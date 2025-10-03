Mundo

Tensión en Madagascar: el presidente denunció un intento de golpe de Estado en medio de masivas protestas

Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país, exigiendo mejoras urgentes en el acceso al agua potable y la electricidad

Guardar
El movimiento Gen Z mantuvo
El movimiento Gen Z mantuvo protestas diarias en Antananarivo por falta de servicios básicos (Reuters)

En las últimas semanas, Madagascar enfrenta una escalada de tensión social y política alimentada por manifestaciones diarias en varias ciudades del país. Jóvenes agrupados en el movimiento Gen Z Madagascar lideran las protestas, exigiendo mejoras en servicios básicos y mayor transparencia gubernamental.

Bajo este contexto dramático, en un discurso televisado a todo el país, el pasado martes, el presidente Andry Rajoelina reconoció la indignación de los miles de jóvenes que han salido a la calle en la última semana para denunciar la incapacidad del gobierno de garantizar un suministro estable de electricidad y agua.

Según The New York Times, la crisis llevó a Rajoelina a destituir al primer ministro Christian Ntsay y a todo su gabinete, quienes permanecerán en funciones de manera interina hasta que se designe un nuevo primer ministro. A pesar de ello, las protestas se mantienen activas en la actualidad.

Christian Ntsay fue destituido como
Christian Ntsay fue destituido como primer ministro tras el avance de las protestas (Reuters)

Hoy el presidente Andry Rajoelina afirmó que su gobierno fue blanco de un intento de golpe de Estado promovido, según indicó la agencia AFP.

Andry Rajoelina denunció un complot
Andry Rajoelina denunció un complot externo para derrocar su gobierno (Reuters)

Este hecho se produjo mientras la juventud, reunida bajo el nombre de Gen Z Madagascar, desafía el orden establecido y exige respuestas ante una precariedad estructural persistente.

La ola de protestas comenzó el 25 de septiembre. La movilización surgió por deficiencias en servicios esenciales como agua y electricidad, extendiéndose hacia demandas por corrupción y falta de transparencia.

La Organización de las Naciones Unidas estimó al menos 22 muertos hasta el momento y varios cientos de heridos desde el inicio de las protestas.

Sin embargo, el Ejecutivo malgache rechazó estas cifras, atribuyéndolas a informaciones erróneas. El malestar atraviesa diversos sectores, desde sindicatos de aduana y funcionarios penitenciarios hasta trabajadores de servicios públicos, quienes han convocado a huelgas.

Protestas simultáneas ocurrieron en ciudades
Protestas simultáneas ocurrieron en ciudades como Mahajanga, Toliara y Fianarantsoa (Reuters)

El mandatario acusó a países y agencias extranjeras de financiar el movimiento opositor para destituirlo por fuera de mecanismos electorales.

Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Rasata Rafaravavitafika, señaló a AFP la presencia de una “campaña digital dirigida y un ciberataque masivo” proveniente de otro país e identificó a grupos que buscan explotar la situación mediante la desprotección de parte de la juventud local. Aunque el gobierno no proporcionó datos concretos ni señaló responsables, sostuvo que el fenómeno trasciende el mero descontento interno.

Rasata Rafaravavitafika alertó sobre un
Rasata Rafaravavitafika alertó sobre un ciberataque dirigido desde el extranjero (Reuters)

El movimiento Gen Z Madagascar rechazó el discurso presidencial, calificándolo como “sin sentido”. Según declaraciones recogidas por AFP, los líderes juveniles consideraron insuficiente la respuesta del gobierno y señalaron sentirse ignorados.

“Representamos a un pueblo indignado que no puede ser manipulado”, publicaron en redes sociales. Exigen inclusión en el proceso de designación de nuevas autoridades y la investigación de la represión policial, y otorgaron un plazo de 24 horas al presidente para atender sus demandas, advirtiendo la adopción de todas las medidas necesarias en caso de no recibir una respuesta satisfactoria.

Los organizadores impusieron una pausa
Los organizadores impusieron una pausa estratégica de 24 horas antes de retornar a las calles (Reuters)

El movimiento encontró eco en jóvenes que se identifican con causas similares en Nepal, Indonesia y Filipinas, adoptando símbolos globales, como la bandera pirata inspirada en One Piece, combinados con elementos locales. Esta estrategia permitió sumar apoyos de otros sectores sociales e incluso de la oposición tradicional, poco cohesionada en la última década.

En ciudades como Mahajanga, Fianarantsoa y Toliara, según medios locales citados, las manifestaciones persistieron a pesar de un fuerte operativo policial. La capital permaneció bajo un virtual cerco de seguridad, la circulación está restringida y la actividad comercial se vio alterada por la magnitud de las protestas. Vehículos policiales recorrieron el centro para dispersar concentraciones y reprimieron a los manifestantes en diversas ocasiones.

