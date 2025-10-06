Mundo

La Unión Europea criticó la “persecución de la disidencia” durante las elecciones municipales en Georgia

En un comunicado firmado por la Alta Representante de la Política Exterior, Kaja Kallas, se destacó que la “aprobación de leyes contra la sociedad civil” y el encarcelamiento de opositores y activistas ”han reducido drásticamente la posibilidad de que hubiera unas elecciones competitivas”

Guardar
Kaja Kallas denunció la "persecución
Kaja Kallas denunció la "persecución de la disidencia" en las elecciones de Georgia (Europa Press)

La Unión Europea ha criticado la “persecución de la disidencia” durante las elecciones municipales celebradas el sábado en Georgia, en las que el partido gobernante, Sueño Georgiano, se impuso tras el llamamiento a la abstención de la oposición.

En un comunicado firmado por la Alta Representante de la Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, Bruselas destacó que “los meses de operaciones contra los medios de comunicación independientes, la aprobación de leyes contra la sociedad civil, el encarcelamiento de opositores y activistas o los cambios legislativos para favorecer al partido gobernante han reducido drásticamente la posibilidad de que hubiera unas elecciones competitivas”.

La Comisión Europea también señaló que “gran parte de la oposición no ha participado en estas elecciones y la participación ha sido relativamente baja”. Además, subrayó que las autoridades no invitaron a observadores internacionales, lo que “socava la transparencia del proceso electoral”, y que tampoco hubo observadores nacionales debido al “entorno de represión”.

Tras la votación, se produjeron manifestaciones y protestas contra el partido gobernante, en las que hubo detenciones, incluidos dirigentes opositores.

Dirigentes de la oposición fueron
Dirigentes de la oposición fueron detenidos en las protestas contra el gobierno de Georgia (Europa Press)

Kallas y Kos apelaron a la liberación de las personas “detenidas arbitrariamente” y pidieron “calma y contención”, así como “respeto a los derechos de reunión y expresión”, instando a evitar la violencia.

También subrayaron la necesidad de un “diálogo constructivo e inclusivo con todos los actores políticos y la sociedad civil”.

La UE rechazó además la desinformación sobre su supuesta implicación en Georgia y denunció los ataques personales contra el embajador de la UE en el país, Pawel Herczynski.

Tras la votación, se produjeron
Tras la votación, se produjeron manifestaciones y protestas contra el partido gobernante (REUTERS/Irakli Gedenidze)

Un total de cinco personas, incluidos dirigentes de la oposición, fueron detenidas por las protestas contra el presunto fraude electoral y podrían ser condenadas a penas de hasta nueve años de cárcel.

Entre los arrestados se encuentran el dirigente político y cantante de ópera Paata Burchuladze, Murtaz Zodelava, Irakli Nadiradze (ambos del Movimiento Nacional Unido), Paata Manjgaladze del partido Sí a Europa y el coronel retirado Lasha Beridze.

Están acusados de “pedir un cambio violento del orden constitucional del país y de intentar derrocar al Gobierno, así como de organizar, liderar y participar en violencia de grupo”, delitos que conllevan penas de hasta nueve años de prisión, informó el portal Netgazeti.

El Ministerio del Interior indicó que “en base a las pruebas recopiladas por agentes de las fuerzas de seguridad y los vídeos publicados por varios medios de comunicación se ha concluido que hubo llamamientos a la violencia por parte de los organizadores. Estos llamamientos provienen incluso de antes del 4 de octubre”.

Durante las protestas del sábado, manifestantes irrumpieron en el patio del Palacio Ceremonial de Georgia en Tiflis, sede de la Presidencia, pero fueron repelidos por efectivos antidisturbios.

El primer ministro georgiano, Irakli
El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze (REUTERS)

El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, señaló: “Están dando la cara, incluidos los extranjeros y algunos diplomáticos que han apoyado la manifestación, cuyo fin era derrocar el orden constitucional pero hoy callan”.

Aun así, tendió la mano para el futuro: “Nuestra mano está tendida, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos. Queremos reiniciar las relaciones y esperamos que haya pasos recíprocos por las dos partes”.

El Ministerio de Sanidad informó que seis manifestantes y 21 agentes de Policía fueron hospitalizados, uno de ellos en estado grave. Además, el Ayuntamiento de Tiflis comunicó daños materiales en fachadas de edificios históricos y la quema de contenedores de basura.

Kobajidze agradeció a la Policía y aseguró que los agentes heridos “están estables y en vías de recuperación. Quiero expresarle mi agradecimiento especial y mi apoyo”.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaUnión EuropeaKaja KallasComisión EuropeaProtestas En GeorgiaMarta KosSueño GeorgianoPawel HerczynskiGeorgia

Últimas Noticias

Las acciones japonesas subieron casi un 5% tras la elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático

El Nikkei 225 cerró con un alza del 4,7% a 47.924,52 puntos. La política ultraconservadora, de 64 años y aliada del fallecido primer ministro Shinzo Abe, probablemente continuará con políticas favorables al mercado

Las acciones japonesas subieron casi

Gisele Pelicot regresa a la corte francesa para un juicio de apelación promovido por uno de los condenados en su caso de violación

Uno de los abogados de la mujer, cuyo ex esposo reclutó a decenas de desconocidos en línea para abusar sexualmente de ella mientras estaba drogada, declaró que la víctima habría preferido evitar “este calvario”

Gisele Pelicot regresa a la

Al menos 20 heridos en un tiroteo en Australia: el presunto tirador fue detenido por la policía

El ataque ocurrió en Croydon Park, un barrio del oeste de Sidney, donde el agresor abrió fuego con un rifle de alta potencia contra automóviles, autobuses y peatones al azar

Al menos 20 heridos en

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

“El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo”, advirtió el presidente de Estados Unidos. Este lunes comienzan las negociaciones en Egipto

Trump anunció que la primera

Por qué Punto Nemo es el lugar más solitario de la Tierra y aún así recibe basura espacial

Investigaciones científicas han detectado solo bacterias y cangrejos en la región, donde la escasez de nutrientes limita la biodiversidad marina a su mínima expresión

Por qué Punto Nemo es
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Minerales críticos: Europa también se

Minerales críticos: Europa también se interesa por los proyectos mineros en la Argentina

El mercado local se cubre con dólares y bonos, pero en el mundo los refugios son el oro y el bitcoin, por la debilidad de la moneda de EEUU

Evita sanciones en Bogotá: consulta si puedes circular con tu vehículo

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 6 de octubre

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Von der Leyen se enfrentará hoy a las dos mociones de censura de la izquierda radical y la extrema derecha

Las acciones japonesas subieron casi un 5% tras la elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático

Moody's mejora el rating de las cédulas hipotecarias de Banco Sabadell

Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven este lunes a España

Merz dice que Alemania "sospecha" que Rusia está detrás de los sobrevuelos de drones

ENTRETENIMIENTO

Martin Scorsese recordó la razón

Martin Scorsese recordó la razón por la que no logró convertirse en sacerdote: “No era mi lugar”

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

Aubrey O’Day lanzó una advertencia a los jóvenes artistas tras la condena a Sean “Diddy” Combs

Amy Schumer mostró su radical pérdida de peso con una fotografía en redes sociales

“El genio y los deseos”: ¿en qué series viste antes a los actores del k-drama del momento en Netflix?