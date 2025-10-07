Mundo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

“Estamos en días decisivos”, aseguró el primer ministro israelí

El primer ministro israelí Benjamin
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. REUTERS/Jonathan Ernst

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado conmemorando el segundo aniversario del 7 de octubre, y declaró que él y su esposa Sara “inclinamos la cabeza en memoria de nuestros caídos y de quienes perdieron la vida; que su imagen permanezca grabada en nuestros corazones para siempre”.

“Abrazamos con cariño a las familias en duelo, deseamos una recuperación completa a los heridos en cuerpo y alma y, por supuesto, seguimos actuando por todos los medios posibles para traer de vuelta a todos los rehenes, tanto vivos como caídos”, declaró.

El primer ministro emitió su comunicado unas tres horas después del final de la festividad judía de Sucot, que, como todas las festividades y el Shabat, se considera un día de descanso para los judíos.

“La guerra de levantamiento en siete frentes es una guerra fatídica por la patria, una guerra por nuestra propia existencia y futuro”, añadió. “Nuestros enemigos sedientos de sangre nos golpearon con fuerza, pero no nos quebraron. Junto al enorme dolor, sentimos un gran orgullo por la extraordinaria resiliencia de nuestro Estado”.

“Estamos en días decisivos”, declaró Netanyahu. “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra: el retorno de todos los rehenes, la eliminación del dominio de Hamás y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”.

La declaración no hizo referencia a las actuales conversaciones de alto el fuego, basadas en una propuesta que vería a Israel retirarse del enclave.

En desarrollo

