Mundo

Israel deportó a otros 171 activistas de la flotilla a Gaza, entre ellos Greta Thunberg

Las autoridades enviaron a ciudadanos de 19 países a Grecia y Eslovaquia tras interceptar la Flotilla Global Sumud. Otros 150 participantes permanecen detenidos en la prisión de Ktziot, donde 40 hacen huelga de hambre

Guardar
La activista sueca Greta Thunberg
La activista sueca Greta Thunberg camina antes de su deportación en un aeropuerto israelí no especificado el 6 de octubre de 2025. (Imagen proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel/A través de REUTERS)

Las autoridades israelíes anunciaron el lunes que deportaron a Grecia y Eslovaquia a otras 171 personas detenidas por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, entre ellas la destacada activista sueca Greta Thunberg.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó en X que “los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unido”. La publicación incluía fotos de Thunberg y otros activistas vestidos con camisetas blancas y pantalones de chándal grises.

Las autoridades israelíes rechazaron una vez más las acusaciones de maltrato que han surgido en entrevistas con activistas que fueron deportados a Turquía, España e Italia durante el fin de semana.

Lubna Tuma, abogada de la asociación Adalah, que representa a más de 470 participantes de la Flotilla Global Sumud que fueron detenidos la semana pasada cuando intentaban romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, dijo que 150 personas seguían detenidas en la prisión israelí de Ktziot. Cuarenta de ellas estaban en huelga de hambre.

Algunas afirmaron que prefieren que su comida se destine a la población de Gaza”, declaró Tuma durante una rueda de prensa en directo el lunes que se retransmitió en las cuentas de Instagram de Adalah y de la flotilla. Otras también se negaban a beber agua “hasta que se proporcione tratamiento médico a todos los detenidos”, afirmó.

Aunque los abogados de Adalah ya han visto a la mayoría de los activistas, pero no a todos, Tuma afirmó que las autoridades israelíes han violado repetidamente los derechos de los activistas, empezando por su interceptación en aguas internacionales, su traslado a Israel y su posterior traslado a una prisión de máxima seguridad donde, según Tuma, los detenidos fueron objeto de violencia física y humillaciones.

Una captura de pantalla de
Una captura de pantalla de un vídeo muestra a la activista sueca Greta Thunberg sentada junto a una persona que lleva equipo táctico, mientras los barcos de la Flotilla Global Sumud eran interceptados por las fuerzas de seguridad israelíes (Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel/Handout via REUTERS)

Las autoridades israelíes han rechazado enérgicamente estas acusaciones, reiterando que se han respetado los derechos de los activistas durante su detención. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel acusó a un activista de morder a una miembro del personal médico.

La interceptación de la flotilla provocó manifestaciones a gran escala en ciudades de todo el mundo y grandes concentraciones en los aeropuertos para recibir a los deportados.

Varios activistas que fueron liberados en los últimos dos días han prestado testimonio alegando malos tratos por parte de las autoridades israelíes.

“Hubo deshumanización, violencia y gritos”, declaró a The Associated Press Roos Ykema, una miembro holandesa de la flotilla que fue deportada a Madrid el domingo. “Pero recibimos el trato europeo”, añadió.

Sus comentarios fueron repetidos por la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que regresó a la ciudad española el domingo por la noche.

“Nos detuvieron en una prisión de máxima seguridad donde no había Estado de derecho, no respetaron ninguno de nuestros derechos”, declaró Colau a los periodistas al aterrizar. “Pero sabemos que esto no es nada comparado con lo que sufre cada día el pueblo palestino en Gaza”.

Sin embargo, la cancillería israelí negó las acusaciones y dijo en su último mensaje en X que “todos los derechos legales de los participantes en este espectáculo mediático fueron y seguirán siendo completamente respetados”.

“Las mentiras que están difundiendo son parte de su campaña premeditada de noticias falsas”, agregó.

La flotilla de 45 embarcaciones tenía como objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU ha declarado un estado de hambruna tras dos años de guerra.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

IsraelGazaGreta ThunbergSumud FlotillaGlobal Sumud Flotilla

Últimas Noticias

La OMS alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico entre los jóvenes

El organismo internacional señaló que leste tipo de dispositivo está impulsando el consumo de nicotina en menores, poniendo en peligro avances logrados en la lucha contra el tabaquismo a nivel mundial

La OMS alertó sobre el

Egipto elogió la iniciativa de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza: “Estamos en el camino correcto”

El presidente Abdel Fattah al-Sisi destacó los contenidos de la propuesta hecha por su homólogo norteamericano, mientras delegaciones de Israel y Hamas se reúnen en El Cairo

Egipto elogió la iniciativa de

Así funciona el esquema de pagos secreto de China para sortear sanciones y financiar al régimen de Irán

Teherán ha canalizado miles de millones en inversiones de dólares para infraestructura a través de mecanismos poco rastreables en Beijing

Así funciona el esquema de

Las inundaciones en Nepal e India dejaron más de 70 muertos

Equipos de emergencia enfrentan grandes desafíos para llegar a comunidades aisladas afectadas por el fenómeno, con decenas de fallecidos y daños materiales severos en ambos países

Las inundaciones en Nepal e

Israel eliminó varias células terroristas de Hamas que organizaban complots mientras se negocia la paz en Egipto

Las Fuerzas de Defensa llevaron a cabo ataques coordinados en la ciudad de Gaza, neutralizando grupos armados y desmantelando infraestructura que pretendía ser utilizada por el grupo armado

Israel eliminó varias células terroristas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
PNP impidió que transportistas se

PNP impidió que transportistas se dirijan al Congreso de la República durante el paro del 6 de octubre

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de este 6 de octubre

Clima en Piura hoy, 6 de octubre: Senamhi alerta cambios en temperatura, ráfagas de viento y riesgo por radiación extrema

Nueva licitación para importar autos híbridos y eléctricos en 2026 sin pagar arancel: quienes podrán importar hacerlo

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

INFOBAE AMÉRICA
La inflación de Ecuador disminuye

La inflación de Ecuador disminuye y se sitúa en el 0,72% interanual en septiembre

Sanidad marroquí remite a la Fiscalía la investigación de las muertes en la maternidad del hospital de Agadir

Anabel Alonso protagoniza 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir: "La sociedad nos hace responsables de los cuidados"

Las nuevas técnicas robóticas y dispositivos evitan la cirugía abierta en casos de hiperplasia benigna de próstata

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

ENTRETENIMIENTO

Rumores sobre “John Wick 5″:

Rumores sobre “John Wick 5″: Keanu Reeves podría aliarse con antiguos enemigos en la nueva entrega

Regina Hall enfrenta los estereotipos de Hollywood con humor: “No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”

Rod Stewart asegura que ya cumplió todos sus sueños: “No tengo una lista de deseos”

“Me encanta usar maquillaje, lo uso desde los 12 años”: Céline Dion habló sobre su vínculo personal con la cosmética y la moda

El avance de “Avatar: Fuego y Cenizas” esconde el regreso que todos esperaban después de años