El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

El pontífice declaró que hay elementos “muy interesantes” en la iniciativa estadounidense y pidió su aprobación dentro del plazo establecido

Imagen de archivo: El papa
Imagen de archivo: El papa León XIV saluda a la multitud mientras recorre la plaza de San Pedro en el papamóvil tras una misa solemne con motivo del Jubileo de los Catequistas en el Vaticano el domingo 28 de septiembre de 2025 (REUTERS/Matteo Minnella)

El papa León XIV manifestó este martes su expectativa de que el grupo terrorista palestino Hamas acepte “dentro de los plazos establecidos” el plan de paz de Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, que lleva casi dos años de enfrentamientos desde la masacre del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

“Espero que Hamas lo acepte en los plazos establecidos. Hay elementos muy interesantes en el plan estadounidense”, declaró el pontífice ante periodistas italianos a las afueras de Castel Gandolfo, en Roma. El Papa recalcó la necesidad de un alto el fuego y la liberación de los rehenes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó este martes un ultimátum de tres o cuatro días a Hamas para responder al proyecto de paz estadounidense, que ya cuenta con el visto bueno del gobierno israelí. La propuesta de la Casa Blanca, presentada el lunes, busca poner fin a un conflicto que se ha cobrado miles de vidas y provocado una devastación sostenida en el enclave palestino.

Consultado sobre el contenido del plan, León XIV consideró que “contiene elementos muy interesantes” y que se trata de una “propuesta realista”.

En la comparecencia ante la prensa en su residencia de Castel Gandolfo, el Papa también comentó sobre la situación de la Global Sumud Flotilla, los barcos de activistas que intentan llevar ayuda al enclave palestino a pesar del bloqueo naval impuesto por Israel. “Se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria”, afirmó, mostrando su preocupación por un posible ataque a las embarcaciones. “Esperemos que no haya violencia y que se respete a las personas”, pidió el pontífice, incidiendo en la urgencia de que la operación humanitaria no derive en nuevos incidentes.

Imagen de archivo: Barcos que
Imagen de archivo: Barcos que forman parte de la Flotilla Sumud Global, cuyo objetivo es llegar a Gaza con ayuda humanitaria, zarparon de la isla de Koufonisi, Grecia, el 26 de septiembre de 2025 (REUTERS/Stefanos Rapanis)

Por otra parte, durante el mismo encuentro, León XIV se refirió al reciente debate suscitado por el cambio de nombre en Estados Unidos de “Departamento de Defensa” por “Departamento de la Guerra”. “Esta forma de hablar es preocupante porque muestra cómo cada vez hay un aumento de las tensiones”, observó. El Papa confió en que sea “solo una forma de hablar” y señaló que dicho enfoque denota un estilo de gobierno que busca mostrar fuerza “para impresionar”. “Esperemos que funcione y que no haya guerra. Hay que trabajar siempre por la paz”, insistió al ser interrogado sobre el uso de términos y preparativos relacionados con armas nucleares en el discurso político estadounidense.

Al abordar la actualidad interna del Vaticano, específicamente sobre el juicio en curso relativo a la gestión de los fondos de la Santa Sede (SS), el Papa subrayó que no piensa intervenir. Invitó a que jueces y abogados “lleguen a una conclusión”, absteniéndose de opinar sobre el procedimiento.

El Papa abandonó Castel Gandolfo alrededor de las 20.30 horas del martes, tras haber llegado el lunes por la tarde, y se espera que regrese luego de la audiencia general, para participar en el evento internacional “Raising Hope for Climate Justice”, organizado en el Centro Mariápolis del Movimiento de los Focolares. Durante el encuentro, el pontífice presidirá la “Celebración de la Esperanza” en el décimo aniversario de la encíclica Laudato si’, junto a expertos en clima y representantes internacionales.

(Con información de AFP y EFE)

