Mundo

El papa León XIV presidió un histórico acto de juramentación de los nuevos soldados de la Guardia Suiza en el Vaticano

La ceremonia reunió a autoridades civiles y eclesiásticas, familiares y antiguos miembros. Ningún pontífice había asistido a este acto desde la época de Pablo VI

Guardar
El Patio de San Dámaso volvió a acoger el juramento solemne de los nuevos soldados de la Guardia Suiza Pontificia (Vaticans News)

El juramento solemne de 27 nuevos soldados de la Guardia Suiza Pontificia marcó un hecho histórico en el Vaticano al celebrarse, por primera vez desde 1968, en presencia del Papa León XIV. La ceremonia, realizada hoy en el Patio de San Dámaso del Palacio Apostólico, reunió a autoridades vaticanas y suizas, familiares y amigos de los reclutas.

La fecha tradicional del 6 de mayo fue pospuesta debido al fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril. La asistencia del pontífice, sentado en un lugar destacado durante el acto, subrayó la relevancia de este acontecimiento para la Iglesia y la continuidad de una de sus tradiciones más emblemáticas.

Los nuevos soldados de la
Los nuevos soldados de la Guardia Suiza juraron ante el papa León XIV en el Vaticano (REUTERS/Ciro De Luca)

La presencia de León XIV en el juramento fue resaltada por el comandante de la Guardia Suiza, Christoph Graf, quien recordó que ningún Papa había asistido a este acto desde la época de Pablo VI, según Vatican News.

El patio, engalanado con las banderas de los cantones suizos, sirvió de escenario para una ceremonia cargada de simbolismo y solemnidad. Los nuevos soldados desfilaron con yelmos, corazas y el estandarte del cuerpo, mientras el capellán leía la fórmula del juramento ante la atenta mirada del Papa y de la presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter, quien encabezó la delegación helvética.

Karin Keller-Sutter, presidenta de Suiza,
Karin Keller-Sutter, presidenta de Suiza, encabezó la delegación helvética en el Vaticano (Reuters)

Durante el acto, los reclutas pronunciaron en voz alta la fórmula tradicional: “Juro servir fiel, leal y honradamente al pontífice reinante, León XIV, y a sus legítimos sucesores, y dedicarme a ellos con todas las fuerzas, sacrificando si es necesario mi vida en su defensa”.

Uno a uno, los nuevos alabarderos se acercaron al estandarte de la Guardia Suiza, lo tomaron con la mano izquierda y alzaron la derecha con tres dedos, en señal de respeto a la Santísima Trinidad, mientras proclamaban su compromiso de observar fielmente lo leído. La ceremonia incluyó la interpretación de los himnos vaticano y suizo, y concluyó con un breve concierto de la banda de la Guardia Suiza, según Vatican News.

El Papa León XIV dirigió palabras de gratitud y aliento a los nuevos miembros del cuerpo, resaltando el valor de su testimonio en la sociedad actual.

León XIV exhortó a los soldados a perseverar en la fe y la unidad (Vaticans News)

El Papa también animó a los guardias a permanecer fieles al Evangelio y a los valores fundamentales de la fe cristiana, invitándolos a ser modelos de unidad y caridad dentro de la Curia Romana.

Además, subrayó la importancia de cultivar la vida interior y la relación con el Señor, especialmente en un contexto social marcado por desafíos como la revolución digital, las tensiones económicas y los cambios ambientales.

La Guardia Suiza Pontificia es
La Guardia Suiza Pontificia es el cuerpo militar activo más antiguo del mundo (REUTERS/Ciro De Luca)

La ceremonia de este año introdujo una novedad significativa: por primera vez en casi medio siglo, los guardias lucieron un nuevo uniforme de representación, diseñado para recepciones, cenas oficiales y visitas a embajadas.

El comandante Graf explicó que se confeccionaron solo nueve ejemplares, inspirados en modelos del siglo XIX y elaborados en Rothenthurm, cantón de Schwyz, con un coste aproximado de EUR 2.000 cada uno. Este uniforme complementa al tradicional de gala, reforzando la imagen de la Guardia Suiza como símbolo de tradición y modernidad.

El ingreso al cuerpo exige
El ingreso al cuerpo exige nacionalidad suiza, fe católica y estrictos requisitos físicos (REUTERS/Ciro De Luca)

La Guardia Suiza Pontificia, fundada en 1506 por el Papa Julio II, es reconocida como el ejército en activo más antiguo del mundo, según COPE. Su misión principal consiste en proteger al Papa y sus residencias, controlar los accesos al Vaticano y al Palacio Apostólico, custodiar al Colegio Cardenalicio durante la sede vacante y representar a la Santa Sede en ceremonias y audiencias de Estado.

