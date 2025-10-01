Jóvenes marroquíes desafían al gobierno en la cuarta jornada de protestas masivas

Un niño es detenido mientras participa en una protesta juvenil que exige reformas en educación y salud, en Casablanca, Marruecos, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

Manifestaciones antigubernamentales se apoderaron de Marruecos por cuarta noche consecutiva, mientras los jóvenes llenaban las calles de las ciudades de todo el país y la destrucción y la violencia estallaban en varios lugares, según grupos de derechos humanos y medios locales.

Con miles de millones de dólares en inversiones destinadas a los preparativos para el Mundial de 2030, las promesas de arreglar los limitados servicios sociales de Marruecos no han calmado el enojo de los jóvenes expertos en Internet que lanzaron algunas de las protestas callejeras más grandes del país en años.

Jóvenes marroquíes salieron a las calles el martes, enfrentándose a las fuerzas de seguridad y denunciando el lamentable estado de muchas escuelas y hospitales. Tras la detención de decenas de manifestantes pacíficos durante el fin de semana, la violencia estalló el martes en varias ciudades, especialmente en zonas de Marruecos donde escasean los empleos y los servicios sociales, según informaron vídeos de testigos y medios locales.

“El derecho a la salud, la educación y una vida digna no es un eslogan vacío, sino una exigencia seria”, escribieron los organizadores del movimiento de protesta Gen Z 212 en un comunicado publicado en Discord. Citaron al rey Mohammed VI, imploraron a los manifestantes que se mantuvieran pacíficos y criticaron las “medidas represivas de seguridad”.

Aun así, las protestas se han intensificado y se han vuelto más destructivas, sobre todo en ciudades alejadas de donde se han concentrado los esfuerzos de desarrollo en Marruecos. Medios locales e imágenes filmadas por testigos muestran a manifestantes lanzando piedras e incendiando vehículos en ciudades y pueblos del este y el sur del país, incluyendo Inzegane y la provincia de Chtouka Ait Baha.

En Oujda, la ciudad más grande del este de Marruecos, un vehículo policial que embistió a manifestantes en Marruecos dejó una persona herida, dijeron grupos locales de derechos humanos y la agencia de noticias estatal MAP.

Jóvenes participan en protestas anticorrupción exigiendo reformas en educación y salud, en Rabat, Marruecos, el martes 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

La sección municipal de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) dijo que 37 manifestantes arrestados el lunes, entre ellos seis menores, comparecerán ante el tribunal en Oujda el miércoles.

Se encuentran entre los cientos que según AMDH han sido detenidos, incluidos muchos cuyos arrestos fueron mostrados en video por los medios locales y algunos que fueron detenidos por agentes vestidos de civil durante las entrevistas.

“Ante la continuación prevista de las protestas, instamos a las autoridades a que atiendan las demandas legítimas de los jóvenes en cuanto a sus derechos sociales, económicos y culturales y a que aborden sus preocupaciones sobre la corrupción”, afirmó el martes la oficina regional de Amnistía Internacional.

Jóvenes participan en una protesta exigiendo reformas en salud y educación, en Rabat, el domingo 28 de septiembre de 2025. (Foto AP)

Las protestas de la “Generación Z” reflejan disturbios similares que azotan países como Nepal y Madagascar. En algunas de las mayores protestas antigubernamentales de Marruecos en años, el movimiento sin líderes ha aprovechado la indignación por las condiciones en hospitales y escuelas para expresar su indignación por las prioridades de gasto del gobierno.

Señalando los nuevos estadios en construcción o renovación en todo el país, los manifestantes corearon: “Los estadios están aquí, pero ¿dónde están los hospitales?“. Además, la reciente muerte de ocho mujeres en un hospital público de Agadir se ha convertido en un grito de guerra contra el declive del sistema sanitario marroquí.

El movimiento, que se originó en plataformas como TikTok y Discord, populares entre jugadores y adolescentes, ha ganado respaldo adicional desde que las autoridades comenzaron a arrestar a personas durante el fin de semana, incluido el portero estrella de Marruecos Yassine Bounou y su rapero más famoso El Grande Toto.

Las fuerzas de seguridad hacen guardia mientras anticipan una protesta liderada por jóvenes que exigen reformas en educación y salud, en Casablanca, Marruecos, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

Las autoridades han negado priorizar el gasto del Mundial sobre la infraestructura pública, alegando que los problemas del sector salud son heredados de gobiernos anteriores. En el parlamento marroquí, la mayoría gobernante anunció que se reunirá el jueves para debatir las reformas sanitarias y hospitalarias, encabezada por el primer ministro Aziz Akhannouch.

El Ministerio del Interior de Marruecos no respondió inmediatamente a preguntas sobre las protestas o arrestos.

