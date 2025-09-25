Mundo

Trump ofreció a Erdogan acceso a los cazas F-35 a cambio de que Turquía deje de comprar petróleo ruso

El presidente estadounidense ofreció a su par turco el levantamiento “casi inmediato” de las restricciones impuestas en 2020 por la adquisición del sistema de defensa ruso S-400

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, el 25 de septiembre de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente estadounidense Donald Trump instó el jueves a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan a dejar de comprar petróleo ruso como parte de los esfuerzos para presionar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania, mientras ofreció la posibilidad de levantar rápidamente las sanciones que han bloqueado el acceso de Turquía a cazas estadounidenses avanzados.

“Me gustaría que dejara de comprar petróleo de Rusia mientras Rusia continúa con esta ofensiva”, dijo Trump a periodistas junto a Erdogan en el Despacho Oval durante su primer encuentro cara a cara desde el regreso de Trump a la presidencia.

Trump indicó que las sanciones impuestas a Turquía por la compra de material bélico ruso podrían ser removidas “casi inmediatamente” si las negociaciones proceden favorablemente. Las sanciones, implementadas en 2020 bajo la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA), apuntaron a la industria de defensa turca después de que Ankara adquiriera el sistema de defensa antiaérea S-400 de Rusia a pesar de ser aliada de la OTAN.

La reunión se centró principalmente en la exclusión de Turquía del programa de cazas F-35, un punto clave de disputa entre ambos países. “Podría ser muy pronto. Si tenemos una buena reunión, casi de inmediato”, declaró Trump respecto al levantamiento de sanciones.

“Vamos a hablar sobre los F-35”, confirmó Trump, añadiendo: “Creo que tendrá éxito comprando lo que le gustaría”. El presidente republicano también señaló: “Sé que quiere el F-35 y lo ha deseado, y estamos hablando de ello muy seriamente. Él necesita ciertas cosas, y nosotros necesitamos ciertas cosas. Vamos a llegar a una conclusión”.

Trump y Erdogan junto al
Trump y Erdogan junto al vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Erdogan, por su parte, consideró la reunión como una “oportunidad” para abordar “algunos de los asuntos relacionados con los F-35 y F-16”.

La crisis en las relaciones de defensa entre Washington y Ankara se originó en 2017 cuando Turquía, miembro de la OTAN, adquirió los sistemas S-400 rusos. Washington percibió esta compra como un riesgo de que Moscú pudiera acceder a información sensible sobre la tecnología del F-35.

Como consecuencia, Estados Unidos aplicó la CAATSA, imponiendo restricciones a la industria de defensa turca y bloqueando exportaciones y futuras entregas de aeronaves. El Senado estadounidense prohibió en 2018 la transferencia de F-35 a Turquía mientras no renunciara al S-400, algo que Ankara nunca aceptó.

El impacto de las sanciones fue significativo para Turquía. El país tenía previsto comprar hasta 100 cazas F-35, había pagado anticipos y producía piezas para el programa. Sin embargo, tras el veto se bloquearon esas entregas y contratos, dejando a Turquía fuera de uno de los programas de armamento más avanzados del mundo.

La propuesta de Trump de vincular el levantamiento de sanciones con el cese de compras de petróleo ruso representa un nuevo enfoque diplomático para abordar tanto las tensiones bilaterales como la guerra en Ucrania. Sin embargo, no está claro cómo responderá Turquía a esta condición, dado que Ankara ha mantenido históricamente una postura de equilibrio entre Occidente y Rusia.

Temas Relacionados

Donald TrumpRecep Tayyip ErdoganEstados UnidosTurquíaRusiaGuerra Rusia UcraniaOTANUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Washington apuntó a empresas y empresarios birmanos vinculados con la provisión de bombas, kits de guiado y equipamiento militar norcoreano

Estados Unidos sancionó a una

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Se detectaron marcas de un lanzamiento en el Puerto Espacial Imán Khomeini que apuntan a un ensayo no declarado con misiles de combustible sólido. El hallazgo coincide con las tensiones por el inminente restablecimiento de sanciones de la ONU y reaviva las sospechas sobre el alcance del programa armamentístico iraní

Imágenes satelitales revelaron una presunta

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que reúne a 57 Estados, alertó de abusos sistemáticos y pidió a la Corte Penal Internacional investigar a Moscú por crímenes de guerra y de lesa humanidad

Un informe internacional denunció torturas

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este viernes si posterga las sanciones a Irán mientras crece la tensión por el programa nuclear

Diplomáticos debaten un proyecto respaldado por Moscú y Pekín que busca extender por seis meses el acuerdo internacional firmado en 2015, mientras las potencias intentan reactivar negociaciones y evitar el colapso del pacto multilateral

El Consejo de Seguridad de

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

La policía analiza los movimientos del Alexander Shabalin, que se encontraba a 12 kilómetros de la costa cuando se produjeron los incidentes que cerraron terminales civiles y militares

Dinamarca investiga la conexión de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El único barrio peruano en

El único barrio peruano en la lista de los más cools del mundo: comparte ranking con barrios de Tokio, Londres y París

Nueva vía rápida agilizará tráfico entre La Victoria y San Luis: en menos de un año importante avenida será más fluida y ordenada

Nicolás Montero es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Encapuchados, que serían menores de edad, se robaron la comida de los niños en un CDI de Soacha: “La inseguridad empeora”

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: ATU intensificó fiscalización y decomisa más de 500 taxis informales

INFOBAE AMÉRICA
Ruanda denuncia ante la ONU

Ruanda denuncia ante la ONU "señales de genocidio" en el este de RDC y acusa a grupos respaldados por Kinshasa

Aumentan a nueve muertos y más de 170 heridos las víctimas de los ataques de Israel en Yemen

Milei y Netanyahu escenifican en Nueva York el buen estado de sus relaciones

La Justicia de EEUU acusa al exdirector del FBI por "falso testimonio y obstrucción" en el 'Rusiagate'

Reino Unido reitera en la ONU su apoyo a Palestina porque "lo que sucede en Gaza es indefendible e inhumano"

ENTRETENIMIENTO

Reportan que Bad Bunny fue

Reportan que Bad Bunny fue amenazado de muerte durante su residencia en Puerto Rico

“No se tiene que ser chic ni sofisticada para ser impactante”: Kim Kardashian redefine su estilo y su carrera

“La espera valdrá la pena”: el mensaje de Millie Bobby Brown para los fans sobre el final de Stranger Things

Priscilla Presley reveló que tuvo una última llamada con Robert Kardashian en su lecho de muerte

Kim Kardashian criticó sutilmente a su exesposo Kanye West: “Gané confianza hace tres años”