Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles en Ucrania: al menos cuatro muertos y decenas de heridos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que el bombardeo “duró más de 12 horas” y aseguró que “llegó el momento de tomar medidas decisivas”, señalando que cuentan con una respuesta contundente por parte de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20

Un ataque aéreo ruso contra Kiev dejó al menos cuatro muertos, entre ellos una niña de 12 años, y decenas de heridos, informaron este domingo las autoridades ucranianas.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, señaló en un primer reporte “tres víctimas mortales, incluida una niña de 12 años asesinada por los rusos”. Poco después precisó que la cifra aumentó a cuatro porque “se encontró el cuerpo de un fallecido”.

El gobierno de Ucrania afirmó que durante la noche Rusia lanzó “cientos” de drones y misiles contra varias ciudades, provocando daños en edificios residenciales.

Un hombre del Servicio Estatal
Un hombre del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania auxiliando a los residentes ucraniano tras el bombardeo ruso (Facebook)

Rusia lanzó otro ataque aéreo masivo contra las ciudades ucranianas mientras la gente dormía”, escribió en la red X el ministro de Exteriores, Andriy Sybiga. “Otra vez, cientos de drones y misiles destruyeron edificios residenciales y causaron víctimas civiles”, agregó.

“Putin debe saber que cada ataque de este tipo le obliga a utilizar plenamente los activos rusos para la defensa de Ucrania, a sancionar al resto de los petroleros, capitanes, puertos, energía y bancos en la sombra, y a que Ucrania reciba medidas de disuasión adicionales”, remarcó el funcionario ucraniano.

El bombardeo alcanzó un estacionamiento
El bombardeo alcanzó un estacionamiento y dejó tres camiones incinerados (Facebook)

Putin debe sentir el peligro de continuar esta guerra: para él mismo, para el bolsillo de sus aliados, para su economía y para su régimen. Eso es lo que puede impulsarlo a detener esta guerra sin sentido”, concluyó Sybiga.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, describió la ofensiva como un “ataque masivo” y pidió a la población permanecer en los refugios. Informó que seis personas resultaron heridas en la capital: cinco fueron hospitalizadas y una recibió atención en el lugar.

Un bombero apagando el incendio
Un bombero apagando el incendio en un edificio residencial (Facebook)

En la región de Zaporizhzhia, en el sureste del país, el gobernador local reportó al menos cuatro heridos por los bombardeos rusos.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, acusó a Moscú de librar una “guerra contra civiles”. Añadió que “habrá una respuesta a estas acciones. Pero los golpes económicos de Occidente contra Rusia también deben ser más fuertes”.

Rusia bombardeó un estacionamiento en Ucrania (Facebook)

El ataque se produjo luego de que el presidente Volodimir Zelensky anunciara que Ucrania recibió un sistema de defensa antiaérea Patriot, fabricado en Estados Unidos y entregado por Israel.

El sistema israelí está operando en Ucrania”, declaró Zelensky al regresar de su viaje a Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la ONU. Añadió que el país recibirá dos unidades adicionales en otoño.

La entrega se conoció en un contexto de tensiones entre Israel y Rusia. Aunque inicialmente se mantuvo neutral, Israel se ha distanciado de Moscú debido a su acercamiento con el régimen de Irán y a sus críticas a la guerra en Gaza.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS)

En respuesta a los ataques, las fuerzas armadas de Polonia anunciaron en la red X que desplegaron aviones de combate en su espacio aéreo y activaron sistemas de defensa terrestre. “Las medidas son preventivas y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo polaco y proteger a los ciudadanos, especialmente en áreas cercanas a Ucrania”, señalaron.

En las últimas semanas, varios países europeos acusaron a Rusia de violar su espacio aéreo con drones y aviones de combate. La OTAN considera esos incidentes como pruebas a la solidez de la alianza. Moscú negó las acusaciones y afirmó que no tiene intención de atacar a ningún miembro de la organización.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró el sábado en la Asamblea General de la ONU que “cualquier agresión contra mi país recibirá una respuesta decisiva”. Más tarde, en diálogo con periodistas, advirtió: “Si algún país derriba objetos que aún están en el espacio aéreo ruso, lo lamentará mucho”.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, habla en la 80ma sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el sábado 27 de septiembre de 2025, en la sede del organismo. (AP Foto/Pamela Smith)

Mientras tanto, tanto Kiev como Moscú confirmaron que la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa y bajo control ruso, permaneció desconectada de la red eléctrica durante cuatro días, lo que reavivó las alertas sobre un posible accidente nuclear.

(Con información de AFP)

