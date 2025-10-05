Mundo

Tensión en Georgia: varios dirigentes opositores fueron detenidos tras las protestas contra el Gobierno

Los detenidos están acusados de pedir un cambio violento del orden constitucional del país y de intentar derrocar al Gobierno, así como de organizar, liderar y participar en violencia de grupo

Un hombre con la bandera
Un hombre con la bandera de Georgia en medio de las protestas.

Un total de cinco personas, incluidos dirigentes de la oposición, han sido detenidas en Georgia por la convocatoria de las protestas y manifestaciones de este sábado contra el presunto fraude electoral en las elecciones locales y que podrían ser condenados a penas de hasta nueve años de cárcel.

El Ministerio del Interior ha confirmado el arresto desde la noche del sábado del dirigente político y cantante de ópera Paata Burchuladze, de Murtaz Zodelava, de Irakli Nadiradze (ambos del partido opositor Movimiento Nacional Unido), de Paata Manjgaladze del partido Sí a Europa y del coronel retirado Lasha Beridze.

Los manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial de Georgia durante las protestas del sábado por la noche

Están acusados de pedir un cambio violento del orden constitucional del país y de intentar derrocar al Gobierno, así como de organizar, liderar y participar en violencia de grupo. Estos crímenes están tipificados y conllevan penas de hasta nueve años de prisión, informa el portal de noticias georgiano Netgazeti.

Manifestantes reaccionan al gas lacrimógeno
Manifestantes reaccionan al gas lacrimógeno durante una manifestación de la oposición el día de las elecciones locales en Tbilisi, Georgia, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Irakli Gedenidze

“En base a las pruebas recopiladas por agentes de las fuerzas de seguridad y los vídeos publicados por varios medios de comunicación se ha concluido que hubo llamamientos a la violencia por parte de los organizadores. Estos llamamientos provienen incluso de antes del 4 de octubre”, ha indicado el Ministerio.

Durante las protestas del sábado los manifestantes irrumpieron en el patio del Palacio Ceremonial de Georgia, sede de la Presidencia, en Tiflis, pero fueron inmediatamente rechazados por efectivos antidisturbios.

“Están dando la cara, incluidos los extranjeros y algunos diplomáticos que han apoyado la manifestación, cuyo fin era derrocar el orden constitucional pero hoy callan”, ha apuntado el primer ministro ucraniano, Irakli Kobajidze.

Manifestantes reaccionan al gas lacrimógeno
Manifestantes reaccionan al gas lacrimógeno durante una manifestación de la oposición el día de las elecciones locales en Tbilisi, Georgia, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Irakli Gedenidze

En cualquier caso, ha tendido la mano para mirar hacia el futuro. “Nuestra mano está tendida, tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos. Queremos reiniciar las relaciones y esperamos que haya pasos recíprocos por las dos partes”, ha ofrecido.

El Ministerio de Sanidad ha informado de que seis manifestantes y 21 agentes de la Policía han tenido que ser hospitalizados. Uno de los agentes se encuentra grave. Además, el Ayuntamiento de Tiflis ha informado de daños materiales en fachadas de edificios históricos, así como de quema de contenedores de basura.

El primer ministro Kobajidze ha agradecido su labor a la Policía y ha asegurado que los agentes heridos están estables y en vías de recuperación. “Quiero expresarle mi agradecimiento especial y mi apoyo”, ha afirmado.

Un fuego artificial explota junto
Un fuego artificial explota junto a los manifestantes durante una manifestación de la oposición el día de las elecciones locales en Tbilisi, Georgia, el 4 de octubre de 2025. REUTERS/Irakli Gedenidze

La oposición había realizado un llamamiento a la abstención en las elecciones municipales del sábado, lo que ha propiciado que el partido gobernante, Sueño Georgiano, haya conseguido la victoria con un amplio margen en todos municipios del país. La Comisión Electoral ha informado de que ha obtenido el 100 por cien de los votos en 26 municipios y ha ganado en los otros 38.

(con información de EP)

