ejército de ocupación, la entrada de ayuda y la vuelta de los desplazados a sus hogares”.

“Queremos un acuerdo que garantice el inicio inmediato de la reconstrucción bajo supervisión de un organismo palestino de tecnócratas”, aseguró, antes de alertar contra los intentos del “criminal” primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para “obstruir y socavar la actual ronda de negociaciones, igual que hizo con las anteriores”.

Barhum manifestó que Hamas “cree en la justicia de la causa y del proyecto de lucha” y señaló que la delegación “confía en la capacidad para impedir todos los planes para liquidar la causa (palestina) y hacer avanzar las agendas del enemigo sionista”, según recogió el diario palestino Filastin.

“Los planes del enemigo sionista han demostrado que sus dos años de guerra no estaban dirigidos únicamente contra Hamas y las facciones de la resistencia, sino que se trataba de una guerra exhaustiva contra la existencia palestina y un intento frenético para romper la voluntad popular, destruir su causa y eliminar su derecho inherente a la liberación y el retorno", esgrimió.

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de Hamas montan guardia el día de la entrega de los rehenes retenidos en Ráfah, en el sur de la Franja de Gaza. 22 de febrero de 2025 (REUTERS/Hatem Khaled)

“La verdadera naturaleza de las intenciones expansionistas y coloniales del enemigo a expensas de las tierras, soberanía, seguridad y estabilidad de los países árabes e islámicos ha quedado expuesta a través de las declaraciones y sueños de sus líderes criminales respecto al ‘Gran Israel’”, dijo Barhum, quien reclamó “pasos prácticos para disuadir a la entidad sionista”.

En este sentido, subrayó que tanto Israel como Estados Unidos tienen “toda la responsabilidad política, legal, moral e histórica por los crímenes de guerra y el genocidio cometido en Gaza”, antes de reseñar que los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 —que dejaron 1200 muertos, casi 5500 heridos y centenares de secuestrados— fueron “una respuesta histórica a las conspiraciones para liquidar la causa palestina”.

“No fue una batalla para romper la fragilidad de la ocupación, sino un punto de inflexión que reveló y aisló a la ocupación, marcando el inicio de una verdadera cuenta atrás para poner fin a la ocupación sobre el terreno”, manifestó el alto cargo de Hamás, que incidió en que Cisjordania y Jerusalén Este “no han sido inmunes a la agenda fascista del gobierno de ocupación, que busca la anexión, el desplazamiento y el robo de tierras”.

El humo se eleva tras las explosiones en medio de la ofensiva militar israelí en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza. 6 de octubre de 2025 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Por ello, reiteró que la “prioridad” de Hamas es “el cese de la agresión sionista y la guerra de exterminio contra Gaza”, antes de “renovar el compromiso con el respeto a todos los derechos nacionales establecidos del pueblo palestino y sus aspiraciones de liberación, reforma e independencia”.

“Nuestro resiliente pueblo en Gaza ha sufrido durante dos años una guerra de exterminio, hambruna sistemática y destrucción total. Sin embargo, la ocupación ha fracasado estrepitosamente a la hora de lograr sus agresivos objetivos, a pesar de las vergonzosas masacres", destacó.

Barhum insistió por ello en que “el enemigo ha fracasado en todos sus intentos de desplazamiento forzado, recuperación forzosa de prisioneros —en referencia a los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023— o infiltración de agentes, a pesar de la sospechosa incapacidad del sistema internacional para detener la agresión contra Gaza”.

Contactos en Egipto

La gente sostiene carteles durante una protesta en solidaridad con los palestinos, en el segundo aniversario del mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás desde Gaza, frente a la sede del Sindicato de Periodistas Egipcios (EJS), en El Cairo, Egipto, el 7 de octubre de 2025 (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Poco antes de las palabras de Barhum, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, confirmó que aún faltan acuerdos entre Israel y Hamas sobre “muchos detalles” de la propuesta de Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza, después del inicio el lunes de contactos indirectos en Egipto para cerrar un pacto.

Al Ansari manifestó que las “delicadas negociaciones” del lunes en la ciudad de Sharm el Sheij se retomarían este martes con el “compromiso a la hora de trabajar para hacer avanzar el plan de Trump y poner fin a la guerra en Gaza”, incluidos “el fin de la ocupación israelí y la entrega de ayuda humanitaria”.

“Apreciamos el compromiso de Estados Unidos a la hora de poner fin a la guerra y trabajamos con ellos para lograr un consenso sobre la aplicación del plan de Trump para que no sea temporal”, dijo, antes de resaltar que “todas las partes” dieron su visto bueno a la propuesta, por lo que “los obstáculos están ahora en su aplicación”.

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, dejó hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamas, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.