La reacción de los líderes mundiales al avance de la propuesta de paz de Estados Unidos en Medio Oriente

Diversos organismos internacionales y jefes de Estado destacaron la oportunidad que representa la aceptación del plan de Trump por parte de Hamas. “Existe una oportunidad para poner fin a los combates”, sostuvo el primer ministro británico

Donald Trump declaró este viernes
Donald Trump declaró este viernes que considera que el grupo terrorista Hamas está listo para alcanzar una paz duradera en Gaza (Captura de video)

Máximos mandatarios de todo el mundo valoraron positivamente este viernes la disposición de Hamas a aceptar el plan del presidente Donald Trump para liberar a los rehenes en Gaza y avanzar hacia el fin del conflicto con Israel.

El grupo terrorista comunicó su disposición al plan de alto el fuego y, en respuesta, el mandatario estadounidense instó a Israel a detener “inmediatamente” los bombardeos sobre el territorio palestino.

Desde Estados Unidos, el republicano escribió en Truth Social: “Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!”. En un breve video, añadió que “todos serán tratados de manera justa” en las futuras conversaciones sobre Gaza.

Benjamín Netanyahu aprobó el plan
Benjamín Netanyahu aprobó el plan de Trump en Estados Unidos, antes del visto bueno de Hamas (REUTERS/Kevin Lamarque)

En Medio Oriente, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu anunció: “A la luz de la respuesta de Hamas, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes”.

El comunicado señaló que el gobierno trabajará “en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump”.

Los líderes europeos celebraron el
Los líderes europeos celebraron el inicio del plan de paz de Donald Trump (REUTERS)

Entre los países mediadores, Qatar “celebra el anuncio de Hamas de su acuerdo con el plan del presidente Trump”, mientras Egipto expresó la esperanza en que “este paso positivo impulse a todas las partes a asumir su responsabilidad”.

“El Estado de Qatar afirma que ha comenzado a trabajar con sus socios en la mediación, la República Árabe de Egipto, en coordinación con los Estados Unidos de América, para continuar las conversaciones sobre el plan y asegurar un camino hacia el fin de la guerra”, declaró al-Ansari", confirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari.

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió “con satisfacción” la declaración de la organización palestina y “alienta a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al conflicto en Gaza”.

El titular de la ONU
El titular de la ONU aseguró que el nuevo paso de Hamas para la paz en Gaza es una "satisfacción" (REUTERS/Shannon Stapleton)

Desde Europa, el presidente francés Emmanuel Macron calificó como “al alcance de la mano” la liberación de los rehenes y el alto el fuego en Gaza. El canciller alemán Friedrich Merz consideró el plan como “la mejor oportunidad para la paz”, mientras el primer ministro británico Keir Starmer vio la respuesta de Hamas como “un paso importante”.

Ahora existe una oportunidad para poner fin a los combates, para que los rehenes regresen a casa y para que la ayuda humanitaria llegue a quienes tan desesperadamente la necesitan. Hacemos un llamado a todas las partes para implementar el acuerdo sin demora”, sostuvo el premier británico.

Giorgia Meloni, aseguró a que está “siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Gaza” y que Italia “sigue dispuesta a hacer su parte”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que la decisión “brinda una oportunidad para el establecimiento inmediato de un alto el fuego en Gaza”.

Starmer junto a Meloni declararon
Starmer junto a Meloni declararon sus expectativas sobre el acuerdo de paz de Trump en Gaza (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El Foro de Familias de Rehenes destacó la importancia del pedido del presidente norteamericano de poner fin inmediato a la guerra tras la respuesta de Hamas a la última propuesta de alto el fuego. En un comunicado difundido el viernes por la noche, la organización afirmó: “La exigencia de Trump de detener la guerra de inmediato es esencial para prevenir daños graves e irreversibles a los rehenes”.

El Foro además instó al primer ministro israelí a “iniciar de inmediato negociaciones eficientes y rápidas para traer a casa a todos nuestros rehenes”.

