Un fotoperiodista francés murió en Donbás tras un ataque con un dron ruso

El fotoperiodista francés Antoni Lallican murió en Donbás durante un ataque con dron ruso (Instagram)

El fotoperiodista francés Antoni Lallican, de 37 años, falleció el viernes en la región de Donbás, al este de Ucrania, tras el ataque con un dron ruso mientras cubría la guerra en Ucrania junto a una unidad militar ucraniana.

Se trata del primer caso documentado de un periodista asesinado por este artefacto en el contexto de la invasión rusa, según confirmaron la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas.

Además, en el mismo ataque resultó gravemente herido su colega ucraniano, Heorgiy Ivanchenko, de 25 años, reportero del Kyiv Independent. Ambos portaban chalecos antibalas y equipo de protección claramente identificados con la palabra “Prensa”.

El ataque ocurrió cerca de la ciudad de Druzhkivka, en la región de Donetsk, aproximadamente a 20 kilómetros de la línea del frente, alrededor de las 9:20 hora local (7:20 GMT), según precisaron los sindicatos de periodistas a EFE. Ella acompañaba a la 4.ª Brigada Blindada del ejército ucraniano en el momento del bombardeo.

Las circunstancias exactas del incidente permanecen bajo investigación, aunque las organizaciones periodísticas subrayan que se trató de un ataque dirigido por un dron enemigo FPV (Vista en Primera Persona).

La noticia de la muerte de Lallican generó una ola de reacciones en el ámbito institucional y gremial. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su “profunda tristeza” por la pérdida del fotoperiodista, a quien describió como “víctima de un ataque con drones rusos” mientras cumplía su labor informativa en el frente de resistencia ucraniano.

Emmanuel Macron expresó su "profunda tristeza" por la muerte de Antoni Lallican (Reuters)

A su vez, las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas, junto al Sindicato Nacional de Periodistas de Francia, condenaron el ataque y lo calificaron de “crimen de guerra”, exigiendo a las autoridades una investigación para identificar a los responsables, según informaron Europa Press.

Reconocimientos, repercusiones y reclamos tras la muerte del fotoperiodista

Este fotoperiodista acumuló numerosos premios a lo largo de una carrera destacada. El trabajo de Lallican ha aparecido en numerosos medios de Francia, como Le Monde, Le Figaro, Libération y en publicaciones extranjeras como el alemán Der Spiegel y el suizo Le Temps. Radicado en París, este fotoperiodista contó con una trayectoria destacada reconocida con múltiples premios.

Desde 2022, siguió las secuelas de la invasión rusa y fue galardonado con el premio Victor Hugo 2024 de fotografía comprometida por un reportaje sobre este conflicto.

Lallican es el primer periodista registrado asesinado por un dron en la guerra de Ucrania (Instagram)

Al mismo tiempo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) también manifestó su pesar y reclamó una investigación rápida e independiente, en colaboración con la fiscalía francesa, para esclarecer las circunstancias del ataque, según declaraciones recogidas por Reporteros Sin Fronteras.

La organización insistió en la necesidad de reforzar la protección de los periodistas en zonas de conflicto y recordó que el derecho internacional humanitario protege explícitamente a los profesionales de la información.

Con la muerte de Lallican, ya son cuatro los periodistas franceses que han perdido la vida en el país desde 2022, según Reporteros Sin Fronteras.