Los requisitos para ingresar al cuerpo son estrictos: los aspirantes deben ser hombres suizos, católicos, solteros, tener entre 19 y 30 años, medir al menos 1,74 metros, y contar con una reputación y salud intachables. Además, solo pueden casarse después de los 25 años y si se comprometen a permanecer tres años más en servicio, según EFE.

León XIV observa con atención
León XIV observa con atención la ceremonia de juramentación (REUTERS/Ciro De Luca)

Durante la ceremonia, tanto el comandante Graf como el capellán de la Guardia Suiza subrayaron la importancia de la fe, la disciplina y el servicio desinteresado. Graf recordó figuras históricas como San Nicolás de Flüe, San Martín de Tours y San Sebastián, destacando su ejemplo de humildad, servicio a los necesitados y fidelidad a Cristo, según Vatican News. El capellán expresó el orgullo y la gratitud de la institución hacia los nuevos reclutas por aceptar la llamada a este honorable servicio.

El juramento solemne, que tradicionalmente se celebra el 6 de mayo en memoria de los 147 guardias caídos durante el saqueo de Roma en 1527, representa para los nuevos miembros el inicio de una etapa marcada por la entrega y la responsabilidad. El Papa León XIV, al concluir la ceremonia, animó a los jóvenes guardias a ser portadores de esperanza y a contribuir, con su testimonio sencillo, a la construcción de una sociedad basada en el amor y la solidaridad.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Guardia Suiza PontificiaPapa León XIVVaticanoJuramento solemnePapaGuardia SuizaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

Entre los menores devueltos se encuentra un niño de 10 años, “al que obligaban a estudiar según el programa ruso y amenazaban con enviarle a Crimea con un diagnóstico psiquiátrico inventado”

Ucrania devolvió a sus familias

Pakistán advirtió a India que una nueva escalada del conflicto fronterizo podría llevar a “una devastación catastrófica”

El Ejército lanzó esa amenaza tras los recientes mensajes de altos mandos militares indios sobre posibles consecuencias para Islamabad si apoya a grupos terroristas

Pakistán advirtió a India que

Netanyahu dijo que “en los próximos días” espera tener de regreso a todos los rehenes israelíes que permanecen secuestrados en Gaza

El primer ministro sostuvo que “la presión militar y diplomática” obligó al grupo terrorista Hamas a aceptar la liberación de los cautivos, y anticipó que negociadores de su Gobierno viajarán a Egipto para “ultimar los detalles técnicos” del plan de Trump

Netanyahu dijo que “en los

El magnate Andrej Babis, crítico del apoyo militar a Ucrania, ganó las elecciones parlamentarias en República Checa

Con el 35,8% de los votos, el líder de la formación ANO se perfila como futuro primer ministro tras cuatro años en la oposición, aunque para ello debe tejer alianzas. Preocupa su afinidad con Hungría y Eslovaquia, países cercanos a Rusia

El magnate Andrej Babis, crítico

Alemania creará una unidad antidrones en la Policía y habilitará la intervención del Ejército en la defensa aérea

El país avanza en nuevas estrategias de protección tras incidentes recientes en aeropuertos y zonas sensibles

Alemania creará una unidad antidrones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ejército investiga la muerte de

Ejército investiga la muerte de un uniformado en curso de combate en base de Tolemaida

Pedro Sánchez reveló que el Gobierno podría instalar una base militar en Casanare para combatir la inseguridad

Cae presunto implicado en el homicidio de mando policiaco de la SSC, asesinado frente a su esposa en Chalco, Edomex

Ministro de Defensa ofreció recompensa de hasta $100 millones por información sobre alias Mamadeo, líder criminal en Casanare

Perú ganó nueve premios en The Best Chef Awards 2025 y reafirma su liderazgo en la gastronomía mundial desde Milán

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Israelíes y palestinos negociarán

VÍDEO: Israelíes y palestinos negociarán los detalles del plan de Trump a partir del lunes en Egipto

El partido de Babis gana las elecciones legislativas checas

Autismo temprano vs. tardío: un estudio revela diferencias genéticas y de desarrollo

Más de 100.000 manifestantes exigen en Tel Aviv un acuerdo para la liberación de los rehenes

Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

ENTRETENIMIENTO

Enojo y descontento entre los

Enojo y descontento entre los fans de Tina Turner por la estatua de la artista que inauguraron en Tennessee, su ciudad natal

Emerald Fennell habló sobre la controvertida adaptación cinematográfica de la novela clásica “Cumbres Borrascosas”

Taylor Swift conquista la taquilla con “The Official Release Party of a Showgirl”, que recaudó 15,8 millones en 24 horas

Así crían Mila Kunis y Ashton Kutcher a sus hijos entre culturas y aventuras

De Tom Cruise a Keith Urban: las relaciones más mediáticas de Nicole Kidman