Mundo

El jefe de Hezbollah dijo que el grupo terrorista no depondrá las armas en el aniversario de la muerte de Nasrala

Las conmemoraciones, que lideró la formación durante más de tres décadas hasta su muerte hace este sábado un año, coinciden con una iniciativa del Gobierno libanés para desarmar al grupo extremista

Guardar
El jefe de Hezbollah del
El jefe de Hezbollah del Líbano, Naim Qassem. Al Manar TV/REUTERS TV/vía REUTERS

El líder del grupo chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, reafirmó este sábado que no depondrán las armas, durante un acto multitudinario para conmemorar el primer aniversario de la muerte de su predecesor, Hasán Nasrala, que se produce en medio de una iniciativa estatal para desarmar al movimiento.

“He estado siguiendo tu camino desde tu ausencia, seremos los portadores de la verdad (...) No dejaremos el frente de guerra y no abandonaremos las armas”, sentenció Qassem en un discurso emitido en grandes pantallas frente a miles de seguidores congregados a las afuera de Beirut.

“Continuaremos, seremos resilientes y estaremos listos para el martirio”, defendió el actual secretario general de Hezbollah.

Las conmemoraciones por Nasrala, que lideró la formación durante más de tres décadas hasta su muerte hace este sábado un año, coinciden con una iniciativa del Gobierno libanés para desarmar a Hezbollah, como parte de sus esfuerzos para que solo haya armamento en manos de las fuerzas de seguridad estatales.

Este mes, el Ejército presentó un plan con este objetivo por encargo del Consejo de Ministros, que la institución castrense tiene previsto implementar en fases en función de sus capacidades.

Qassem criticó que los intentos de dejarles sin armamento buscan en verdad “desarmar al Líbano” y llamó al Gobierno a centrarse en defender la “soberanía” del país, poniendo fin a la presencia de las tropas israelíes que aún ocupan cinco puntos de su territorio.

En medio de los esfuerzos para desarmar a Hezbollah, realizados entre fuertes presiones estadounidenses, el líder del movimiento insistió en que se enfrentarán a cualquier programa que sirva a los intereses de Israel “incluso si está disfrazado como un proyecto nacional”.

Naim Qassem, aparece en una
Naim Qassem, aparece en una pantalla pronunciando un discurso durante una ceremonia celebrada por Hezbollah para conmemorar el primer aniversario del asesinato de su difunto líder, Hassan Nasrallah, a manos de Israel, en las afueras de Beirut, Líbano, el 27 de septiembre de 2025. REUTERS/Mohamed Azakir

Sin embargo, destacó la necesidad de mantener la “unidad interna” en el Líbano y de trabajar hacia lograr un país “fuerte”, al considerar que su formación es “la base de esa fuerza”.

“El enemigo esperaba que cayéramos, pero volvimos a tomar la iniciativa, elegimos a un nuevo secretario general y sustituimos con nuevos líderes”, zanjó Qassem. EFE

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní (CSSN), Ali Larijani, llegó este sábado al Líbano para participar en las conmemoraciones por el primer aniversario del asesinato del líder histórico del grupo chií Hezbollah, Hasán Narala.

Larijani aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Beirut acompañado por una “delegación oficial de alto nivel” para tomar parte en las ceremonias que se celebrarán esta tarde en los suburbios capitalinos, informó la Embajada iraní en el Líbano en su cuenta de X.

Este sábado tendrán lugar los actos centrales para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Nasrala, que encabezó a Hezbollah durante más de 30 años y que murió en un bombardeo israelí contra una sede subterránea a las afueras de Beirut el 27 de septiembre de 2024.

El evento principal tendrá lugar en el santuario donde está enterrado el ex secretario general de Hezbollah e incluirá un discurso por parte de su sucesor, Naim Qassem, mientras que a la hora exacta de su muerte -18.21 hora local (15.21 GMT)- se han convocado vigilias por todo el país.

Hezbollah arrancó esta semana una serie de conmemoraciones por Nasrala y otros líderes asesinados el pasado año durante la guerra con Israel, actos que continuarán hasta mediados de octubre.

La fecha coincide con intentos del Gobierno libanés para desarmar al movimiento político y armado chií, que se niega a acatar la decisión mientras continúen los ataques israelíes contra el Líbano y la presencia de su Ejército en cinco áreas del territorio del país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

HezbollahNaim QassemNasrala

Últimas Noticias

Escondía una red de drogas millonaria en Gales y cayó por un chat de WhatsApp

Una conversación aparentemente inocente en la aplicación de mensajería fue la clave que permitió a las fuerzas del orden localizar y desmantelar una operación de alcance internacional

Escondía una red de drogas

Zelensky afirmó que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

El Gobierno ucraniano aseguró estar trabajando para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional

Zelensky afirmó que Ucrania recibió

La historia de Lauren Marsh y su hija Bonnie: una muerte infantil en 2021 marcada por la criopreservación forense y años de retrasos judiciales

La familia enfrenta una larga espera por respuestas y cuestiona la actuación de las autoridades tras la tragedia

La historia de Lauren Marsh

El caso de un Papá Noel en Georgia destapa años de abusos y el entierro de dos adolescentes

La investigación judicial permitió reconstruir el entorno de sufrimiento y abandono en el que vivieron los menores, revelando la indiferencia de quienes debían protegerlos

El caso de un Papá

Alemania evalúa permitir que los militares derriben drones que sobrevuelen su territorio

Esto se produce tras una serie de avistamientos de naves no tripuladas cerca de aeropuertos y bases militares en Dinamarca y Noruega en los últimos días

Alemania evalúa permitir que los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
De los raviolis y lentejas

De los raviolis y lentejas a los búnkeres para la guerra: Alemania no solo prepara las armas para un posible conflicto

Pedro Fernández Alén, experto en construcción, pide reducir burocracia y “liberalizar suelo: “El 30% del precio de la vivienda son impuestos”

Yina Calderón se fue en contra de Melissa Gate y le pidió “aterrizar”: “Por eso perdió el reality”

Perro antinarcóticos detectó 25 kilos de marihuana empacados al vacío en un mueble tipo cama en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Mavi García logra un histórico

Mavi García logra un histórico bronce en la prueba en línea del Mundial

Escondía una red de drogas millonaria en Gales y cayó por un chat de WhatsApp

Zelensky afirmó que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

La historia de Lauren Marsh y su hija Bonnie: una muerte infantil en 2021 marcada por la criopreservación forense y años de retrasos judiciales

Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

ENTRETENIMIENTO

La boda de Selena Gomez

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco: todo lo que se sabe de sus nupcias en California

Daniel Day-Lewis admite: “Hice el ridículo al anunciar mi retiro del cine”

De estrella infantil a tragedia olvidada: la historia de Bobby Driscoll y el lado oscuro de Hollywood

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre