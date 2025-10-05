Mundo

Netanyahu ordenó pausar “ciertos ataques” en Gaza antes de las negociaciones con los terroristas de Hamas

El Ejército israelí solo permitirá acciones defensivas antes de las conversaciones previstas para el lunes en El Cairo. La portavoz del premier aclaró que no hay cese de hostilidades oficial

Guardar
Palestinos caminan mientras se eleva
Palestinos caminan mientras se eleva humo tras un ataque israelí en la ciudad de Gaza, 5 de octubre de 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj

El Gobierno israelí dijo este domingo que el Ejército pone en pausa “ciertos ataques” en Gaza, permitiendo en exclusiva acciones con fines defensivos, según declaró la portavoz de la oficina del primer ministro en una rueda de prensa oficial.

“Si bien ciertos bombardeos se han detenido dentro de la Franja de Gaza, no hay un alto el fuego en este momento”, matizó.

“El primer ministro (Benjamín Netanyahu) ha dado órdenes de responder al fuego con fines defensivos”, dijo la portavoz para indicar que, según su versión, se trata de fuego en respuesta a una amenaza a la vida de los soldados israelíes desplegados en Gaza.

Según constató EFE en la capital gazatí, durante todo el día del sábado siguió habiendo ataques en la urbe, que se incrementaron al llegar la noche, cuando se registraron ataques aéreos y bombardeos de artillería en varias zonas de la capital.

En uno de los ataques ocurridos durante el día, a una vivienda, fueron asesinadas 17 personas, seis de ellas mujeres y niños. Ello a pesar de la petición hecha a Netahyahu por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que parara su ofensiva después de que Hamas se dijera este viernes noche dispuesto a negociar el plan estadounidense para poner fin a la guerra y liberar a todos los rehenes israelíes.

La prensa israelí publicó este sábado por la mañana, horas después del anuncio de Hamas, que el Ejército paraba su operación para invadir la ciudad de Gaza y pasaba a modo “defensivo”, una información que no había merecido oficialmente ningún comentario hasta ahora.

Imagen de un video del
Imagen de un video del Ejército israelí que muestra a soldados en operaciones en el área de Tel Al-Sultan, Rafah, Gaza, difundido el 2 de abril de 2025. (Ejército de Israel/REUTERS)

La representante del primer ministro declinó en la rueda de prensa dar detalles acerca de una posible retirada del Ejército de zonas específicas antes de la conclusión de las negociaciones que darán comienzo este lunes en Cairo, explicando que se trata de “detalles cruciales y, por supuesto, extremadamente sensibles”. “Estamos siendo cautelosos al respecto”, explicó.

Al menos 63 palestinos murieron el sábado víctimas de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, según su Ministerio de Sanidad, a pesar de las inminentes negociaciones del alto el fuego.

Ese número de víctimas mortales es similar al de jornadas precedentes.

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel ha causado la muerte de al menos 67.139 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas que las Naciones Unidas consideran fiables.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuIsraelHamasGaza

Últimas Noticias

Un veterano israelí de 73 años comparó la Guerra de Yom Kippur con Gaza: “Esta es la más larga y más dura que hemos tenido”

El teniente coronel Shlomo Nachma combatió en 1973 contra ejércitos convencionales durante 19 días. Ahora lleva casi dos años movilizado contra Hamas. “Cuando luchas contra ejércitos sabes con quién hablar. Con los terroristas, no sabes nada”, afirma en una entrevista con Infobae

Un veterano israelí de 73

Tragedia en Indonesia: aumentó a 40 la cifra de muertos tras el colapso de una escuela en Java

Los equipos de emergencia intensificaron la búsqueda de estudiantes desaparecidos tras el derrumbe de una sala de oración en Sidoarjo, mientras crece la indignación por la construcción ilegal que habría provocado la tragedia

Tragedia en Indonesia: aumentó a

La OPEP+ aumentará su producción de crudo en noviembre a 137.000 barriles diarios

Se trata del octavo incremento mensual consecutivo

La OPEP+ aumentará su producción

Atacaron una mezquita en el Reino Unido: la policía investiga el incendio como un crimen de odio

Las autoridades británicas abrieron una investigación tras el incendio en un templo islámico, ocurrido la noche del sábado, mientras refuerzan la seguridad en lugares de culto tras recientes ataques en el país

Atacaron una mezquita en el

Siria celebró las primeras elecciones parlamentarias desde la caída del dictador Bashar Al Assad

Tras una jornada sin incidentes, el país celebró comicios para conformar la nueva Asamblea Popular, proceso que marca el inicio de una etapa política y cuyos resultados se conocerán pronto

Siria celebró las primeras elecciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Postura de bailarín: el ejercicio

Postura de bailarín: el ejercicio de yoga que mejora el equilibrio y la capacidad de concentración

Capturan a funcionario del CTI por vínculos con el Clan del Golfo en Barranquilla

La venta de autos usados marcó el mejor septiembre de su historia: cuáles fueron los modelos más elegidos

Quiénes son los dueños de El Corte Inglés: las dos hermanas que prefieren mantener un perfil bajo y concentran el 90% del capital del grupo

Milei intensifica la campaña a tres semanas de las elecciones y visitará cinco provincias antes de irse a Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen se enfrentará

Von der Leyen se enfrentará mañana a las dos mociones de censura de la izquierda radical y la extrema derecha

Crónica del Sevilla FC - FC Barcelona: 4-1

Cerca de 2.500 personas de 23 países desfilan por la Gran Vía en la Cabalgata por la Hispanidad

La Comisión Electoral Central de Moldavia confirma la validez de los resultados de las elecciones

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny inauguró la temporada

Bad Bunny inauguró la temporada de “SNL” con un mensaje sobre su elección para el Super Bowl y un sketch en homenaje a “El Chavo del 8”

Por qué la nueva canción de Taylor Swift está reavivando el interés por Elizabeth Taylor

El bailarín que participó como testigo en el juicio contra Diddy Combs opinó sobre la sentencia: “Siento mucha empatía”

La dura confesión de la primera hija de Martin Scorsese: “Veía a mi papá una o dos veces al año”

El príncipe William confesó que es fan de “American Pie” y reveló con quién la vio por primera vez