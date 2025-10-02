Mundo

Egipto aseguró que Hamas no tendrá “ningún papel” en el futuro de Gaza

El Cairo está trabajando, junto con Qatar y Turquía, convencer al grupo terrorista palestino de responder positivamente al plan de Trump

Guardar
El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, habla durante una conferencia en El Cairo, Egipto, el 6 de septiembre de 2025 (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Hamas “no tiene ningún papel” en el futuro de Gaza, afirmó el jueves el canciller egipcio, Badr Abdelatty, cuyo país interviene como mediador en la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino.

“Hay un acuerdo total entre nosotros, como árabes, como musulmanes, e incluso entre los propios miembros de Hamas. Ellos entienden muy bien que no tendrán ningún papel el día después, y eso es un hecho”, declaró durante una conferencia en París del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).

Hamas no ha dado ninguna respuesta al plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto, una propuesta que sí cuenta con el aval del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el de los países árabes, empezando por Qatar y Egipto (mediadores).

El martes, Trump dio a Hamas de tres a cuatro días para aceptar el plan.

Egipto es un mediador clave en los esfuerzos para poner fin a la guerra de Gaza, y Abdelatty afirmó que El Cairo estaba coordinando con Qatar y Turquía para convencer a Hamas de que respondiera positivamente al plan, pero se mantuvo muy cauteloso.

Si Hamas se niega, será muy difícil. Y, por supuesto, habrá una mayor escalada. Por eso estamos realizando intensos esfuerzos para que este plan sea aplicable y para obtener la aprobación de Hamas”, declaró.

Abdelatty afirmó que, si bien apoyaba ampliamente la propuesta de Trump para Gaza, se necesitaban más conversaciones al respecto.

FOTO DE ARCHIVO: Palestinos desplazados,
FOTO DE ARCHIVO: Palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, avanzan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes de la ciudad de Gaza evacuar hacia el sur, en el centro de la Franja de Gaza. 18 de septiembre de 2025 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas/Archivo)

“Hay muchas lagunas que deben subsanarse; necesitamos más debates sobre cómo implementarlo, especialmente en dos cuestiones importantes: la gobernanza y los acuerdos de seguridad”, declaró. “Apoyamos el plan de Trump y la visión de poner fin a la guerra, y debemos avanzar”.

Cuando se le preguntó si temía que el plan de Trump pudiera provocar el desplazamiento forzado de palestinos, respondió que Egipto no lo aceptaría.

El desplazamiento no ocurrirá, no ocurrirá, porque el desplazamiento significa el fin de la causa palestina”, afirmó. “No permitiremos que esto ocurra bajo ninguna circunstancia”.

El plan de Trump prevé un alto al fuego en 72 horas, el desarme de Hamas y la retirada progresiva de Israel en Gaza.

“No demos ninguna excusa a ninguna de las partes para que use a Hamas como pretexto para esta desaforada matanza diaria de civiles. Lo que está sucediendo va mucho más allá del 7 de octubre”, dijo, refiriéndose al ataque del grupo terrorista contra Israel en 2023, en el que murieron 1200 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes.

La ofensiva israelí ha matado a más de 66.000 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias palestinas.

“Esto va más allá de la venganza. Esto es limpieza étnica y genocidio en marcha. Así que ya es suficiente”, dijo Abdelatty.

La Casa Blanca presentó a principios de esta semana un documento de 20 puntos que exigía un alto el fuego inmediato, un intercambio de rehenes retenidos por Hamás por prisioneros palestinos retenidos por Israel, una retirada israelí escalonada de Gaza, el desarme de Hamas y un gobierno de transición liderado por un organismo internacional.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

HamasPalestinaGazaIsraelEgiptoMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

Un informe oficial del grupo SITE detalló operaciones de desinformación y campañas de desprestigio impulsadas desde Beijing y Moscú

Canadá acusó a China y

El canciller de Francia consideró que Hamas debe aceptar su rendición

Crece la presión internacional sobre el grupo terrorista palestino para que acepte la propuesta de alto el fuego impulsada por EEUU y respaldada por Israel

El canciller de Francia consideró

Siete bebés fallecieron tras un brote bacteriano en un hospital de Rumania

Las autoridades de salud analizaron deficiencias en los sistemas de higiene y supervisión clínica, detectaron irregularidades administrativas y sanciones económicas en un establecimiento médico de Iasi

Siete bebés fallecieron tras un

Huelga general en Francia: 85.000 personas se manifestaron en contra del plan presupuestario del primer ministro Lecornu

La jornada de protestas, convocada por varios sindicatos, buscó presionar al gobierno francés frente a los recortes previstos para 2026

Huelga general en Francia: 85.000

El Gobierno de Marruecos promete diálogo tras las protestas violentas, pero los jóvenes convocaron nuevas manifestaciones

El primer ministro Aziz Ajanuch llamó al diálogo tras cinco días de disturbios que dejaron tres muertos y más de 350 heridos. El colectivo GenZ 212 mantiene la presión en las calles y exige mejoras en salud y educación

El Gobierno de Marruecos promete
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron a creador de contenido

Robaron a creador de contenido en Transmilenio por hacer un favor: “Ojalá hubieran más caballeros como usted”

Bogotá se prepara para el segundo pico respiratorio en octubre: ocupación de UCI pediátrica y neonatal supera el 81%

Dilian Francisca Toro denunció “hostigamiento y violencia política” por parte del congresista Duvalier Sánchez

¿A qué penal será trasladado ‘El Monstruo’ cuando pise Perú ante el cierre de la Base Naval del Callao? El INPE responde

Detienen a fiscal que olvidó apagar su micrófono durante audiencia y fue captado pidiendo coima a detenidos en La Libertad

INFOBAE AMÉRICA
Canadá acusó a China y

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

Al menos 15 muertos en un ataque atribuido a la milicia CODECO en el noreste de RDC

El Ejército de Israel mata a tres supuestos miembros de Hezbolá en varios ataques en el sur de Líbano

BBVA, sobre el rumor de un acuerdo con David Martínez en la OPA de Sabadell: "Es absolutamente infundado"

Natalia Lafourcade estrenó una nueva canción “para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos”

ENTRETENIMIENTO

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera

“Demon Slayer: Infinity Castle” supera los 600 millones y rompe récords en taquilla mundial

One Direction prepara documental en Netflix tras la muerte de Liam Payne

“Soy poeta, filósofo, artista y estoy vendiendo creencias”, Matthew McConaughey desafía los prejuicios de Hollywood en su nuevo libro

A qué hora se lanza “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift: datos clave sobre el esperado estreno musical

‘Peaky Blinders’ volverá con dos nuevas temporadas en Netflix y Cillian Murphy como productor ejecutivo