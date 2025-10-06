Israel eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots mientras se negocia la paz en Egipto

Israel desactivó cohetes de Hamas listo para atacar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificaron sus operaciones en la ciudad de Gaza, donde la División 98 eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots contra sus efectivos. Los hechos ocurrieron el domingo y lunes, según comunicaron fuentes militares israelíes, mientras en Egipto se coordinan los esfuerzos para implementar el plan de pacificación de Franja propuesto por Estados Unidos y avalado por Israel.

De acuerdo con los informes de Tel Aviv, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel, bajo la dirección tanto del Comando Sur como del Shin Bet, realizaron ataques dirigidos contra células armadas con explosivos y morteros que, de acuerdo con el Ejército, planeaban asaltos contra sus unidades desplegadas en la zona urbana.

Durante una de estas acciones, según la información difundida por Israel, una célula terrorista armada fue localizada y eliminada por la aviación militar tras detectarse que preparaba una ofensiva contra las FDI. Además, otra célula disparó una bomba de mortero a las fuerzas israelíes, hiriendo levemente a un soldado, que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Portavoces militares indicaron que la respuesta aérea —dirigida en ese caso por la Brigada 214— permitió neutralizar de inmediato a los agresores.

Israel destruye instalaciones de Hamas tras ataques con misiles antitanque y morteros en Gaza (REUTERS/Ronen Zvulun)

En otro incidente, un escuadrón terrorista disparó un misil antitanque contra vehículos de ingeniería de la División 98, sin causar bajas. Posteriormente, la aviación israelí, siguiendo las indicaciones de la unidad de control de fuego de la 188 Brigada, bombardeó y destruyó la instalación desde la cual se ejecutó el ataque, completando lo que el Ejército describe como un “cierre rápido del círculo”.

En paralelo, el Equipo de Combate de la 401.ª Brigada, bajo el mando de la 162.ª División, mantiene operaciones en la ciudad de Gaza enfocadas en eliminar amenazas contra el espacio israelí y desmantelar la infraestructura terrorista. Durante una intervención reciente, las tropas localizaron y neutralizaron cohetes de largo alcance que estaban preparados para ser lanzados hacia el centro del país, infraestructura que, según fuentes militares, representaba una amenaza directa a la población civil. El hallazgo, producido hace aproximadamente una semana, permitió desactivar los dispositivos sin que se produjeran víctimas.

Las fuerzas reportaron también la localización de un alijo de armas que incluía explosivos, radios, cartuchos y un número significativo de armas de fuego. El Comando Sur señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido por socavar la capacidad operativa de las organizaciones armadas en la Franja, priorizando la neutralización de amenazas directas y la destrucción de materiales bélicos.

Israel intensifica ofensiva en Gaza y elimina células de Hamas

Estas operaciones coinciden con la celebración de negociaciones en Egipto entre delegaciones de Estados Unidos, Israel y los terroristas de Hamas, según reportaron diferentes fuentes vinculadas a los procesos de mediación. El encuentro tiene lugar en la ciudad de Sharm el-Sheikh, bajo el auspicio del gobierno egipcio y con la agenda centrada en un plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Refiriéndose a estas gestiones, el domingo el presidente estadounidense Donald Trump instó a los negociadores a “moverse rápido” para alcanzar un acuerdo definitivo. “Ha habido discusiones muy positivas con Hamas y otras partes para liberar a los cautivos y terminar la guerra”, escribió Trump en su red Truth Social, añadiendo que espera que la “primera fase” quede completada esta misma semana. Para este proceso, envió a Steve Witkoff —su enviado especial— y a su yerno Jared Kushner.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi expresó su respaldo al plan, declarando: “Solo puedo expresar mi elogio y aprecio por Donald Trump”. Según su criterio, un alto el fuego, el retorno de prisioneros y detenidos, la reconstrucción de Gaza y el inicio de un proceso político hacia el reconocimiento del Estado palestino constituyen el camino correcto para lograr estabilidad.

De acuerdo con la propuesta respaldada por Estados Unidos, tanto Hamas como Israel dieron una respuesta positiva inicial al acuerdo, que contempla el cese de hostilidades y la liberación de los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas. Como contrapartida, Israel se comprometería a excarcelar a 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua y a liberar a más de 1.700 detenidos de Gaza capturados durante el conflicto. Un paso siguiente del acuerdo sería la retirada paulatina del Ejército israelí y el desarme de Hamas, un punto que la organización palestina califica de “línea roja”.

Netanyahu acordó con Trump avanzar en un plan para la pacificación de Gaza (White House)

El intercambio de prisioneros incluiría a las personas tomadas como rehenes durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023, en el que militantes palestinos capturaron a 251 personas. Según fuentes militares israelíes, 47 de ellos continúan en Gaza, de los cuales se presume que al menos 25 han fallecido.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio solicitó al Gobierno israelí suspender los bombardeos sobre Gaza antes de retomar el diálogo, argumentando que “no se pueden liberar rehenes en medio de bombardeos”.

Egipto enfatizó que las negociaciones buscan definir los términos para un intercambio de todos los detenidos israelíes y prisioneros palestinos. El futuro gobierno de la Franja, de acuerdo con el plan estadounidense, no quedaría en manos de Hamas ni de otras facciones armadas, sino de un órgano tecnocrático supervisado por una autoridad transicional encabezada por Trump e integrada también por el ex primer ministro británico Tony Blair.