Miles de israelíes se movilizaron para reclamar la liberación de los rehenes en Gaza y alertaron que podría ser su “última noche” con vida

Manifestaciones multitudinarias tomaron las calles de Jerusalén y Tel Aviv contra la política oficial (Reuters)

Miles de israelíes volvieron a salir a las calles este sábado en Jerusalén y Tel Aviv para manifestarse contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. El motivo principal es la ausencia de un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza.

Los familiares de los secuestrados advirtieron que la nueva ofensiva militar israelí podría poner en peligro la vida de quienes continúan capturados, alertando públicamente que podría tratarse de su “última noche” con vida. Las familias convocaron a la ciudadanía a sumarse a las marchas y a intensificar la presión sobre el Ejecutivo.

En Jerusalén, la protesta reunió a parientes como Einav Zangauker, Ofir Braslavski, Michel Iluz, Anat Angrest y ex rehenes como Iair Horn. La convocatoria fue una de las principales del día, con la participación de figuras públicas y multitudes también en Tel Aviv. Allí, en Shaar Begin, epicentro de las manifestaciones, familiares de los secuestrados se dirigieron a la multitud. Galit Dan, madre e hija de víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023, reclamó el alto el fuego: “Basta de guerra”.

Shai Moses, sobrino del rehén liberado Gadi Moses, hizo un llamado a una huelga general y demandó acciones civiles inmediatas, asegurando que “el Gobierno israelí aprovecha la emergencia para convertirnos en Esparta. Es el momento de tomar las calles hasta que vuelva el último rehén”.

Familiares de secuestrados lideraron protestas reclamando soluciones urgentes (Reuters)

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Hannah Cohen, tía de la rehén asesinada Inbar Hayman, pidió respuestas directas al primer ministro: “Benjamin Netanyahu, ¿en qué mundo hay cuarenta y ocho rehenes, ciudadanos vivos y muertos, secuestrados y no regresados a su casa después de casi dos años?”, exigiendo información concreta sobre ellos y la presencia de funcionarios ante las familias.

Alon Nimrodi, padre del soldado capturado Tamir Nimrodi, solicitó al premier israelí “mostrar compasión”. Subrayó que no puede celebrar junto a su familia, al desconocer el destino de su hijo, e insistió en la urgencia de firmar “un acuerdo global” que priorice la vida de los secuestrados y permita poner fin a los combates.

Alon Nimrodi pidió compasión al primer ministro ante la incertidumbre sobre el destino de su hijo (Reuters)

El evento incluyó la voz de reservistas. Shahar Varon, soldado, propuso utilizar los “logros militares” para promover una tregua y un acuerdo con los captores, evitando la desobediencia en el ejército, pero subrayando los riesgos de la ofensiva sobre Gaza.

Cohen responsabilizó también a los líderes de seguridad, quienes han advertido la situación sin lograr modificar las decisiones oficiales. Reiteró que el regreso de los secuestrados depende de la voluntad política y aseguró que el gobierno podría lograrlo si así lo decidiera. Además, se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo su intervención para detener la guerra y recordando que su legado depende de evitar ser manipulado por Netanyahu.

La protesta en Tel Aviv fue transmitida en directo hacia otra concentración frente a la residencia privada de Netanyahu en Jerusalén, donde familiares y manifestantes entonaron el himno nacional Hatikva y reclamaron frente a las casas oficiales y particulares del primer ministro.

El malestar social crece ante la falta de respuestas del gobierno frente a la crisis (Reuters)

Aún quedan cuarenta y ocho rehenes en manos de los terroristas de Hamas en Gaza; cuarenta y siete de ellos fueron capturados el 7 de octubre de 2023. Al menos veintiséis estarían muertos y veinte seguirían con vida, mientras que dos más permanecen en estado crítico, de acuerdo con datos del ejército israelí.

(Con información de Europa Press)