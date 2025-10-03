Mundo

Protestas en Marruecos: el movimiento GenZ 212 exigió la destitución del gobierno tras la muerte de tres manifestantes

Las movilizaciones se extendieron a ciudades como Rabat, Casablanca y Agadir, donde cientos de personas reclamaron mejoras en los sistemas de salud y educación y demandaron la liberación de los detenidos

Guardar
Los marroquíes se manifiestan de nuevo al día siguiente de la muerte de manifestantes (AFP)

El movimiento GenZ 212, que encabeza las protestas masivas en Marruecos desde hace una semana, exigió este viernes la destitución del gobierno tras días de movilizaciones en las que murieron tres personas y cientos han resultado detenidas.

Las protestas arrancaron la semana pasada y se intensificaron a partir de la difusión de la muerte de ocho mujeres embarazadas en un hospital público de Agadir, un hecho que amplificó la indignación por la desigualdad y el deterioro del sistema sanitario. La presión social aumentó durante seis jornadas consecutivas de manifestaciones en múltiples ciudades, incluidas Rabat, Casablanca y Marrakech, donde los manifestantes reclamaron mejoras urgentes en los servicios estatales, especialmente al observar que el país destina grandes recursos a proyectos de infraestructura como la Copa Africana de Naciones y el Mundial de 2030.

Manifestantes en la ciudad Casablanca,
Manifestantes en la ciudad Casablanca, Marruecos (REUTERS)

En una declaración difundida a través de canales digitales, el grupo GenZ 212 exigió la destitución del gabinete que encabeza el primer ministro Aziz Akhannouch.

Demandamos la destitución del gobierno actual por su incapacidad para proteger los derechos constitucionales de los marroquíes y responder a sus demandas sociales”, señaló el grupo, que opera principalmente en la plataforma Discord. Además, reclamaron la “liberación de todas las personas detenidas en relación con las protestas pacíficas”.

El grupo, integrado mayormente por jóvenes, justificó su exigencia en un artículo de la constitución marroquí que otorga al rey la potestad de nombrar y destituir al primer ministro y al gabinete. El grupo también se desmarcó de los actos de vandalismo y violencia observados en algunas ciudades.

Miles de manifestantes jóvenes exigieron
Miles de manifestantes jóvenes exigieron la destitución del Gobierno marroquí (REUTERS)

En la capital, Rabat, manifestantes ondearon banderas nacionales y corearon consignas como “salud y no sólo estadios”, según registró la agencia AFP, sin reportes de incidentes violentos.

Salé, localidad al norte de la capital marroquí, sufrió una fuerte noche de protestas y varios edificios quedaron calcinados y dañados por el enfrentamiento entre los movilizados y las fuerzas de seguridad. “Estos jóvenes pretenden robar... son más ladrones que los funcionarios a los que acusan de ser ladrones”, sostuvo un residente de Salé a AFP.

Las consecuencias de las violentas manifestaciones en Sale, Marruecos (AFP)

El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, manifestó este jueves, en su primera declaración pública desde el inicio de los disturbios, la disposición de su gobierno a “entablar diálogo” y “responder a las demandas de los manifestantes”.

“El Gobierno anuncia su disposición a responder a las demandas de la sociedad y también al diálogo y al debate dentro de las instituciones y los espacios públicos”, declaró Ajanuch tras una reunión semanal del Consejo del Gobierno.

El líder de Gobierno confirmó que tres personas murieron durante las protestas del miércoles por la noche, calificando los hechos como “lamentables”. Un portavoz del Ministerio del Interior precisó que las tres víctimas fallecieron tras intentar irrumpir en una estación policial cerca de Agadir.

Las protestas dejaron múltiples destrozos
Las protestas dejaron múltiples destrozos en el centro de Sale, Marruecos (REUTERS/Ahmed El Jechtimi)

“Los lamentables acontecimientos de los últimos dos días han dado lugar a una peligrosa escalada que ha socavado la seguridad y el orden públicos, ha causado cientos de heridos, daños a la propiedad pública y privada y, lamentablemente, tres muertos”, afirmó.