Los jóvenes exigieron la renuncia
Los jóvenes exigieron la renuncia del presidente y la investigación de la violencia policial (Reuters)

El trasfondo de la crisis es la pobreza estructural que afecta a casi el 75% de la población en una nación de aproximadamente 32 millones de habitantes.

The Guardian, citando al Banco Mundial, informó que el ingreso anual promedio fue de solo USD 545 por persona en el último año, cifra que ubica a Madagascar entre los países más empobrecidos del planeta. La concentración de poder de la elite política sobre los recursos nacionales y las instituciones, así como la falta de competencia y transparencia, profundiza este escenario.

Los manifestantes denuncian que en todos esos años no hubo mejoras tangibles en servicios básicos ni en economía, a pesar de la abundancia de recursos naturales como piedras preciosas y vainilla.

Los habitantes protestaron por cortes
Los habitantes protestaron por cortes frecuentes de agua, electricidad y carencias en servicios esenciales (Reuters)

La corrupción estructural es otra de las preocupaciones principales. Madagascar se ubica en el puesto 140 de 180 países del índice de percepción de la corrupción de Transparency International.

Madagascar es uno de los
Madagascar es uno de los países más pobres del mundo con un ingreso anual per cápita de 545 dólares (Reuters)

El hartazgo se expresa en reclamos de reformas políticas de fondo y elecciones limpias.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ProtestasMadagascarAndry RajoelinaIntento de golpe de Estado

Últimas Noticias

El director del OIEA Rafael Grossi negocia con Rusia y Ucrania para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhzhia

La planta nuclear más grande de Europa lleva diez días operando únicamente con generadores de emergencia tras la desconexión de su última línea eléctrica, en medio de los combates en el frente de guerra

El director del OIEA Rafael

Egipto responsabilizó a Etiopía por las inundaciones en el delta del Nilo tras la inauguración su Gran Presa

El gobierno egipcio afirmó que los niveles inusualmente altos en la región se deben a la mala gestión del polémico embalse creado en el país africano

Egipto responsabilizó a Etiopía por

El grupo terrorista Hamas aseguró estar listo para liberar a todos los rehenes israelíes y discutir detalles del plan de Trump

La organización palestina también afirmó que acepta entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, “basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”

El grupo terrorista Hamas aseguró

“No te creemos, Lecornu”: el primer ministro francés fracasó en su primer intento de negociar con la oposición

Sébastien Lecornu renunció a usar el artículo 49.3 para aprobar los presupuestos sin votación, pero socialistas, derecha y ultraderecha rechazaron sus propuestas y amenazan con mociones de censura que podrían poner fin a su frágil gobierno

“No te creemos, Lecornu”: el

El gobierno alemán advirtió sobre la amenaza de los drones tras la suspensión de operaciones en el aeropuerto de Múnich

Miles de pasajeros debieron reorganizar sus viajes y decenas de vuelos fueron cancelados o desviados la noche previa a un feriado nacional, en una jornada marcada por fuertes medidas de seguridad y la participación de fuerzas federales

El gobierno alemán advirtió sobre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conoce el pronóstico del tiempo

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Quién es Sandra Téllez y cuál fue su papel en la tragedia de la guardería ABC

El dólar pierde fuerza frente al peso en el cierre de este viernes 3 de octubre

El cónsul de España en Tel Aviv asistirá a los españoles de la Flotilla retenidos por las fuerzas israelíes “hasta que haya podido visitar a todos” y estén todos “libres y de regreso a España”

Perú lanza red nacional para proteger 13 sitios de Patrimonio Mundial frente al cambio climático

INFOBAE AMÉRICA
La actividad del sector servicios

La actividad del sector servicios de EEUU se moderó en septiembre, pero cerró un trimestre "impresionante"

Al menos 20 heridos en el incendio de un hospital en el oeste de Alemania

(Crónica) Catena completa la remontada de Osasuna ante el Getafe

Carlo Costanzia asegura que tiene "buena relación" con Mar Flores

El director del OIEA Rafael Grossi negocia con Rusia y Ucrania para restablecer el suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporizhzhia

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards molesta porque su

Denise Richards molesta porque su ex le exige 150 mil dólares para evitar quedarse sin hogar

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a más de 4 años de prisión tras largo debate en la corte

Estreno de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’: horarios, tráiler y las claves de la nueva temporada en Netflix

El precio oculto de Spider-Man 3: Bryce Dallas Howard y las secuelas físicas de encarnar a Gwen Stacy en la saga arácnida