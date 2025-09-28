Zelensky pidió a los países aliados medidas decisivas contra Rusia en respuesta al ataque masivo en Ucrania

Ataques rusos dejan al menos cuatro muertos y decenas de heridos en varias regiones de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, exhortó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas contra Rusia tras el masivo ataque aéreo que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos en varias regiones del país. En un mensaje publicado en X Zelensky pidió una “respuesta contundente” de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20, y reclamó detener cualquier importación procedente de Rusia, así como redoblar las sanciones que limitan los ingresos energéticos del Kremlin.

Según Zelensky, la ofensiva rusa, que se prolongó durante más de 12 horas, estuvo marcada por ataques “brutales y deliberados” con casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluyendo misiles Kinzhal de alta precisión. Las regiones más afectadas fueron Kiev y su periferia, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv y Odesa, donde resultaron dañados edificios residenciales, infraestructuras civiles y una planta de producción de pan. En la capital, el Instituto de Cardiología sufrió graves afectaciones tras el impacto, informaron las autoridades locales.

Posteriormente, la Fuerza Aérea ucraniana actualizó los datos sobre el ataque y afirmó, en su parte matinal, que logró neutralizar 611 de un total de 643 drones y misiles lanzados por las fuerzas del Kremlin.

Fuerza Aérea de Ucrania neutraliza 611 de 643 drones y misiles lanzados por Rusia (REUTERS/Vladyslav Sodel)

El Ministerio del Interior ucraniano confirmó que entre las víctimas mortales figura una niña de 12 años y que hay al menos 40 heridos, varios de ellos menores de edad. Equipos de emergencia fueron desplegados en las zonas afectadas, para las labores de rescate y asistencia a la población. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, calificó los hechos como un “ataque masivo” e instó a los habitantes de la capital a refugiarse y no salir de sus viviendas durante la ofensiva.

En otras regiones impactadas, como Zaporizhzhia, el gobernador local informó de al menos cuatro heridos a consecuencia de los bombardeos. Los bombardeos también destruyeron una fábrica de neumáticos y afectaron otras infraestructuras esenciales de la vida diaria, como viviendas y edificios de apartamentos en distintas ciudades.

Edificios residenciales, infraestructuras civiles y hospitales resultan dañados en Kyiv y otras ciudades (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Desde el gobierno ucraniano la respuesta fue de condena unánime. Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial, aseguró a través de X que “habrá una respuesta a estas acciones”, y reclamó a Occidente un endurecimiento de las medidas económicas sobre Rusia para cortar fuentes de financiamiento a la maquinaria bélica del Kremlin. El ministro de Exteriores, Andriy Sybiga, advirtió que cada ataque ruso fuerza a Ucrania a solicitar el uso completo de activos internacionales para la defensa del país, e instó a sancionar con mayor dureza a sectores estratégicos como los petroleros, los bancos y la industria energética rusa.

Sybiga declaró en X que el presidente Vladimir Putin “debe sentir el peligro de continuar esta guerra: para él mismo, para el bolsillo de sus aliados, para su economía y para su régimen”, añadiendo que esta presión internacional podría forzar a Moscú a entablar negociaciones para una salida al conflicto.

Al menos cuatro muertos y 40 heridos en Ucrania por un ataque ruso contra infraestructura civil (REUTERS/Stringer)

La ofensiva coincidió con el final de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese foro, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que cualquier agresión contra su país “recibirá una respuesta decisiva” y advirtió que si alguna nación derriba objetos aún en el espacio aéreo ruso “lo lamentará mucho”.

La magnitud del ataque intensificó el nerviosismo en países vecinos. Las fuerzas armadas de Polonia anunciaron el despliegue de aviones de combate y la activación de sistemas de defensa antiaérea en su territorio como medida preventiva, dado que en las últimas semanas diversas naciones europeas denunciaron incursiones de drones y aviones rusos en su espacio aéreo, situación considerada por la OTAN como una prueba de la solidez de la alianza militar.

Equipos de emergencia fueron desplegados en las zonas afectadas, para las labores de rescate y asistencia a la población (REUTERS/Stringer)

Frente a la escalada, Zelensky agradeció la llegada de sistemas de defensa Patriot y anunció que Ucrania recibirá dos unidades adicionales en otoño. A pesar de la gravedad del ataque, tanto las autoridades ucranianas como rusas confirmaron que la central nuclear de Zaporizhzhia permaneció desconectada de la red eléctrica durante cuatro días, lo que reavivó la preocupación sobre un potencial accidente nuclear en la planta más grande de Europa.

Mientras continúan los trabajos de rescate y evaluación de daños, Zelensky reiteró el llamado a la comunidad internacional para incrementar la presión y forzar a Rusia hacia una solución diplomática, insistiendo en que el tiempo para actuar de manera decisiva ya llegó.