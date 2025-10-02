“Pasé 491 días como rehén de Hamas, esta es mi historia”: el impacte relato de Eli Sharabi

Eli Sharabi relató su experiencia de 491 días como rehén de Hamas en un libro que recoge su vivencia en los túneles de Gaza (Portada de TIME)

Eli Sharabi, uno de los rehenes israelíes liberados tras el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, escribió en su experiencia en un impactante libro en le que detalla los 491 días en cautiverio en Gaza. Su testimonio, cuyo extracto publicó Time, constituye el primer testimonio de este tipo publicada por un rehén israelí desde el inicio del conflicto, aportando una perspectiva personal sobre la vida bajo secuestro y el impacto de la guerra en quienes la sufren desde dentro.

El libro "Hostage", editado en Israel en el mes de mayo, tendrá su versión en inglés en Estados Unidos coincidiendo con el segundo aniversario del ataque.

Eli Sharabi, rehén liberado por el grupo terrorista Hamas, relató su hambruna y su supervivencia en Gaza

Asimismo, el relato de Sharabi comenzó con la separación forzada de su familia en las primeras horas del asalto. Según detalló en su libro y en declaraciones recogidas por Time, fue apartado de su esposa y sus dos hijas en el kibutz Be’eri, una comunidad agrícola que representa el modelo de vida colectiva israelí. En medio del caos, fue introducido en un vehículo junto a un trabajador agrícola tailandés.

Durante los primeros días de cautiverio, convivió casi exclusivamente con otros rehenes y terroristas de Hamas. En los escasos momentos en que vio a personas ajenas a estos dos grupos, la interacción fue mínima.

En los primeros 51 días, permaneció oculto en la casa de una familia, donde en ocasiones estuvo atado con cuerdas que le provocaron un dolor intenso. La convivencia con otros secuestrados israelíes fue intermitente, pero fundamental para sobrellevar la situación.

Además, el miedo a ser trasladado a los túneles de Gaza marcó profundamente la experiencia de Sharabi. Tal como relató en su testimonio, el temor a permanecer bajo tierra se materializó cuando, tras varias semanas, fue conducido a uno de estos espacios.

Posteriormente, en enero, lo trasladaron de nuevo, esta vez a un lugar donde pasaría los siguientes ocho meses. Las condiciones físicas y emocionales del cautiverio se agravaron con el tiempo: la alimentación insuficiente le provocó una pérdida significativa de peso, y la incertidumbre sobre el exterior aumentó su angustia.

En el libro "Hostage", Sharabi detalla la vida en cautiverio, marcada por la escasez de alimento, la falta de higiene y el aislamiento (Hostage)

A pesar de la adversidad, Sharabi y sus compañeros de cautiverio desarrollaron estrategias de supervivencia y apoyo mutuo. El vínculo entre los rehenes se fortaleció a través de pequeños gestos y palabras de aliento, que les permitieron resistir la presión psicológica y el aislamiento.

El papel de las costumbres y rituales judíos resultó esencial para mantener la resiliencia emocional durante el encierro. Estas prácticas, compartidas entre los rehenes, ofrecieron un sentido de pertenencia y esperanza en medio de la incertidumbre.

La experiencia de Eli Sharabi, recogida por Time, subrayó cómo la identidad cultural y la solidaridad pueden convertirse en herramientas de resistencia ante situaciones extremas.

La solidaridad entre rehenes y las tradiciones judías fueron clave para sobrellevar las condiciones extremas en los túneles subterráneos durante el encierro (REUTERS)

Un extracto de su libro “Hostage”

Octubre de 2023

El vehículo se detiene. Los terroristas nos sacan a mí y al trabajador tailandés. El sol me pega fuerte. Sudo: hacía calor en el coche, llevaba una manta gruesa encima y otra persona me tiró encima todo el camino. También sudo de miedo. Los terroristas me sacan del vehículo, todavía envuelto en la manta. Hay un gran alboroto a nuestro alrededor. Oigo una multitud ruidosa, extasiada, y de repente unas manos empiezan a tirar de mí. Muchas manos. Me arrastran hacia un mar de gente que empieza a golpearme la cabeza, a gritar, a intentar descuartizarme. Se pelean por mí. Maldicen y silban por todas partes. Tengo el corazón latiendo con fuerza, tengo la boca seca, apenas puedo respirar. Estoy perdido. Los terroristas de Hamas intentan hacer retroceder a la multitud y, tras forcejear, me agarran de nuevo en sus manos, me arrastran y rápidamente me introducen clandestinamente en un edificio.

