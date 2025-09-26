Mundo

El momento en que los delegados de varios países abandonaron la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu

El primer ministro israelí abrió la cuarta jornada de la cita anual de los jefes de Estado en Nueva York. Habló sobre la ofensiva final contra Hamas, recordó los ataques del 7 de octubre y exhibió mapas y carteles con preguntas que planteó a quienes se quedaron a escucharlo

Guardar
El momento en que abandonan la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu

La llegada del primer ministro israelí a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York provocó una reacción inmediata: delegados de varios países optaron por abandonar la sala justo cuando el mandatario se disponía a intervenir en la cuarta jornada de la asamblea anual de jefes de Estado. Este gesto marcó el inicio de una sesión en la que el líder israelí centró su discurso en la situación actual en Medio Oriente.

Durante su intervención, Benjamin Netanyahu abordó la estrategia de su gobierno respecto a la ofensiva final contra Hamas, subrayando la determinación de Israel en este conflicto.

El primer ministro dedicó parte de su alocución a rememorar los ataques del 7 de octubre, hechos que, según su exposición, continúan influyendo en la política de seguridad israelí y en la postura internacional frente al grupo palestino.

El pleno de la Asamblea
El pleno de la Asamblea quedó semivacío (Captura de TV)

Para reforzar sus argumentos, Netanyahu recurrió a la exhibición de mapas y carteles. Estas herramientas visuales sirvieron para ilustrar tanto la dimensión del conflicto como las preguntas que el mandatario dirigió a los representantes que permanecieron en la sala.

Con este recurso, buscó enfatizar los desafíos que enfrenta Israel y plantear interrogantes sobre la respuesta de la comunidad internacional ante la situación en la región.

Netanyahu, insistió ante la Asamblea de la ONU en que Israel no reconocerá un Estado palestino. “Es una locura y no lo haremos”, dijo y recalcó que no cometerá un “suicidio nacional” haciéndolo.

“Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel”, explicó y añadió que hacerlo sería “recompensar a los fanáticos que apoyaron” el 7 de octubre.

La Autoridad Palestina es una institución “corrupta hasta la médula”, acusó Netanyahu, días después de que varios países occidentales, como Reino Unido, Canadá y Australia, se añadieran al reconocimiento de Palestina como Estado.

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Shannon Stapleton

El premier israelí, afirmó que su discurso se está retransmitiendo en vivo en los teléfonos móviles de los gazatíes, para que lo escuchen los líderes de Hamas y los que mantienen cautivos a los rehenes.

“Ahora digo, deponed las armas, dejad a mi gente en libertad”, añadió.

El primer ministro destacó la reciente campaña militar en Gaza y la lucha en múltiples frentes. “Gracias a la determinación de nuestro pueblo y la valentía de nuestros soldados, Israel consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Pero no hemos terminado. Los restos de Hamas están en la ciudad de Gaza. Israel tiene que terminar la tarea y hacerlo lo más rápido que se pueda”, indicó.

Netanyahu dedicó palabras directas a los rehenes israelíes capturados por Hamas, tras comentar que el Ejército logró poner altavoces para que sigan su discurso en la ONU: “Héroes, les habla el primer ministro desde las Naciones Unidas. El pueblo de Israel está con ustedes. No vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa”. Y lanzó un ultimátum al liderazgo de la organización: “Dejen las armas y liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará”.

Frente a los señalamientos sobre la ofensiva en Gaza y las denuncias de ataques a civiles, Netanyahu aseguró: “Adoptamos más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia”. Detalló el empleo de folletos y llamadas para evacuar la ciudad antes del avance militar y acusó a Hamas de utilizar a los civiles como “escudos humanos”.

Temas Relacionados

IsraelGazaHamasONUBenjamin Netanyahu

Últimas Noticias

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

El sistema judicial paquistaní impuso una de las penas más severas de su historia a Zain Ali, responsable del cuádruple homicidio

Tenía 14 años cuando mató

La UE esgrimió su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

Se trata de un tope “claro y global” del 15% para las producciones de la Unión que “representa una garantía de que no se impondrán aranceles más altos a los operadores europeos”

La UE esgrimió su acuerdo

Vladimir Putin recibió al director de la agencia atómica de la ONU en Moscú

El presidente ruso mantuvo un encuentro con Rafael Grossi, quien asistió a la apertura de la Semana Atómica Mundial, foro que se desarrolla en la capital de Rusia

Vladimir Putin recibió al director

Benjamin Netanyahu: “Quienes reconocen un estado palestino envían un mensaje, asesinar a los judíos se recompensa”

El primer ministro de Israel habló ante la Asamblea de la ONU con la determinación de reafirmar su oposición a la creación de Palestina y en medio de la ofensiva final de las Fuerzas de Defensa contra Hamas en la Franja de Gaza

Benjamin Netanyahu: “Quienes reconocen un

Israel colocó altavoces para que los palestinos y los rehenes en Gaza escuchen el discurso de Netanyahu

La oficina gubernamental aseguró que tomó las precauciones para no comprometer a las tropas, pero las familias de los rehenes que aún están en manos de Hamas rechazaron la medida. El primer ministro dijo que lo hizo para intentar hablarles a los secuestrados

Israel colocó altavoces para que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así fue el allanamiento en

Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

La caída de ‘El Monstruo’ daría paso a una nueva línea de sucesión en el crimen organizado, advierte exministro Gastón Rodríguez

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de septiembre: la estación Zócalo se encuentra cerrada

El laberinto judicial que pone en suspenso la extradición a Chile de “Larry Changa”, el fundador del Tren de Aragua capturado en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump: “Creo que tenemos

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

Netanyahu habla a los rehenes desde la Asamblea de la ONU: "Os traeremos de vuelta a casa"

Iker Casillas confía en "revivir otra vez el éxito" de la selección española de fútbol en el Mundial 2026

Localizadas fosas con restos de personas represaliadas en el cementerio de Benaocaz

Almandoz afirma que el Festival es "un escaparate de primera" para una serie en euskera como 'Zeru ahoak'

ENTRETENIMIENTO

“Siempre busco salir de mi

“Siempre busco salir de mi zona de confort”: Jessica Chastain revela su motor artístico y personal

James Bond apuesta por el misterio: un nuevo 007 sin celebridades conocidas

Mark Wahlberg resaltó la importancia de la familia en su vida: “Estoy muy emocionado de que todos mis hijos estén conmigo”

Brooklyn Beckham habló sobre la relación con su familia: “No me afectan las críticas, tengo a Nicola”

Sacha Baron Cohen comenzó una relación con la modelo de OnlyFans Hannah Palmer: se mostraron juntos por primera vez en una fiesta en Ibiza