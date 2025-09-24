Qué puede hacer Europa para resolver el problema de los drones de Putin

Oficiales de defensa territorial limpian los escombros de una casa cerca de Lublin, Polonia, después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco el jueves 11 de septiembre de 2025. (Foto AP/Czarek Sokolowski, Archivo)

Estonia está extendiendo una valla a lo largo de su frontera con Rusia y construyendo zanjas antitanque y búnkeres como preparación para un posible conflicto con Moscú. Sin embargo, estas defensas no protegerán contra la amenaza que Estonia y sus aliados de la OTAN enfrentan: los drones rusos y la guerra electrónica.

Desde el Báltico hasta el Mar Negro, los países fronterizos con Rusia, Bielorrusia y Ucrania se enfrentan a las consecuencias de la guerra de Moscú en Ucrania.

La incursión de unos 20 drones rusos en Polonia este mes puso de manifiesto las deficiencias en las defensas aéreas de la OTAN, ya que se tuvieron que desplegar aviones multimillonarios para responder a los drones, que costaron miles de dólares y terminaron estrellándose en la campiña polaca. Rusia negó que el ataque tuviera como objetivo a Polonia, pero funcionarios polacos sugirieron que fue intencional.

Ante un problema creciente, algunos ministros de defensa de la Unión Europea se reunirán el viernes para debatir la creación de un “muro de drones”.

La OTAN advirtió a Rusia el martes que se defendería de cualquier nueva violación de su espacio aéreo, después de que Estonia afirmara que aviones de combate rusos lo violaron la semana pasada. Pero aunque la alianza sabe cómo identificar amenazas de aviones y misiles, lidiar con los drones es un desafío mayor, según las autoridades.

En Polonia, “la mayoría de los drones no fueron detectados”, declaró el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur. “Esta es una verdadera brecha que debemos resolver”.

Un guardia fronterizo estonio patrulla la frontera rusa cerca de Vinski, Estonia, el lunes 15 de septiembre de 2025. (AP Photo / Hendrik Osula)

Funcionarios militares y de defensa de los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania —miembros de la OTAN y la UE que limitan con Rusia— declararon a The Associated Press que la defensa contra los drones requiere resolver un complejo conjunto de problemas tecnológicos, financieros y burocráticos.

Europa necesita tecnología más barata para comprar y acelerar los lentos ciclos de producción y adquisición, afirmaron. Pero aun así, la tecnología de los drones avanza tan rápido que cualquier cosa que se compre ahora podría quedar obsoleta en cuestión de meses.

“Lo que necesito”, declaró el teniente general Andrus Merilo, comandante del ejército de Estonia, es tecnología que sea “suficientemente buena, asequible y que pueda producirse en masa”. “No necesito capacidades de alta gama de las cuales pueda disparar solo una contra objetivos que me atacarán por cientos”, dijo.

El desafío de los drones en Europa

Rusia usa drones cada noche en Ucrania, porque cada dron es como un “billete de lotería que siempre gana”, afirmó Kusti Salm, ex alto funcionario del Ministerio de Defensa de Estonia.

Esto se debe a que un dron impacta algo o, si Ucrania lo derriba con un misil, agota las defensas aéreas y las finanzas de Kiev, ya que los misiles son más caros que los drones, explicó Salm, quien ahora dirige Frankenburg Technologies, una empresa que desarrolla misiles antidrones de bajo coste.

Aunque los países de la OTAN tienen un “muy buen conocimiento” de cómo defenderse de amenazas convencionales como misiles y aviones, necesitan mejorar rápidamente su gestión de las amenazas de los drones, afirmó Tomas Godliauskas, viceministro de Defensa Nacional de Lituania.

Los postes marcan la frontera entre Estonia (izquierda) y Rusia (derecha), cerca de Vinski, Estonia, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Hendrik Osula)

Cuando los drones rusos sobrevolaron Polonia, los países de la OTAN desplegaron aviones de combate y helicópteros de ataque y pusieron en alerta los sistemas de defensa antimisiles. Pero ninguna de esas opciones estaba diseñada específicamente para la guerra con drones.

Aunque Rusia y Ucrania se han disparado cada vez más drones entre sí, ha habido menos inversión en sistemas antidrones, afirmó Salm. Sugirió que esto se debe en parte a que es más fácil conseguir que un dron vuele que desarrollar algo para detectarlo o interceptarlo.

Los drones lentos y de vuelo bajo, hechos de madera, fibra de vidrio, plástico o poliestireno, podrían no ser detectados por los sistemas de radar que buscan un misil metálico de movimiento rápido, o podrían parecer pájaros o un avión. Los operativos enemigos también pueden eludir las defensas lanzando drones desde el interior de un país, como hizo Ucrania con efectos devastadores al atacar aeródromos rusos este año.

También existen otros obstáculos tecnológicos, como intentar interferir los drones y las comunicaciones del enemigo sin interrumpir las propias, explicó Merilo.