Esta es nuestra primera parada en el Franja de Gaza. Es una mezquita. Me doy cuenta porque puedo ver el suelo a través de mi venda —que no me aprieta demasiado, por ahora— y reconozco las coloridas alfombras de oración. Tras salvarnos de un linchamiento, los terroristas cierran las puertas de golpe.

Dentro de la mezquita, se hace el silencio por un momento. Oigo mi propia respiración y al trabajador tailandés sollozando a mi lado. Los terroristas nos llevan a una habitación lateral, donde nos quitan las vendas y nos ordenan desnudarnos. Parpadeo, miro a mi alrededor y veo que estamos en lo que parece una gran sala de juntas, con una mesa larga y sillas lujosas, como si acabara de entrar en una reunión de la junta directiva de una empresa estadounidense, no en una mezquita. En Gaza. Con manos temblorosas, me quito la camisa y los pantalones y me quedo en calzoncillos ante la mirada indiscreta de los terroristas. Empiezan a interrogarme.

Sharabi quedó separado de su familia en el kibutz Be’eri y permaneció más de 16 meses bajo tierra en Gaza (REUTERS)

Noviembre de 2023

Bajamos por una larga escalera hacia el túnel. Tengo miedo. Cada pesadilla, cada miedo, cada pensamiento febril desciende conmigo, paso a paso, por la escalera. Me preparo para la oscuridad total, para los túneles de Hamas que he visto en la tele, esos de los que todos hemos oído hablar. Y ahora soy yo —¡yo!— quien baja por ellos. En cualquier momento, la trampilla se cerrará sobre mí y quedaré enterrado allí.

La ansiedad lo consume todo. Tras dos tensos minutos de descenso cuidadoso, llegamos al fondo, a unos treinta metros bajo tierra. Está completamente oscuro. Los terroristas solo llevan linternas frontales para iluminar el camino. Caminamos unos pasos y luego bajamos un tramo de escaleras. Unos pasos más, otra escalera. Después de las escaleras, seguimos avanzando, y siento que el suelo se inclina hacia abajo. Nos adentramos aún más en la profundidad.

Pasamos varios minutos estresantes y silenciosos caminando por un pasillo oscuro con paredes de hormigón arqueadas. Entonces, por fin, un tenue resplandor blanco aparece delante. Es una luz fluorescente, que se intensifica a medida que nos acercamos. El pasillo empieza a ensancharse y entramos en un espacio claramente adaptado para vivir. Hay iluminación. Un suelo de madera. Azulejos de cerámica en las paredes. Un lavabo. Una cocina. Un baño. Nos ordenan sentarnos en un colchón en medio de una gran habitación.

Hace calor. Mucho calor. Supongo que es por el estrés y el miedo. Me quito la camisa, pero sigo teniendo calor. Me quito también los pantalones y me siento en calzoncillos. Almog se sienta a mi lado. Esperamos. Miro a mi alrededor. La habitación en la que estamos es larga y estrecha. En un extremo hay un televisor grande colgado en la pared; en el otro extremo, por donde venimos, hay una abertura amplia que da al pasillo. El pasillo tiene otras puertas, la de la cocina y la del baño. Hay otro pasillo estrecho que sale de la habitación, que parece llevar a otro espacio. El terrorista al que llamamos “La Máscara” y el que nos recibió en la escalera, al que luego llamamos “Sonriente”, nos traen agua para beber y unas obleas para comer. No tengo ganas de comer. Sigo bebiendo. Sigo hirviendo. No puedo creer que me vaya a quedar aquí. Que vaya a pasar esta noche aquí, y quién sabe cuántas más después.

Apenas puedo respirar.

Oímos a más gente acercándose. En los túneles, nos damos cuenta rápidamente, cada sonido se transmite, claro y nítido, de un extremo a otro. La acústica sellada lo amplifica todo. Almog lo oye antes que yo, porque mi audición ha sido un poco débil durante años, y supongo que las explosiones la han debilitado aún más. Almog oye el crujido de la trampilla al abrirse, susurros apagados, pasos que se acercan. Yo también los oigo. Dos jóvenes entran en la habitación y los colocan en el colchón frente a nosotros. Los observamos en silencio. A uno le falta un brazo. Miran a su alrededor, desorientados. Me pregunto: ¿Serán rehenes también? ¿Serán israelíes?

