Por qué Dinamarca no derribó los drones que obligaron a desviar a los aviones y cerrar el aeropuerto

Avistamientos de drones desvían vuelos con destino al aeropuerto de Oslo

Un piloto experimentado de drones voló dos o tres aeronaves grandes no identificados sobre el aeropuerto de Copenhague el lunes por la noche, cerrando el espacio aéreo durante horas mientras el responsable desconocido parecía exhibir sus habilidades sobre el aeropuerto más grande de Escandinavia, dijo la policía el martes.

Los funcionarios optaron por no derribar los drones porque el riesgo era demasiado grande debido a que el aeropuerto estaba lleno de pasajeros, había aviones en las pistas y depósitos de combustible cerca, dijo Jes Jespersen, inspector de policía de alto rango de la Policía de Copenhague, durante una conferencia de prensa.

Jespersen calificó al piloto como “un actor capaz” y dijo que el culpable parecía tener la intención de mostrar sus habilidades y posiblemente practicar sus técnicas. Los drones desaparecieron después de varias horas.

No había señales de que el piloto de drones tuviera la intención de causar daño a alguien, agregó. Las luces de los drones se encendían y apagaban y parecían realizar en diferentes patrones de vuelo.

“Todo indica que no está tratando de atacar a nadie, sino de presumir y tal vez practicar”, dijo sobre el piloto.

Agentes de policía montan guardia después de que se cerrara todo el tráfico en el aeropuerto de Copenhague debido a informes de drones en Copenhague, Dinamarca, el 22 de septiembre de 2025. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS

Aun así, las autoridades no pudieron descartar la posibilidad de que los drones formaran parte de un ataque híbrido ruso, dijo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que era “demasiado pronto para decir” si Rusia estaba involucrada, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó las acusaciones.

“Todo el tiempo escuchamos acusaciones infundadas”, dijo en una llamada el martes con periodistas, y agregó que “una parte que adopta una posición seria y responsable no debe hacer tales acusaciones infundadas una y otra vez”.

Los dos o tres drones parecían haber volado muchos kilómetros para llegar al aeropuerto. Los investigadores están examinando cómo llegaron los drones al aeropuerto, ya sea por tierra o posiblemente en barcos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el incidente como “el ataque más grave a la infraestructura crítica danesa hasta la fecha”.

Las luces de los drones se encendían y apagaban y parecían realizar en diferentes patrones de vuelo. Ritzau Scanpix/Steven Knap via REUTERS

Los vuelos en el aeropuerto se reanudaron temprano el martes, aunque los retrasos y cancelaciones continuaron durante la mañana.

“El Aeropuerto de Copenhague ha reabierto después de haber estado cerrado debido a la actividad de drones”, indicó el sitio web del aeropuerto. “Sin embargo, habrá retrasos y algunas salidas canceladas. Se aconseja a los pasajeros que consulten con su aerolínea para obtener más información”.

Un incidente con drones la misma noche en el aeropuerto de Oslo, Noruega, obligó a trasladar todo el tráfico a una sola pista, según el medio noruego NRK. Más tarde, el tráfico volvió a la normalidad. No está claro quién fue el responsable.

Jespersen dijo que nada vinculaba inmediatamente los incidentes de Oslo y Copenhague, pero los funcionarios investigarían cualquier posible conexión.

Las preocupaciones de seguridad en el norte de Europa se han intensificado tras un aumento en las actividades de sabotaje rusas y múltiples incursiones de drones y aviones de combate en el espacio aéreo de la OTAN en las últimas semanas.

El aeropuerto debió ser cerrado por varias horas.

En 2023, el aeropuerto de Gatwick en Londres cerró su pista durante casi una hora después de que se informara de un dron cerca. En diciembre de 2018, más de 140.000 viajeros quedaron varados o retrasados durante la temporada navideña después de que decenas de avistamientos de drones cerraran Gatwick durante partes de tres días consecutivos.

(con información de AP)