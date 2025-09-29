Mundo

Ocho paracaidistas saltaron de un avión dos minutos antes de que se estrellara: murió el piloto

Paul Smith, de 54 años, murió cuando su aeronave cayó en un denso matorral cerca del aeropuerto australiano de Moruya este sábado. Los sobrevivientes habían saltado a 14.000 pies apenas dos minutos antes del accidente fatal y aterrizaron de forma segura

Paul Smith falleció el sábado
Paul Smith falleció el sábado en el accidente de avioneta. (Foto: Policía de Nueva Gales del Sur)

Ocho paracaidistas saltaron de un avión liviano apenas dos minutos antes de que la aeronave se estrellara en una zona de denso matorral cerca del aeropuerto de Moruya, en la costa sur de Nueva Gales del Sur, matando al experimentado piloto e instructor de paracaidismo Paul Smith.

Smith, de 54 años, murió en el lugar del accidente el sábado por la tarde cuando su avión se estrelló aproximadamente a 2 kilómetros del aeropuerto de Moruya, donde intentaba aterrizar tras realizar el lanzamiento de paracaidistas.

El inspector detective Justin Marks de la policía de Nueva Gales del Sur informó el domingo que los ocho paracaidistas habían saltado de forma segura desde el avión de Smith a aproximadamente 14.000 pies de altura, poco antes del accidente fatal. Todos aterrizaron sin problemas dentro de los terrenos del aeropuerto.

“Era un residente local muy respetado, muy experimentado y muy querido”, dijo Marks a los periodistas. “La muerte o muerte repentina de cualquier persona en una comunidad pequeña es muy trágica”.

Smith tenía más de 20
Smith tenía más de 20 años de experiencia de vuelo y había registrado más de 20.000 horas como piloto al mando, principalmente volando paracaidistas. (Foto: Federación Australiana de Paracaidismo)

La policía está preparando un informe para el forense como parte de una investigación conjunta con la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB).

Angus Mitchell, comisionado jefe de la ATSB, dijo que los investigadores aún no habían hablado con los paracaidistas, pero otros testigos habían observado “sonidos y patrones de vuelo inusuales” poco antes del accidente. Algunos testigos incluso corrieron para intentar ayudar a Smith.

“Si hubo alguna indicación de problemas mientras estaba en el aire, es demasiado pronto para decirlo”, afirmó Mitchell.

El inspector Marks describió la escena del accidente: “La aeronave quedó en reposo en un denso matorral [...], mientras que el ala quedó en reposo sobre George Bass Drive”. La amplitud del sitio del accidente formará parte de las investigaciones.

El avión liviano de Smith
El avión liviano de Smith se estrelló en un denso matorral cerca del aeropuerto de Moruya. (Foto: Oficina de Seguridad en el Transporte de Australia/ATSB)

El avión monomotor Pilatus Porter que pilotaba Smith había estado operando en Australia durante solo aproximadamente un mes, según Mitchell. “Fue construido alrededor de 1980 en Suiza y había sido traído desde Nueva Zelanda”, explicó. “Sabemos que se realizó una revisión de mantenimiento bastante sustancial antes de traerlo a Australia. Había realizado varios saltos durante la semana y media anterior”.

Los investigadores están ahora recopilando información meteorológica de la Oficina de Meteorología, registros de seguimiento de vuelo y testimonios de testigos presenciales. Mitchell señaló que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y que se puede esperar un informe preliminar dentro de ocho semanas, aunque no está claro cuándo se determinará una causa oficial.

El aeropuerto de Moruya informó que estaba operando con normalidad.

Smith tenía más de 20 años de experiencia de vuelo y había registrado más de 20.000 horas como piloto al mando, principalmente volando paracaidistas.

Paul Smith recibió el título
Paul Smith recibió el título de Maestro de Paracaidismo Deportivo en diciembre de 2024. (Foto: Federación Australiana de Paracaidismo)

La Federación Australiana de Paracaidismo (APF) rindió homenaje a Smith, describiéndolo como un “miembro respetado” de la comunidad de paracaidismo. El director ejecutivo Stephen Porter expresó la profunda tristeza de la organización: “Esta es una tragedia para su familia, amigos y la comunidad general de paracaidismo”.

Smith descubrió su amor por el paracaidismo a los 16 años y se convirtió en instructor y saltador competitivo en cinco años. Trabajó como saltador de prueba para “Parachutes Australia” a principios de la década de 1990 y posteriormente operó su propia instalación de capacitación en Trangie, en el centro-oeste de Nueva Gales del Sur, antes de mudarse a Moruya y abrir lo que ahora se conoce como SKYONE.

Paul Smith solía realizar pruebas
Paul Smith solía realizar pruebas de salto con paracaídas para la Federación Australiana de Paracaidismo. (Foto: Federación Australiana de Paracaidismo)

En diciembre de 2024, Smith recibió el máximo honor de la APF —el Maestro del Paracaidismo Deportivo— en reconocimiento a casi cuatro décadas de experiencia en la industria. “Un premio como ese solo aparece una vez cada luna azul”, dijo Porter.

