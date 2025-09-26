Mundo

Una estatua familiar egipcia revela misterios de una dinastía que desafió las convenciones del Imperio Antiguo

El hallazgo de la inusual escultura se realizó en la región de Saqqara. Con una composición inédita y normas artísticas innovadoras, la figura brinda nuevas perspectivas sobre el simbolismo funerario y los rituales de la élite en la civilización faraónica

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La escultura familiar, esculpida en
La escultura familiar, esculpida en piedra caliza, destaca por la figura de la hija en bajorrelieve, nunca antes documentada en la época - (Zahi Hawass Library)

Un equipo de arqueólogos presentó un hallazgo que aporta nueva luz sobre el arte funerario del Imperio Antiguo. Se trata de una estatua familiar egipcia localizada en Gisr el-Mudir, en la necrópolis de Saqqara, que abre nuevos interrogantes sobre los recursos técnicos y simbólicos desarrollados durante la V Dinastía.

El descubrimiento, realizado en 2021 y dado a conocer recientemente, destaca tanto por el estado de conservación de la escultura como por la originalidad de su composición.

El estudio de la pieza, liderado por el egiptólogo Zahi Hawass junto a Sarah Abdoh, permitió identificar la obra como un testimonio único dentro del repertorio artístico de la época. A través de comparaciones estilísticas, los especialistas reconstruyeron el contexto de su creación y subrayaron elementos inéditos en el tratamiento de las figuras familiares, especialmente en el modo de representar a la hija.

El análisis comparativo con otras piezas de la V Dinastía permitió, además, situar la escultura en un contexto artístico singular, pese a la ausencia de datos arqueológicos precisos. Asimismo, el hallazgo de una estatua familiar egipcia en Gisr el-Mudir, Saqqara llamó la atención de la comunidad arqueológica internacional por su carácter inédito en el arte funerario del Imperio Antiguo.

El análisis comparativo sitúa la
El análisis comparativo sitúa la pieza en un contexto artístico singular pese a la ausencia de datos arqueológicos precisos - (Zahi Hawass Library)

Según informaron los especialistas, la pieza, esculpida en piedra caliza y recuperada en 2021, representa a un noble, su esposa y su hija. Destaca por la figura infantil, tallada en bajorrelieve, una técnica nunca antes documentada en esculturas de la quinta dinastía (2494-2345 a.C.).

La estatua, objeto de estudio de los doctores Zahi Hawass y Sarah Abdoh, muestra al noble de pie, con el pie izquierdo adelantado, una postura que simbolizaba juventud y vigor en la iconografía egipcia de la época. El escultor detalló el torso, resaltando hombros, clavículas, pectorales y brazos.

Junto al noble, una figura femenina de menor tamaño, arrodillada y abrazando la pierna derecha del hombre, porta peluca corta, collar ancho y vestido ajustado. Esta mujer, probablemente la esposa, adopta un gesto de cercanía y protección, con el rostro apoyado en la pierna del esposo, motivo que también aparece en la estatua real de Djedefre, donde la reina adopta una posición similar.

La innovación de la pieza reside en la presentación de la hija, esculpida en bajorrelieve detrás de la pierna izquierda del padre. Extiende el brazo derecho para sujetar la pierna paterna y lleva consigo una oca en la mano izquierda. Los autores del estudio interpretaron esta presencia como posible símbolo de provisiones para la vida después de la muerte, una función equivalente a la de las escenas murales en otras tumbas.

El estudio, liderado por Zahi
El estudio, liderado por Zahi Hawass y Sarah Abdoh, destaca la originalidad y el estado de conservación de la escultura - (AP Foto/Hassan Ammar, File)

El Dr. Hawass afirmó: “Era habitual durante el Imperio Antiguo representar esta escena y, al no conservarse pinturas murales en la tumba, la estatua de la hija con la oca pudo cumplir ese mismo propósito, garantizando las ofrendas para el más allá”.

El análisis comparativo vinculó la estatua de Gisr el-Mudir con la de Irukaptah, conservada en el Brooklyn Museum y procedente de Saqqara. Ambas comparten dimensiones, estilo y disposición; el noble aparece con el pie izquierdo adelantado, vestimenta y peluca similares, y la esposa se arrodilla junto a él.

En la estatua de Irukaptah, el hijo figura desnudo y con un dedo en la boca, gesto infantil típico, pero esculpido en bulto redondo, a diferencia del bajorrelieve de la hija en la nueva pieza. Las similitudes en proporciones, detalles faciales, posturas y atuendos sugieren un origen común en la misma escuela artística durante la quinta dinastía.

