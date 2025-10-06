Mundo

Israel eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots mientras se negocia la paz en Egipto

Las Fuerzas de Defensa llevaron a cabo ataques coordinados en la ciudad de Gaza, neutralizando grupos armados y desmantelando infraestructura que pretendía ser utilizada por el grupo armado

Guardar
Israel desactivó cohetes de Hamas listo para atacar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificaron sus operaciones en la ciudad de Gaza, donde la División 98 eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots contra sus efectivos. Los hechos ocurrieron el domingo y lunes, según comunicaron fuentes militares israelíes, mientras en Egipto se coordinan los esfuerzos para implementar el plan de pacificación de Franja propuesto por Estados Unidos y avalado por Israel.

De acuerdo con los informes de Tel Aviv, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel, bajo la dirección tanto del Comando Sur como del Shin Bet, realizaron ataques dirigidos contra células armadas con explosivos y morteros que, de acuerdo con el Ejército, planeaban asaltos contra sus unidades desplegadas en la zona urbana.

Durante una de estas acciones, según la información difundida por Israel, una célula terrorista armada fue localizada y eliminada por la aviación militar tras detectarse que preparaba una ofensiva contra las FDI. Además, otra célula disparó una bomba de mortero a las fuerzas israelíes, hiriendo levemente a un soldado, que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Portavoces militares indicaron que la respuesta aérea —dirigida en ese caso por la Brigada 214— permitió neutralizar de inmediato a los agresores.

Israel destruye instalaciones de Hamas
Israel destruye instalaciones de Hamas tras ataques con misiles antitanque y morteros en Gaza (REUTERS/Ronen Zvulun)

En otro incidente, un escuadrón terrorista disparó un misil antitanque contra vehículos de ingeniería de la División 98, sin causar bajas. Posteriormente, la aviación israelí, siguiendo las indicaciones de la unidad de control de fuego de la 188 Brigada, bombardeó y destruyó la instalación desde la cual se ejecutó el ataque, completando lo que el Ejército describe como un “cierre rápido del círculo”.

En paralelo, el Equipo de Combate de la 401.ª Brigada, bajo el mando de la 162.ª División, mantiene operaciones en la ciudad de Gaza enfocadas en eliminar amenazas contra el espacio israelí y desmantelar la infraestructura terrorista. Durante una intervención reciente, las tropas localizaron y neutralizaron cohetes de largo alcance que estaban preparados para ser lanzados hacia el centro del país, infraestructura que, según fuentes militares, representaba una amenaza directa a la población civil. El hallazgo, producido hace aproximadamente una semana, permitió desactivar los dispositivos sin que se produjeran víctimas.

Las fuerzas reportaron también la localización de un alijo de armas que incluía explosivos, radios, cartuchos y un número significativo de armas de fuego. El Comando Sur señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido por socavar la capacidad operativa de las organizaciones armadas en la Franja, priorizando la neutralización de amenazas directas y la destrucción de materiales bélicos.

Israel intensifica ofensiva en Gaza
Israel intensifica ofensiva en Gaza y elimina células de Hamas

Estas operaciones coinciden con la celebración de negociaciones en Egipto entre delegaciones de Estados Unidos, Israel y los terroristas de Hamas, según reportaron diferentes fuentes vinculadas a los procesos de mediación. El encuentro tiene lugar en la ciudad de Sharm el-Sheikh, bajo el auspicio del gobierno egipcio y con la agenda centrada en un plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Refiriéndose a estas gestiones, el domingo el presidente estadounidense Donald Trump instó a los negociadores a “moverse rápido” para alcanzar un acuerdo definitivo. “Ha habido discusiones muy positivas con Hamas y otras partes para liberar a los cautivos y terminar la guerra”, escribió Trump en su red Truth Social, añadiendo que espera que la “primera fase” quede completada esta misma semana. Para este proceso, envió a Steve Witkoff —su enviado especial— y a su yerno Jared Kushner.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi expresó su respaldo al plan, declarando: “Solo puedo expresar mi elogio y aprecio por Donald Trump”. Según su criterio, un alto el fuego, el retorno de prisioneros y detenidos, la reconstrucción de Gaza y el inicio de un proceso político hacia el reconocimiento del Estado palestino constituyen el camino correcto para lograr estabilidad.

De acuerdo con la propuesta respaldada por Estados Unidos, tanto Hamas como Israel dieron una respuesta positiva inicial al acuerdo, que contempla el cese de hostilidades y la liberación de los rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas. Como contrapartida, Israel se comprometería a excarcelar a 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua y a liberar a más de 1.700 detenidos de Gaza capturados durante el conflicto. Un paso siguiente del acuerdo sería la retirada paulatina del Ejército israelí y el desarme de Hamas, un punto que la organización palestina califica de “línea roja”.

