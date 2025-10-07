Mundo

Qué se sabe hasta ahora sobre las reuniones para el acuerdo de paz en Gaza

Representantes de ambas partes, junto a mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar, intentan transformar la propuesta de Donald Trump en acciones concretas. Hay diferencias sobre seguridad, gobernanza y presencia militar israelí

Carlos Eduardo Martínez

Las negociaciones para un acuerdo de paz en Gaza continúan en Egipto con mediación internacional

Las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza continúan este martes en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, con la participación indirecta de Israel y el grupo terrorista Hamas, y la mediación de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos. El proceso busca concretar la propuesta de paz de 20 puntos presentada por el presidente estadounidense Donald Trump, que pretende poner fin a la guerra iniciada hace dos años.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, reconoció que aún faltan acuerdos sobre “muchos detalles” del plan, aunque destacó el compromiso de las partes y el apoyo de Washington. Entre los puntos pendientes se encuentran la liberación de rehenes israelíes, la excarcelación de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria. Según Al Ansari, las reuniones del lunes se prolongaron durante cuatro horas y continuarán “con el objetivo de convertir la propuesta en medidas prácticas sobre el terreno”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari

El plan de Trump, apoyado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, contempla el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamas y la formación de un gobierno tecnócrata de transición en Gaza. Sin embargo, Netanyahu ha rechazado la creación de un Estado palestino y ha insistido en que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” del territorio, lo que pone en duda la aplicación completa del plan.

Egipto considera estas negociaciones “decisivas” para frenar el conflicto y establecer una hoja de ruta hacia una solución política. El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, afirmó que 57 países árabes y musulmanes estarían dispuestos a normalizar relaciones con Israel si se alcanza un acuerdo que contemple un horizonte político para la creación de un Estado palestino. También confirmó que una delegación estadounidense encabezada por el enviado presidencial Steve Witkoff se incorporará este miércoles a las conversaciones.

El plan de paz propuesto por Trump incluye el fin de la ofensiva israelí, liberación de rehenes y desarme de Hamas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió el plan de Trump y subrayó que Washington busca “la liberación de todos los rehenes, el fin del dominio de Hamas en Gaza y una paz duradera que garantice la seguridad de Israel y la estabilidad regional”. Rubio recordó que el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos en Israel y 254 rehenes, de los cuales 48 permanecen en manos del grupo terrorista.

Egipto anunció que la delegación de Estados Unidos, encabezada por el enviado presidencial Steve Witkoff, se unirá este miércoles a las negociaciones sobre el fin de la guerra en Gaza

Según las autoridades de Gaza, controladas por Hamas, la ofensiva israelí ha causado hasta la fecha más de 67.000 muertos, en medio de denuncias internacionales por el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria y el impacto sobre la población civil.

Las partes involucradas mantienen cautela.

Qatar sostiene que no existe un “plan B” y que el objetivo es lograr un acuerdo “duradero, no temporal”, con mecanismos internacionales de monitoreo que eviten una reanudación del conflicto. Los mediadores esperan que las conversaciones de Sharm el Sheij sienten las bases de una tregua definitiva, aunque aún no hay consenso sobre los términos de su implementación.