Múltiples incidentes con drones

En agosto, un dron ucraniano, posiblemente desviado de su curso por interferencias electrónicas rusas, aterrizó en un campo en el sureste de Estonia. Se estrelló porque el ejército no fue capaz de detectarlo, explicó Merilo.

El ejército y la fuerza fronteriza de Estonia también han perdido drones, utilizados para vigilancia y para detener cruces fronterizos ilegales, debido a la interferencia rusa, a la que también se le atribuye la interrupción de vuelos.

Otros drones se han estrellado en Rumanía, Moldavia, Lituania y Letonia, y se han registrado múltiples avistamientos de drones no identificados sobre instalaciones militares y aeropuertos en Europa, incluyendo Alemania, el Reino Unido, Noruega y Dinamarca, donde el tráfico aéreo se detuvo durante varias horas en el aeropuerto de Copenhague el lunes.

Un dron muestra una vista aérea de la frontera entre Estonia y Rusia cerca de Vinski, Estonia, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Hendrik Osula)

El número de incidentes demuestra que Europa necesita resolver su problema de drones “ya mismo”, declaró el coronel Māris Tūtins, jefe de análisis de información y operaciones del Cuartel General de las Fuerzas Conjuntas de Letonia.

Muro antidrones

Existe un creciente apoyo entre los líderes europeos para establecer algún tipo de muro antidrones a lo largo de la frontera oriental de la UE, aunque el bloque de 27 naciones rechazó en marzo la financiación de una propuesta conjunta de Estonia y Lituania para establecerlo.

La UE debe priorizar la financiación del proyecto, afirmó Pevkur. Sin embargo, aunque el apoyo a la idea está creciendo, la creación de un sistema de defensa antidrones no será fácil.

“Los drones no son mosquitos”, declaró el ministro de Defensa estonio, sugiriendo que sería improbable que fueran neutralizados por un “muro electrónico” a lo largo de las fronteras de la OTAN.

Existen muchos tipos de drones, incluidos los utilizados para inteligencia y reconocimiento, que vuelan a gran altitud, se emplean en ataques o incluso permanecen unidos a un fino cable de fibra óptica durante el vuelo, lo que los hace imposibles de interferir. Rusia también utiliza drones señuelo en Ucrania que no llevan carga útil y están diseñados para debilitar las defensas aéreas.

Una valla fronteriza entre Estonia y Rusia se ve cerca de Vinski, Estonia, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Hendrik Osula)

Cualquier plan de defensa contra drones requiere un enfoque multidimensional, que incluya sensores, “guerra electrónica... también misiles pequeños de bajo coste o drones de ataque”, afirmó Merilo.

Necesidad de tecnología más barata y abundante

Si bien la necesidad de mejores defensas contra drones no es nueva, en gran medida solo es posible comprar sistemas que son “realmente caros”, requieren mucho tiempo de desarrollo y no se pueden producir en masa, explicó Merilo.

Sugirió que esto se debe en parte a que las grandes empresas de defensa que han dedicado décadas al desarrollo de sistemas de defensa aérea multimillonarios podrían no querer algo nuevo —y más barato— en el mercado.

“Tenemos que comprender este juego”, afirmó Merilo, añadiendo que existe cierta tecnología, pero “la pregunta es quiénes la desarrollarán y con qué rapidez podrán empezar a producirla”.

Enfrentando ataques nocturnos, Ucrania está desarrollando rápidamente su propia tecnología, incluyendo drones de ataque de largo alcance y otros más pequeños para su uso en el frente.

Si bien las grandes empresas de defensa desempeñan un papel fundamental en la defensa de Europa, Letonia y otros países de la OTAN han recurrido a empresas más pequeñas, como Frankenburg de Salm, para adquirir sus pequeños misiles antidrones una vez que entran en producción.

El Ejército de Ucrania se ha vuelto experimentado en rechazar drones rusos

Sin embargo, un enfoque fragmentado no es ideal, afirmó Salm. En cambio, la UE necesita invertir más en startups europeas, que pueden impulsar la producción de defensa antidrones que puedan ser utilizadas por los aliados en diferentes sistemas de armas, añadió.

Europa necesita adoptar un enfoque semibélico y fomentar una mayor colaboración entre el ejército, el gobierno y las industrias de defensa para poder cubrir su déficit tecnológico, afirmó Godliauskas.

En Ucrania, a veces solo son cuestión de semanas entre el desarrollo de la tecnología de drones y su uso en el campo de batalla. Europa “no tiene tiempo” para esperar años para adquirir equipos, afirmó el funcionario lituano.

Otra lección de Ucrania es que lo que funciona hoy, podría no funcionar mañana, concluyó Godliauskas.

Si bien la defensa contra drones es crucial ahora, sería un error olvidarse de todo lo demás, afirmó Tūtins. Esto se debe a que Moscú está utilizando “todos los medios posibles” para desestabilizar Europa, incluyendo la guerra híbrida y los ciberataques, añadió.

(Con información de AP)