Comienza la apelación contra Air France y Airbus por el accidente de 2009 que dejó 228 víctimas

La justicia francesa inicia un nuevo proceso para esclarecer si la aerolínea y el fabricante tienen responsabilidad penal en el siniestro del vuelo AF447, tras la absolución dictada en 2023

Por Alexandre Marchand y Benoît Ducrocq

Wilfried Schmid, familiar de una de las víctimas, sostiene una pancarta en la que se lee "La justicia francesa llega 13 años tarde", el día del juicio a Air France y Airbus por cargos de homicidio involuntario por el accidente del vuelo AF447 de 2009 entre Río de Janeiro y París, en París, Francia, el 10 de octubre de 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Dieciséis años después del accidente aéreo de un vuelo Rio-París, Air France y Airbus volverán a ser juzgados en apelación desde este lunes para determinar si son responsables de homicidios involuntarios por la tragedia que dejó 228 muertos.

La aerolínea y el fabricante, absueltos en primera instancia en 2023, serán juzgados durante dos meses en París.

El 1 de junio de 2009, el Airbus que partió de Rio de Janeiro hacia París (vuelo AF447) se estrelló en plena noche en el Atlántico, pocas horas después de su despegue, causando la muerte de sus 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. A bordo del A330 con matrícula F-GZCP había personas de 33 nacionalidades, entre ellas 72 franceses y 58 brasileños.

Las cajas negras confirmaron el origen del accidente: la congelación de las sondas de velocidad Pitot mientras el avión volaba a gran altura en una difícil zona meteorológica cerca del ecuador.

Abogados y familiares de las víctimas permanecen juntos el día del juicio contra Air France y Airbus por cargos de homicidio involuntario por el accidente del vuelo AF447 de 2009 de Río de Janeiro a París, en París, Francia. 10 de octubre, 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Por este accidente aéreo, ambas empresas serán juzgadas hasta el 27 de noviembre por el tribunal de apelación de París. Cada una de las empresas se expone a una multa de 225.000 euros (263.000 dólares).

El 17 de abril de 2023, tras dos meses de debates altamente técnicos que incluyeron audiencias emotivas con familiares de las víctimas, el tribunal correccional de París absolvió en el plano penal a Airbus y Air France, aunque reconoció su responsabilidad civil.

Consideró que si bien se cometieron “imprudencias” y “negligencias”, “no se pudo demostrar (...) ningún vínculo causal seguro” con el accidente más mortal en la historia de las aerolíneas francesas.

Aunque el Ministerio Público había solicitado en la audiencia la absolución de ambas empresas, la Fiscalía General apeló la sentencia “con el propósito de dar pleno efecto a los recursos previstos por la ley y someter el caso a un segundo nivel de jurisdicción”.

Las cajas negras confirmaron el origen del accidente: la congelación de las sondas de velocidad Pitot mientras el avión volaba a gran altura en una difícil zona meteorológica cerca del ecuador. Fuente: Wikipedia

De las 489 partes civiles constituidas durante el juicio de primera instancia, 281 se unieron a la apelación en este caso, que cuenta con 20.000 elementos procesales distribuidos en 105 tomos.

“Algunas se cansaron y tiraron la toalla para intentar pasar página. Otras siguen luchando con uñas y dientes y quieren a toda costa que se haga justicia y que se diga claramente la verdad en un ámbito judicial”, declaró a AFP Alain Jakubowicz, abogado de numerosas partes civiles.

Congelación de las sondas

Air France está acusada de no haber impartido a los pilotos una formación adecuada sobre situaciones de congelación de las sondas Pitot, que miden la velocidad del avión en el exterior, y por no haber informado suficientemente a sus tripulaciones, algo que la aerolínea siempre negó.

La aerolínea afirmó que seguirá demostrando que “no cometió ningún delito penal que provocara este accidente”, según un comunicado enviado a AFP.

Cada una de las empresas se expone a una multa de 225.000 euros (263.000 dólares). Fuente: Flickr

Airbus enfrenta acusaciones de haber subestimado la gravedad de los fallos de las sondas anemométricas y no haber tomado todas las medidas necesarias para informar con urgencia a las compañías aéreas que las utilizaban, una versión que el fabricante aeronáutico europeo niega también.

“Airbus cooperará plenamente con el juicio de apelación que comenzará el 29 de septiembre con el fin de seguir esclareciendo las causas de este trágico accidente, en sintonía con el compromiso total de la empresa con la seguridad aérea”, afirmó la empresa en un comunicado.

El calendario provisional del proceso establece que el primer mes del juicio se dedicará a las audiencias de testigos y peritos.

Se prevé que los representantes de Airbus y Air France sean interrogados a partir del 27 de octubre.

(con información de AFP)