Netanyahu acordó con Trump avanzar
Netanyahu acordó con Trump avanzar en un plan para la pacificación de Gaza (White House)

El intercambio de prisioneros incluiría a las personas tomadas como rehenes durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023, en el que militantes palestinos capturaron a 251 personas. Según fuentes militares israelíes, 47 de ellos continúan en Gaza, de los cuales se presume que al menos 25 han fallecido.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio solicitó al Gobierno israelí suspender los bombardeos sobre Gaza antes de retomar el diálogo, argumentando que “no se pueden liberar rehenes en medio de bombardeos”.

Egipto enfatizó que las negociaciones buscan definir los términos para un intercambio de todos los detenidos israelíes y prisioneros palestinos. El futuro gobierno de la Franja, de acuerdo con el plan estadounidense, no quedaría en manos de Hamas ni de otras facciones armadas, sino de un órgano tecnocrático supervisado por una autoridad transicional encabezada por Trump e integrada también por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Temas Relacionados

Gaza Israel Hamas Donald Trump Egipto Sharm el-Sheikh Conflicto armado Negociaciones de paz Fuerzas de Defensa de Israel Abdel Fattah al-SisiÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Crisis de gobierno en Francia: cae la bolsa y la deuda soberana se encarece tras la dimisión del primer ministro

Sebastien Lecornu llevaba apenas tres semanas en el cargo. El CAC 40 cotiza con pérdidas de 1,5%, los bancos cayeron hasta 5% y los costos de endeudamiento del gobierno alarman a los analistas

Crisis de gobierno en Francia:

Friedrich Merz habló del sobrevuelo de drones ilegales en Alemania: “Sospechamos que Rusia está detrás”

El canciller alemán aseguró que Berlín está investigando posibles intentos de espionaje por parte del Kremlin tras la detección de dispositivos no autorizados

Friedrich Merz habló del sobrevuelo

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Fueron seleccionados por identificar mecanismos que protegen al organismo de autoinmunidad, abriendo el camino a tratamientos innovadores para cáncer y trasplantes

El premio Nobel de Medicina

Sébastien Lecornu renunció como primer ministro de Francia un día después del anuncio de su gabinete

En un breve comunicado, el Palacio del Elíseo indicó que el presidente Emmanuel Macron aceptó su dimisión

Sébastien Lecornu renunció como primer

Delegaciones de EEUU, Israel y Hamas se reúnen en Egipto para negociar el plan de Trump para la Franja de Gaza

El encuentro se desarrollará en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, bajo la mediación de El Cairo. El domingo, el presidente estadounidense exhortó a los negociadores a “moverse rápido” para poner fin a la guerra

Delegaciones de EEUU, Israel y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿En dónde se respira el

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Paro de transportistas HOY EN VIVO: empresas de Lima y Callao suspenden servicio en protesta por la inseguridad

José Andrés, chef español, comparte su receta de crema de calabaza sin nata: “El aceite va a emulsionar y le va a dar un toque cremoso”

Advierten que Senado podría corregir la reforma a la Ley de Amparo con “fe de erratas” por polémico transitorio

Así será el viaje exprés de los reyes Felipe y Letizia a Bélgica: encuentro ‘royal’ y Francisco de Goya como protagonista

INFOBAE AMÉRICA
Stellantis podría invertir más de

Stellantis podría invertir más de 8.500 millones de euros en Estados Unidos

La mexicana Cemex vende sus operaciones en Panamá a Grupo Estrella por 171 millones de euros

Tsipras renuncia a su escaño de diputado y anuncia su vuelta al activismo político fuera de las instituciones

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam viajará a Corea del Norte por primera vez en 20 años

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana declinan la invitación de Mazón para asistir al 9 d'Octubre

ENTRETENIMIENTO

“We Are the World fue

“We Are the World fue una alianza que marcó mi vida”: Lionel Richie rememoró su trabajo con Michael Jackson

“Verdaderamente aterrador”: El estreno de Netflix que mezcla testimonios reales y recreaciones para asustar hasta a los más valientes

La comedia que lidera el ranking de Netflix ideal para maratonear

Mike “The Situation” y Lauren Sorrentino comparten cómo viven la sobriedad y la paternidad consciente con sus tres hijos

El explosivo libro del ex esposo de Britney Spears reabre heridas del pasado: “Ella está profundamente preocupada”