El contexto del descubrimiento suma incertidumbre. La estatua apareció sin un entorno arqueológico definido, depositada en las arenas de Gisr el-Mudir. Esto sugiere que pudo quedar abandonada por saqueadores de tumbas y dificulta la datación exacta, razón por la que los expertos recurrieron al análisis estilístico y comparativo para ubicarla en el tiempo.

A pesar de la falta de certezas sobre su procedencia exacta, el hallazgo de esta estatua familiar, con la hija en bajorrelieve y portando una oca, constituye un hito en el estudio del arte funerario egipcio. Los especialistas destacaron que no se había documentado hasta ahora una composición familiar con estas características en el Imperio Antiguo, lo que transforma la pieza en un testimonio excepcional de la creatividad y simbolismo de la escultura egipcia de la V Dinastía.

Temas Relacionados

Estatua familiar egipciaGisr el-MudirSaqqaraImperio AntiguoV DinastíaZahi HawassArte funerario egipcioNewsroom BUE

Últimas Noticias

Moldavia prohibió a un partido opositor prorruso competir en las elecciones parlamentarias de este domingo

La Comisión Electoral Central excluyó a la agrupación Corazón de Moldavia tras un fallo judicial por compra de votos y financiación ilegal. La decisión marca un punto crítico en la disputa entre el rumbo proeuropeo del gobierno y la influencia de Moscú

Moldavia prohibió a un partido

Murió en Cuba Assata Shakur, una de las activistas más buscadas por el FBI

Nacida en Nueva York y condenada por el asesinato de un policía en 1973, falleció en La Habana a los 79 años tras vivir más de cuatro décadas como fugitiva bajo asilo político

Murió en Cuba Assata Shakur,

Tras la caída de Bayrou, el nuevo primer ministro francés descartó presentar un presupuesto de austeridad

En medio de negociaciones con sindicatos y partidos, el Ejecutivo busca apoyo parlamentario para definir el rumbo económico tras la caída del gabinete anterior y el rechazo a los recortes, mientras aumenta la expectativa social ante la inminente sesión legislativa

Tras la caída de Bayrou,

Miami se consolida como centro global de diálogo tras cumbre del Adam Smith Center en Nueva York

El director Carlos Díaz-Rosillo subrayó el papel de la ciudad y de FIU en la promoción de soluciones y el fortalecimiento de la cooperación internacional tras una semana de debates con líderes mundiales

Miami se consolida como centro

Cómo afectan los nuevos aranceles de Estados Unidos a la India, la “farmacia del mundo”: USD 10.500 millones anuales

La industria del país asiático tiene una gran dependencia del mercado norteamericano, que representa el 35% de sus exportaciones farmacéuticas totales

Cómo afectan los nuevos aranceles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre albergues saturados y perros

Entre albergues saturados y perros sin hogar, Carlitos espera una familia que lo adopte: “Tiene miedo de volver a ser abandonado”

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

Popocatépetl hoy: volcán registró 37 emisiones este 26 de septiembre

Desde Red Papaz aseguran que el impuesto saludable no está quebrando a los tenderos de barrio, como afirma María Fernanda Cabal: “No llega al punto de cerrar negocios”

Gustavo Petro compartió en su cuenta de X el video de un estadounidense asegurando que su discurso fue el “más asombroso que él ha visto en la historia de la ONU”

INFOBAE AMÉRICA
La Autoridad Palestina exige a

La Autoridad Palestina exige a las 158 empresas vinculadas a asentamientos que cesen sus actividades

El rey Felipe VI inaugurará la séptima edición del Foro La Toja el próximo jueves

Moldavia prohibió a un partido opositor prorruso competir en las elecciones parlamentarias de este domingo

Murió en Cuba Assata Shakur, una de las activistas más buscadas por el FBI

VÍDEO: Simeone y Xabi Alonso vuelven a cruzarse con el derbi como escenario

ENTRETENIMIENTO

El precio oculto de Wolverine:

El precio oculto de Wolverine: qué secuelas sufre Hugh Jackman tras interpretar al mutante más famoso del cine

Quién es Hannah Palmer, la modelo de OnlyFans que habría conquistado a Sacha Baron Cohen

Mariah Carey lanzó “Here For It All” y renueva su influencia en la música pop

‘House of Guinness’: la verdadera historia detrás de la nueva serie de Netflix que está causando furor

Liam Hemsworth confesó que tuvo que cerrar sus redes sociales tras reemplazar a Henry Cavill en ‘The Witcher’: “Hubo bastante ruido”