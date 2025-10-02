Mundo

La Policía confirmó dos detenidos tras el atentado terrorista a la sinagoga en Mánchester

Las autoridades dijeron que encontraron un “dispositivo suicida” el cuerpo del perpetrador, cuya identidad no ha sido confirmada por razones de seguridad. IMÁGENES SENSIBLES

Un cuerpo yace fuera de la sinagoga de Manchester tras el ataque

La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que hubo dos muertos (más el atacante) y al menos tres heridos y que ha sido declarado atentado terrorista.

En declaraciones desde Scotland Yard en Londres, el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, informó de estos arrestos y reafirmó que el presunto autor resultó también muerto por disparos de los agentes.

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

“Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento”, afirmó Taylor.

El subcomisario expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares y calificó de “devastador” que este ataque se produjera en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están especialmente concurridas.

“Dispositivo suicida”

El cuerpo del presunto atacante
El cuerpo del presunto atacante yace en el lugar de los ataques con coche y arma blanca fuera de una sinagoga en Mánchester, 2 de octubre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

El jefe de la Policía del Gran Mánchester, Sir Stephen Watson, reveló en una conferencia de prensa que el terrorista que atacó la sinagoga “vestía un chaleco que parecía ser un dispositivo suicida” y fue abatido unos siete minutos después de recibirse la primera llamada de emergencia. Watson no confirmó si se trataba efectivamente de un explosivo.

“Tras una respuesta rápida, agentes armados de la Policía del Gran Mánchester interceptaron al agresor y fue abatido a tiros por los agentes en siete minutos desde la llamada original”, declaró Watson. Las víctimas eran “miembros de la comunidad judía”, confirmó la policía.

Según Watson, el sospechoso arrolló con su vehículo a miembros del público en el exterior de la sinagoga antes de atacar a personas con un cuchillo. “Gracias a la valentía inmediata del personal de seguridad y los fieles en el interior, así como a la rápida respuesta de la policía, se impidió que el atacante accediera” al templo, afirmó.

La Policía antiterrorista trabaja con la Policía del Gran Mánchester en la investigación del suceso, que empezó en torno a las 9:30 hora local cuando un coche arrolló a varios transeúntes y un hombre -se cree que el guardia de seguridad- fue acuchillado a las puertas del templo.

Un objeto con un cinturón
Un objeto con un cinturón adjunto yace en el suelo tras el ataque con coche y arma blanca cerca de una sinagoga en Mánchester, 2 de octubre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo, al volver antes de tiempo de una cumbre europea en Dinamarca, que se aumentará la seguridad en todas las sinagogas del país y que esta tarde presidirá una reunión del comité COBRA de emergencias para analizar otras medidas.

Además de los políticos, varias organizaciones musulmanas, así como también cristianas, denunciaron el “cobarde” ataque y llamaron a la convivencia pacífica entre las religiones.

Este atentado se produce después de que se detectara en el Reino Unido un aumento de los delitos antisemitas e islamófobos desde el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la guerra en Gaza, del que en cinco días se cumplen dos años.

El rey Carlos III declaró estar “profundamente conmocionado y apenado”.

La embajada de Israel en Reino Unido condenó este ataque, calificándolo de “odioso y profundamente perturbador”.

La tragedia ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur, la más sagrada del judaísmo. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar.

