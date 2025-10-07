El Vaticano confirmó el primer viaje internacional del papa León XIV: visitará Turquía y El Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre

El Papa León XIV oficia la Misa del Jubileo del Mundo Misionero y del Jubileo de los Migrantes en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 5 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El primer viaje internacional del papa León XIV será a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

La primera etapa de este viaje comenzará con una peregrinación a Iznik con motivo del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, donde permanecerá hasta el 30, y posteriormente se trasladará a Líbano hasta el 2 de diciembre.

El aniversario es un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas, y Francisco había planeado marcarlo con su propio viaje a Turquía en mayo por invitación del Patriarca Bartolomé I, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo.

El pontífice falleció en abril a los 88 años.

La ciudad de Iznik en Turquía. (Captura de video/Dolby Word)

El Vaticano informó de que el programa detallado del viaje se dará a conocer en un segundo momento.

Nicea, hoy la ciudad de Iznik, a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo, convocado por el emperador Constantino I.

El viaje a Líbano había sido otro de los sueños de Francisco, pero siempre se aplazó por la situación política en el país.

El viaje le dará al primer Papa estadounidense de la historia la oportunidad de hablar en términos generales sobre la paz en Medio Oriente y la difícil situación de los cristianos allí.

El papa Francisco en una misa en Ajaccio, Córcega, el 15 de diciembre del 2024. (AP foto/Thibault Camus)

León, al igual que su predecesor Francisco, ha pedido constantemente la paz y el diálogo en Oriente Medio, especialmente mientras continúa la ofensiva de Israel en Gaza.

Francisco visitó Turquía en 2014, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, mientras que el último papa que visitó Líbano fue Benedicto XVI, en septiembre de 2012.

Noticia en desarrollo....

(con información de EFE)