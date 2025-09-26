Corea del Sur efectuó disparos de advertencia contra una embarcación norcoreana que violó su frontera marítima

Corea del Sur disparó tiros de advertencia contra un barco del régimen norcoreano que incursionó en su espacio marítimo (REUTERS/archivo)

El ejército de Corea del Sur disparó tiros de advertencia el viernes después de que un barco mercante de Corea del Norte cruzó la frontera marítima en el mar Amarillo, lo que obligó a la nave a retirarse, informó el Estado Mayor Conjunto (JCS).

El barco ingresó en aguas surcoreanas alrededor de las 5 de la mañana, cuando cruzó la Línea Límite del Norte (LLN) cerca de la isla surcoreana de Baengnyeong, señaló el JCS en un comunicado.

“Nuestras fuerzas emitieron señales de advertencia y dispararon tiros de advertencia, después de lo cual el buque se retiró más allá de nuestras aguas”, indicó la institución, que agregó que respondió “de acuerdo con los procedimientos” y que sigue “monitoreando de cerca los movimientos de Corea del Norte”.

No hubo reportes inmediatos de que fuerzas norcoreanas respondieran con disparos o con otro tipo de acción militar.

El incidente se produjo dos días después de que Corea del Sur realizara ejercicios de tiro real en la LLN, una línea que el régimen de Corea del Norte no reconoce formalmente. Pyongyang sostiene que la frontera marítima debería estar más al sur, lo que ha provocado numerosos enfrentamientos en el pasado.

La franja occidental del mar Amarillo ha sido escenario de choques militares, entre ellos el bombardeo norcoreano de 2010 contra la isla de Yeonpyeong y el presunto torpedeo de la corbeta surcoreana Cheonan el mismo año, hechos que dejaron 50 muertos.

En 2022, las dos Coreas intercambiaron disparos de advertencia después de que otro barco norcoreano cruzara la frontera marítima disputada.

En enero de 2024, el líder dictador norcoreano Kim Jong-un reiteró que su país no reconoce la LLN, establecida por el mando de la ONU al final de la guerra de Corea (1950-53), conflicto que concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz.

El ejército surcoreano recordó que permanece en un estado de preparación elevada para proteger firmemente sus aguas territoriales.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung, que asumió en junio, ha prometido una postura más moderada hacia Pyongyang que la de su predecesor, Yoon Suk Yeol. En un discurso el martes ante la Asamblea General de la ONU, Lee afirmó que trabajará para poner fin al “círculo vicioso” de tensiones con Corea del Norte y aseguró que su gobierno no buscará un cambio de régimen.

Polonia y Corea del Sur pactaron una nueva cooperación bilateral

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y su homólogo de Polonia, Karol Nawrocki, acordaron este miércoles ampliar la cooperación bilateral en materia de defensa. El tratado busca consolidar la asociación estratégica fortalecida a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia y de los recientes episodios de intromisión territorial por parte de drones rusos en espacio aéreo polaco.

“Ambos líderes reconocieron el continuo desarrollo de la cooperación bilateral en la industria de defensa, en particular en áreas como los tanques, y acordaron ampliarla para lograr resultados mutuamente beneficiosos para las empresas de ambos países”, señaló un comunicado de la oficina presidencial surcoreana.

Durante la cumbre en Nueva York, Lee manifestó su esperanza de que la colaboración alcance también el sector de submarinos y respaldó el avance del programa impulsado por Polonia. Nawrocki, por su parte, destacó que los tanques K2 surcoreanos se entregan conforme a los plazos estipulados en los contratos con Varsovia.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y su homólogo de Polonia, Karol Nawrocki, acordaron este miércoles ampliar la cooperación bilateral en materia de defensa (EFE)

Polonia se ha posicionado como un destino clave para las exportaciones surcoreanas de defensa, con contratos por miles de millones de dólares que contemplan tanques K2, obuses K9, cazas FA-50 y lanzacohetes Chunmoo, algunos a ensamblarse en territorio polaco. Ambos países firmaron en marzo un plan de acción hasta 2028 que convertirá a Polonia en centro europeo de ensamblaje.

(Con información de EFE y AP)