Después de que los captores se marcharan, uno de ellos se volvió hacia nosotros. “¿Son israelíes, verdad?”, preguntó. Asentimos.

“Soy Ori, y él es Hersh”, dice, señalando al joven al que le falta un brazo. “¿Quién eres tú?”

“Soy Almog”.

—Soy Eli —digo—. ¿De dónde eres?

“Estábamos en el Festival Nova”, dice Ori. “Yo también”, dice Almog.

Me miran. “Soy del kibutz Be’eri”, digo.

Eli Sharabi junto a su familia, antes de su secuestro en la región del kibutz Be’eri (Archivo)

Enero-septiembre de 2024

Nos esperan días difíciles.

Este túnel carece de suministros y equipo básicos. Ni siquiera tiene teléfono fijo para nuestros captores, y pasan varios días intentando conseguir uno. Nuestra única comida es la que trajeron del túnel anterior. En la cocina pequeña frente a nuestra celda, no hay gas. No hay forma de cocinar la comida seca. Como antes, nuestros captores duermen en el espacio contiguo al nuestro. No hay pasillo que conecte las habitaciones, solo una estrecha abertura en el borde de la pared.

Durante los primeros tres días en este túnel, no comemos más que galletas. Dos o tres por la mañana. Dos o tres por la noche. Galletas y agua. Eso es todo. Después de tres días, nos traen porotos crudos. Empiezo a sentirme débil. Mi cuerpo necesita comida de verdad. Creo que tardan casi dos semanas en meter pitas en el túnel. Están rancias, probablemente las encontraron en la calle. No me importa. Saboreo el único pan pita que me dan y lo devoro lentamente. Además de las pitas, nos dan una lata de queso crema. Rompo mi pita en pedazos, los sumerjo en el queso y los mastico lentamente. Guardo el último bocado para el final del día, solo para dormirme con algo en el estómago.

Tras dos semanas de sobrevivir a base de galletas, una lata de queso diaria entre cuatro hombres y un puñado de pitas rancias, por fin llega un quemador de gas. Esperamos que la situación mejore. Es evidente que tienen problemas de suministro. Eso se aclarará pronto. A diferencia del túnel anterior, no hay entregas regulares. Solo tienen lo que encuentran afuera. Y afuera, casi no hay nada. El hambre se instala. No por hambre deliberada, sino por escasez. Para ellos también. Claro, comen más que nosotros, y mejor. Pero ni siquiera ellos tienen mucho. La escasez los vuelve más irritables. Menos pacientes con nosotros. Tenemos cuidado de no contrariarlos, de no hablar fuera de lugar, de no pedirles nada.

Nosotros también estamos impacientes. El hambre nos lleva a retraernos en nosotros mismos. La empatía se agota. Son momentos difíciles. Cuando todo lo que eres, todo lo que soy, se reduce a una sola cosa: hambre. Nada más importa.

Poco a poco, nuestros captores consiguen colar más provisiones. Como nuestra habitación da a la cocina, los vemos cocinar y comer. No les gusta. Estamos demasiado expuestos al contraste entre su comida y la nuestra. Cocinan pan plano en la hornilla. A veces, cuando tienen azúcar y aceite, se hacen dulces, para ellos mismos. Justo delante de nosotros. La Máscara y el Sonriente siguen siendo amables con nosotros, incluso en estas condiciones. A veces nos dan dulces a escondidas: halva, una cucharada de semillas de sésamo, una pita pequeña. Pero la comida escasea. Las pitas rancias que llegan cada pocos días nos dejan entrever el mundo de arriba: las panaderías no funcionan. No llega comida. A veces consiguen traer arroz o pasta; cocinan un poco y nos dan un poco.

El rehén israelí Eli Sharabi, retenido por Hamás en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, dio a conocer las condiciones infrahumanas en las que estuvo viviendo (AP Foto)

No tenemos colchones. Por la noche, extendemos nuestras mantas en el suelo y dormimos sobre ellas, con dolor. La pasta de dientes del túnel anterior se acaba a las tres semanas. Nos cepillamos los dientes con cepillos comunes. Después de unos meses, nos dan un tubo nuevo, pero solo dura un mes, incluso después de haber acordado racionarlo y usar la pasta de dientes cada dos días. No hay papel higiénico. Nos aseamos en el baño con una botella de agua. Hay bidones en el túnel: algunos para beber, bajados por nuestros captores, y otros, no aptos para beber, para lavarnos y usar el baño. Reutilizamos la misma agua para lavarnos las manos, limpiarnos después de ir al baño y rellenar el tanque de agua, ya que no hay agua corriente.