El ministro de Salud, Amine Tehraoui, reconoció ante el Parlamento que se están impulsando varias reformas en el sector, aunque subrayó que “aún resultan insuficientes para subsanar las carencias”. Desde el inicio de las protestas, cientos de jóvenes fueron detenidos, y según el cartera de Interior, hasta la noche del miércoles se habían arrestado a más de 400 personas. Los manifestantes exigen el fin de la corrupción y piden por la “libertad, dignidad y justicia social”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaMarruecosprotestasmovilizacionesmanifestacionesGenZ 212

Últimas Noticias

EEUU afirmó que el despliegue de la Flotilla Sumud hacia Gaza constituye una “provocación deliberada e innecesaria”

El Departamento de Estado aseguró que monitorea la situación de los estadounidenses interceptados en el operativo israelí y reiteró que la protección de sus ciudadanos es una prioridad

EEUU afirmó que el despliegue

El régimen de China amenazó con tomar represalias contra EEUU por la supuesta injerencia de su cónsul en Hong Kong

Beijing impuso restricciones a la diplomática estadounidense Julie Eadeh por reunirse con figuras prodemocráticas y exigió el fin de cualquier contacto considerado desestabilizador para la región

El régimen de China amenazó

La Casa Blanca señaló que Trump será quien fije la fecha límite para que Hamas acepte el acuerdo de paz para Gaza

Al ser consultada sobre cuándo se consideraría que el grupo terrorista ha rechazado la propuesta, la portavoz Karoline Leavitt respondió que “es una línea roja que el presidente de Estados Unidos tendrá que trazar”

La Casa Blanca señaló que

El aeropuerto de Múnich reanudó sus operaciones tras el sobrevuelo de drones no autorizados: 3.000 pasajeros fueron afectados

La situación provocó la cancelación de 17 vuelos y el desvío de otros 15 hacia ciudades de Alemania y Austria, ante la falta de condiciones para garantizar la seguridad aérea

El aeropuerto de Múnich reanudó

Tras 300 años, el millonario botín de la Flota del Tesoro emerge de las aguas de Florida

El reciente hallazgo de centenares de piezas coloniales entre monedas de plata, oro y objetos únicos impulsa la recuperación de relatos olvidados y reaviva el interés por uno de los mayores naufragios del Atlántico

Tras 300 años, el millonario
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una veterinaria explica la forma

Una veterinaria explica la forma de la que nunca deberías coger a tu perro: “Podrías dislocarle una articulación”

Los errores que cometes al limpiar, según una experta: “El suelo quedará sin brillo y pegajoso”

La mayoría de las consultoras económicas esperan una inflación superior al 2% en septiembre

CAF presentó en Buenos Aires un reporte sobre el rol de los gobiernos locales y anticipó el Foro Económico Internacional de 2026

El caso de “Nanny Nicoco”: de “niñero VIP” a depredador sexual y ahora detenido en Suiza por el abuso de 40 niños

INFOBAE AMÉRICA
EEUU afirmó que el despliegue

EEUU afirmó que el despliegue de la Flotilla Sumud hacia Gaza constituye una “provocación deliberada e innecesaria”

Detenido en Colombia el sucesor de 'Fito' en la banda ecuatoriana Los Choneros

Milei propone endurecer las penas para delitos menores y eliminar la prescripción de los graves

CaixaBank ejecuta casi el 75% de su recompra de acciones en la decimosexta semana de su programa

Las temperaturas superarán los 30ºC y llegarán a 34ºC en Sevilla, máxima del país

ENTRETENIMIENTO

Homenaje y polémica: así es

Homenaje y polémica: así es la estatua de Tina Turner que divide a los fanáticos

La historia de una madre de 58 que se convirtió en estrella de OnlyFans para sobrevivir

La música en la era de la IA: un acuerdo entre discográficas y tecnológicas podría redefinir los derechos de autor

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera los 600 millones y rompe récords en taquilla mundial

One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne