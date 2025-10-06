Ucrania atacó una planta de municiones rusa y una terminal petrolera en Crimea con drones de largo alcance

Ataque ucraniano en Bélgorod, Rusia

Drones y misiles ucranianos de largo alcance impactaron una importante planta de municiones rusa, una terminal petrolera clave y un importante depósito de armas tras la línea del frente, según informaron el lunes el presidente y el ejército de Ucrania, mientras Kiev aumentaba la presión sobre la logística militar de Moscú.

La planta de municiones de Sverdlov, en la región de Nizhni Nóvgorod, al oeste de Rusia, fue atacada durante la noche, causando múltiples explosiones y un incendio, según informó el Estado Mayor ucraniano. La planta suministra a las fuerzas rusas municiones de aviación y artillería, bombas de aviación y municiones antiaéreas y antitanque, añadió.

Ucrania también atacó una terminal petrolera en la península de Crimea, anexionada por Rusia, provocando un incendio, y un depósito de municiones del 18.º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, según el Estado Mayor.

Las autoridades rusas reconocieron un importante ataque con drones ucranianos en 14 regiones, así como en Crimea y en los alrededores del mar Negro y el mar de Azov. Pero dieron pocos detalles, salvo que las defensas aéreas derribaron 251 drones ucranianos, lo que lo convirtió en uno de los mayores bombardeos ucranianos contra territorio ruso desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022.

Gleb Nikitin, gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, declaró que las defensas aéreas repelieron un ataque de 20 drones ucranianos contra una zona industrial local que incluye la planta de munición, y que ninguna instalación sufrió daños.

Los ataques de largo alcance de Ucrania contra refinerías y otras instalaciones petroleras contribuyeron a la escasez de combustible ruso en agosto.

Producción de armas

FOTO DE ARCHIVO. Un dron ruso durante un ataque de drones rusos, que las autoridades locales consideran vehículos aéreos no tripulados (UAV) Shahed-136 de fabricación iraní, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 17 de octubre de 2022 (REUTERS/Roman Petushkov)

Mejorar las armas de producción nacional, especialmente los drones, ha sido uno de los principales objetivos de las autoridades ucranianas en su esfuerzo por contrarrestar la invasión de Moscú y profundizar su penetración en Rusia con ataques que ejercen presión militar, política y social sobre el presidente Vladimir Putin.

Aunque la economía y el ejército rusos son mucho mayores que los de Ucrania, Kiev ha limitado en gran medida los avances rusos en el campo de batalla a un lento y costoso progreso en el campo ucraniano, ya que la tecnología de vanguardia de drones compensa en parte su escasez de soldados.

Ante la incertidumbre sobre el apoyo militar occidental con el que puede contar, Ucrania ha desarrollado rápidamente su capacidad de fabricación de defensa. Ya comparte su experiencia en drones con países europeos y está negociando una posible cooperación tecnológica y de producción con Estados Unidos.

Las autoridades ucranianas han sugerido que les gustaría que Washington suministrara misiles de crucero Tomahawk para poder atacar a más activos rusos en la retaguardia. Mientras tanto, Ucrania utiliza cada vez más drones de largo alcance de desarrollo nacional, según declaró el lunes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y Ucrania espera ampliar dichas capacidades si consigue financiación extranjera.

También indicó que Ucrania había utilizado sus propios misiles para los ataques en suelo ruso. “Lo principal que hay que entender es que, en los últimos días, Ucrania ha utilizado exclusivamente armas de fabricación ucraniana, no solo drones”, declaró Zelensky durante una conferencia de prensa con el primer ministro holandés, Dick Schoof, en Kiev.

“Esperamos mayores capacidades, pero estas dependen de los recursos financieros”, añadió.

Industria de defensa de Ucrania

Militares de la 115.ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania practican el disparo de un sistema de armas de misiles guiados antitanque durante un entrenamiento entre misiones de combate en un campo de entrenamiento, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 23 de agosto de 2025 (REUTERS/Sofiia Gatilova)

La creciente industria de defensa de Ucrania podría comenzar a exportar el excedente de producción de armas a finales de este año, utilizando los ingresos para comprar sistemas sofisticados que no puede fabricar por sí misma, declaró Zelensky el lunes.

Para finales de este año, Ucrania espera proporcionar al menos la mitad de las armas que sus tropas necesitan en el frente, declaró Zelenskyy en un foro de la industria de defensa en Kiev.

“Ya en el frente, más del 40% de las armas utilizadas son armas producidas en Ucrania o con Ucrania”, declaró Zelensky en un discurso.

El año pasado, Ucrania produjo y entregó 2,4 millones de proyectiles al frente, según el líder ucraniano.

Ucrania produce actualmente 40 sistemas de artillería autopropulsada Bohdana al mes, afirmó Zelenskyy. En comparación, la tasa de producción en abril de 2024 era de 10 unidades mensuales.

“Ha llegado el momento de iniciar la exportación de nuestras armas ucranianas, aquellas que tenemos en excedente y, por lo tanto, podemos exportar, para que haya financiación para las armas que son especialmente necesarias para la defensa”, declaró Zelensky en un discurso, posiblemente refiriéndose a los sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense.

Añadió que Ucrania ya tiene acuerdos para iniciar las exportaciones a Europa, Estados Unidos y Medio Oriente, y que las compras podrían comenzar a finales de este año.

(Con información de AP)