Nuestras raciones siguen disminuyendo, y con ellas, la frecuencia de nuestras visitas al baño. No compartimos los baños con nuestros captores. Nosotros tenemos los nuestros; ellos tienen los suyos. Limpian los suyos, no los nuestros. El jabón es un bien escaso. Cuando tienen, nos dan un poco. Al principio con más frecuencia. Luego, mucho menos. Finalmente, nada.

Nuestra higiene se deteriora. Nuestros cuerpos están sucios. Pasamos semanas sin ducharnos. Nunca lavamos nuestra ropa. Nunca limpiamos nuestro espacio. Y no hay forma de limpiarlo. Todo se vuelve asqueroso. En el último túnel, pudimos ducharnos dos veces en cuarenta días. Aquí, ni siquiera eso. Nos duchamos una vez cada seis u ocho semanas. Con un cubo. Y un poco de jabón. Cada vez que nos duchamos, nos sorprende lo sucios que están nuestros cuerpos. Las capas de mugre. Me froto y me froto con el poco jabón que tengo. Nunca pensé que el cuerpo humano pudiera acumular tanta suciedad.

Rezamos constantemente para no enfermarnos. Nos damos cuenta de lo fácil que es. Enfermedades que nunca nos preocuparían en casa, infecciones que no deberían ocurrir, sin duda podrían ocurrir aquí. Por suerte, me libré de la mayoría. Pero las demás no. O Alon y Elia sufren de diarrea constante. Vómitos frecuentes. Infecciones por hongos. Se me caen las uñas. Mi problema principal son los mareos. Creo que es porque estoy muy débil.

Pasa otra semana. Y luego otra. Los días se arrastran y se acumulan. El pozo negro debajo del inodoro deja de drenar. Todo se desborda. Las aguas residuales suben a la superficie, aumentando el hedor insoportable, que se extiende y empeora con cada día que pasa. No sé cómo describirlo. ¿Cómo se puede transmitir lo que se siente al verse envuelto en un olor tan sofocante? Es un hedor al que uno nunca se acostumbra.

Eli expuso un discurso sosteniendo la fotografía de su difunto hermano Yosi, asesinado por Hamás, mientras se dirigía a una reunión de la ONU (REUTERS)

Noviembre de 2023

Hasta su lanzamiento

En todos los momentos difíciles —las peleas, el hambre, las búsquedas humillantes y los conflictos entre nosotros— intentamos crear momentos de fortaleza. Momentos de unión.

Muchos de nuestros momentos compartidos giran en torno a la tradición y la fe. No soy religioso, pero conozco bien la tradición judía. Vengo de una familia tradicional. De niño, pasé muchas horas en la sinagoga durante el Shabat y las festividades judías. Hago Kidush con Lianne y las niñas todos los viernes por la noche. Y aunque llevo una vida muy secular, y soy perfectamente feliz con ella, estos espacios tradicionales me dan fuerza. Me llenan de plenitud.

Incluso en los primeros tiempos de cautiverio me encuentro murmurando el Shemá Israel una y otra vez, casi inconscientemente. Como un mantra para mantenerme con los pies en la tierra. Cada mañana, Elia recita en voz alta las oraciones matutinas tradicionales judías. Creció siendo religioso y se las sabe de memoria. Él recita las oraciones, y nosotros, de pie, respondemos: “Amén”. Así es como empezamos cada día.

Y cada viernes por la noche, hacemos Kidush. Sin importar lo que hayamos vivido durante la semana, las peleas que hayamos tenido o no, cualquiera que sea nuestra frustración, pena o dolor, nos reunimos en silencio. Los cuatro. Escuchamos a Elia, sosteniendo un vaso de agua con ambas manos, leyendo con voz temblorosa y tranquila:

Yom hashishi vaiechulu hashamayim vehaaretz vejol tzeva’am...

El sexto día, y los cielos y la tierra y todo lo que los llenaba quedaron terminados...

Antes del Kidush, canto “Eshet Chayil”, un himno tradicional de Proverbios. “Ella es buena con él, nunca mala, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y los aferra con afán...” Canto con los ojos cerrados, pensando en las mujeres de mi vida: mi madre, mis hermanas, Lianne, Noiya y Yahel. Elia no se sabe la canción. Le enseño la letra todos los viernes, hasta que empieza a cantar conmigo.

