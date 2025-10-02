Mundo

Un youtuber vivió 12 años con síntomas muy dolorosos, los médicos hablaban de estrés, pero un video que encontró de causalidad le cambió la vida

Después de un largo camino de visitas médicas, dietas estrictas y frustraciones, Alfie Deyes reveló cómo llegó al diagnóstico correcto y el procedimiento que le devolvió la tranquilidad

Por Nazareno Rosen

Guardar
El youtuber Alfie Deyes convivió
El youtuber Alfie Deyes convivió 12 años con dolorosos síntomas antes de recibir el diagnóstico correcto (Captura de video)

Durante más de una década, Alfie Deyes, youtuber británico con más de tres millones de seguidores, convivió con síntomas que alteraron profundamente su vida: reflujo ácido severo y una dificultad creciente para tragar. A pesar de consultar a numerosos médicos y probar diferentes tratamientos, la causa real de su malestar permaneció sin identificar, lo que llevó a Deyes a una búsqueda constante de respuestas, según relató a PEOPLE.

Hace aproximadamente diez años, los episodios de reflujo ácido de Deyes se intensificaron hasta requerir atención hospitalaria. En ese momento, los especialistas atribuyeron sus síntomas al estrés, una explicación que, en palabras del propio Deyes recogidas por PEOPLE, resultó especialmente frustrante: “Fue muy difícil que me dijeran que el problema, la causa de todo, era el estrés, porque era muy complicado intentar combatirlo”.

Por entonces, su canal de YouTube experimentaba un crecimiento acelerado, con una agenda repleta de grabaciones y publicaciones, lo que reforzaba la hipótesis de que el ritmo de vida podía estar detrás de sus dolencias.

Los médicos atribuían los problemas
Los médicos atribuían los problemas de Deyes al estrés, pero un video en redes sociales fue clave para hallar la causa real (Captura de video)

Durante los años siguientes, Deyes siguió todas las recomendaciones: redujo sus niveles de estrés, tomó medicamentos para el reflujo y eliminó de su dieta alimentos y bebidas potencialmente irritantes, como refrescos, alcohol, café y pan. A pesar de estos esfuerzos y de consultar a distintos especialistas, la intensidad y frecuencia de los síntomas no disminuyeron. “Había visto a tantos médicos en ese momento. Nada de lo que hacía lograba realmente impactar en lo grave que era el reflujo, y ocurría con muchísima frecuencia”, explicó.

Con el tiempo, la situación empeoró. Deyes comenzó a experimentar serias dificultades para tragar, lo que afectó su capacidad para alimentarse adecuadamente y mantener su peso. Esta limitación lo llevó a evitar salidas a restaurantes con amigos, ya que a menudo no podía terminar sus comidas. “A veces empezaba a comer y, tras el primer bocado, no podía tragarlo. Sentía que la comida se quedaba atascada”, relató. La sensación de que el problema dominaba cada aspecto de su vida se intensificó.

Un sencillo procedimiento médico devolvió
Un sencillo procedimiento médico devolvió la calidad de vida al youtuber británico Alfie Deyes (Captura de video)

Una noche, mientras navegaba por TikTok, Deyes vio un video en el que una mujer se sometía a un test de deglución con bario, una prueba diagnóstica en la que el paciente ingiere un líquido opaco a los rayos X para observar su paso por el esófago. Este descubrimiento, según contó a PEOPLE, marcó un antes y un después: “Ver ese video lo cambió todo”. Deyes propuso la prueba a uno de sus médicos, quien accedió a realizarla, aunque advirtió que rara vez arrojaba resultados concluyentes.

El resultado fue inmediato. “En menos de diez segundos, el médico dijo: ‘Ya veo lo que es. Ya veo lo que está pasando’”, recordó Deyes en su testimonio a PEOPLE. El diagnóstico fue acalasia, una enfermedad esofágica poco común en la que el esfínter no se relaja adecuadamente, impidiendo el paso normal de los alimentos al estómago. Para Deyes, la noticia supuso un impacto enorme, pero también la posibilidad de una solución concreta: “En ese momento, estaba absolutamente asombrado porque estaba a punto de tener, potencialmente, una solución para este problema. Para muchas personas, es increíblemente fácil de resolver”.

El diagnóstico de acalasia permitió
El diagnóstico de acalasia permitió a Alfie Deyes acceder a un tratamiento efectivo tras años de frustración médica (Captura de video)

Poco después, Deyes se sometió a un procedimiento médico que, según describió, duró menos de diez minutos y consistió en la apertura manual del esófago para permitir el paso correcto de los alimentos. Desde que se realizó la intervención en mayo, no ha vuelto a experimentar dificultades para tragar, lo que ha transformado radicalmente su calidad de vida.

