Un nuevo barco fue atacado frente a la costa de Yemen

ARCHIVO - En esta foto publicada por el Estado Mayor de las Armas de Francia, el MV Tutor se hunde en el Mar Rojo después de ser golpeado por un barco no tripulado hutí, el 12 de junio de 2024 (Etat-Major des Armées/Francia vía AP, Archivo)

Un barco que navegaba frente a la costa de Yemen en el Golfo de Adén fue atacado la madrugada del martes, según informaron las autoridades, aunque no hubo heridos. Se desconoce quién lanzó el ataque.

El capitán del buque escuchó una salpicadura y una explosión en las inmediaciones, según informó el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (RUC) del ejército británico en un comunicado.

“El barco y la tripulación se encuentran a salvo y se dirigen al siguiente puerto de escala”, declaró el centro en un comunicado.

El ataque ocurrió a unos 225 kilómetros de la costa de Adén, que está bajo el control de fuerzas leales al gobierno yemení en el exilio.

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por el régimen de Irán, han lanzado una serie de ataques contra la navegación a través del corredor del Mar Rojo, pero no se han atribuido la responsabilidad de inmediato. Normalmente tardan horas o incluso días en atribuirse un asalto.

Los rebeldes hutíes han estado lanzando ataques con misiles y drones contra Israel y contra barcos en el Mar Rojo en respuesta a la guerra en Gaza, afirmando que actuaban en solidaridad con los palestinos. Sus ataques en los últimos dos años han trastocado el transporte marítimo en el Mar Rojo, por donde transitaban alrededor de un billón de dólares en mercancías cada año antes de la guerra.

Los hutíes cesaron sus ataques durante un breve alto el fuego en la guerra. Posteriormente, se convirtieron en el blanco de una intensa campaña de ataques aéreos de varias semanas de duración, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump antes de que este declarara que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. Los hutíes hundieron dos barcos en julio, matando al menos a cuatro personas a bordo, y se cree que otros están retenidos por los rebeldes.

Simpatizantes de los hutíes gritan consignas durante una protesta contra Israel en Saná, Yemen, el viernes 29 de agosto de 2025 (AP Foto/Osamah Abdulrahman)

El ataque del martes se produjo mientras Israel intensificaba su guerra, atacando la ciudad de Gaza con una nueva ofensiva terrestre. Mientras tanto, la tensión sigue siendo alta, ya que se prevé que se vuelvan a imponer las sanciones de las Naciones Unidas a Irán por el maltrecho programa nuclear de Teherán. Israel lanzó una guerra de 12 días contra la República Islámica en la que Estados Unidos bombardeó tres instalaciones atómicas iraníes.

El pasado 10 de septiembre, Israel llevó a cabo una ronda de intensos ataques aéreos en Yemen, días después de que los rebeldes hutíes lanzaran una ofensiva con drones contra un aeropuerto israelí.

Los ataques israelíes en Yemen siguieron a ataques anteriores que abatieron al primer ministro hutí y a otros altos funcionarios, en una importante escalada del conflicto de casi dos años entre Israel y el grupo terrorista respaldado por Irán.

Los ataques del 10 de septiembre impactaron una estación que suministra combustible a hospitales de la capital, según informó Essam al-Mutawakel, portavoz de la Compañía Petrolera de Yemen, controlada por los rebeldes, al canal de noticias Al-Masirah. Los residentes afirmaron haber escuchado violentas explosiones en varias zonas de la ciudad, con fuego y humo en el cielo.

La oficina de prensa hutí indicó que Israel también atacó una instalación gubernamental en la estratégica ciudad de Hazm, capital de la provincia norteña de Yawf. El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, indicó que los rebeldes dispararon misiles tierra-aire contra los aviones de combate israelíes.

El presidente Mahdi al-Mashat, respaldado por los hutíes, prometió el miércoles continuar con los ataques y advirtió a los israelíes que “permanezcan alertas, ya que la respuesta llegará sin falta”.