Luego partimos el pan, o mejor dicho, una rebanada de pita que reservamos especialmente para la bendición de Hamotzi. Como en las festividades judías, cuando compartimos recuerdos, cada Shabat contamos historias. Cada uno comparte cómo era el Shabat en casa: las comidas que cocinábamos o comíamos, las costumbres que observábamos.

El proceso de liberación incluyó ensayos detallados y control estricto de las comunicaciones por parte de sus captores (REUTERS)

Los sábados por la noche, cuando el Sabbat judío, Elia canta los zemirot, los himnos tradicionales de mesa. A veces nos unimos a él. Canciones que recuerdo cantando mi padre. Y ese recuerdo me llega como una pizca de dulzura.

No sé si siento a Dios en esos momentos. Pero siento poder. Siento una conexión. Con mi gente. Con nuestra tradición. Con mi identidad. Me conecta con mi familia. Con mi infancia. Con mis raíces. Me recuerda por qué debo sobrevivir. Para quién sobrevivo. Para qué sobrevivo. Me trae recuerdos brillantes de la infancia. De mi padre. De mi madre. De un talit blanco durante las oraciones de Shabat. Vino en una copa. Velas en el alféizar de la ventana. Abriendo el arca. Rollos de la Torá. Un cantor cantando. Un mantel blanco extendido sobre una mesa rebosante de buena comida. Todo lo que se siente tan lejos de aquí.

Y revive a todo el elenco de personajes que me esperan. Mamá. Mis hermanos. Lianne. Las niñas. Me imagino volviendo con todos ellos. Me imagino sus abrazos. Me imagino a las almas que más amo envolviéndome en luz, susurrando:

Shabat shalom, Elí. Shabat shalom.

Es tan bueno tenerte en casa.

Los familiares del rehén israelí Eli Sharabi reaccionando al ver la transmisión en vivo de su liberación el 8 de febrero del 2025 (AP foto)

Febrero de 2025

Llega el sábado por la mañana. Nuestros captores nos despiertan en el oscuro túnel a las 5:00 para empezar a prepararnos. Tomamos nuestras bolsas de plástico y, junto con ellos, emprendemos el largo ascenso hasta la cima. Hay tramos del túnel con techos muy bajos, tan bajos que prácticamente hay que arrastrarse. Nos cubrimos de barro. Seguimos caminando y arrastrándonos por surcos de tierra desnuda, fría y sucia, ascendiendo poco a poco hacia el suelo. Es un ascenso largo: el túnel es extremadamente profundo.

Cuando finalmente llegamos a la salida, nos dan ropa nueva y limpia para el lanzamiento. Trajes marrones horribles, el complemento perfecto para nuestro look, ya de por sí desaliñado.

Nos abrimos paso entre vertederos y desguazaderos hasta llegar a un vehículo. Las ventanas del coche están tintadas. Tenemos los ojos vendados y la cabeza inmovilizada. Los terroristas no solo tienen miedo de...las FDI, sino también de la multitud frenética que atacaría el coche si se diera cuenta de quién está dentro.

El momento planificado de la liberación de los rehenes Eli Sharabi, Or Levy y Ohad Ben Ami en Gaza

El coche se detiene. Los terroristas nos bajan del vehículo y nos quitan las vendas. Tras unos minutos de espera, comienza el ensayo general. Los agentes de Hamas nos dan instrucciones para cada momento de la ceremonia: cómo salir del coche, subir al escenario y subir las escaleras, qué decir, qué dirán, cómo saludar según las instrucciones, cuándo sonreír. Todo. Es un espectáculo meticulosamente orquestado.

El equipo que maneja incluye a un miembro de Hamas que habla hebreo. Está a cargo de nuestros mensajes con los medios y las entrevistas. Se sienta con nosotros para prepararnos para las preguntas que nos hará en el escenario. Son similares a las que nos hicieron el jueves por la noche, para el rodaje de la película. “Digan esto así”, nos corrige. “Y aquello así. Enfatizan esto aquí. Añaden aquello allá”. Nos instruye una y otra vez hasta que está satisfecho con nuestras respuestas y satisfecho de que se ajusten a las necesidades de la producción.

Eli Sharabi se reunió con su madre y su hermana, luego de meses en cautiverio y tratos hostiles

Cada uno tiene que responder cuatro o cinco preguntas. Mi único objetivo es hacer lo que sea necesario y darles lo que quieran para asegurar una liberación sin contratiempos. Para sobrevivir. Para volver a casa.