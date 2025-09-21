Cazas británicos realizaron la primera misión de defensa aérea de la OTAN tras la incursión de drones rusos en Polonia

Cazas británicos Typhoon realizaron la primera misión de defensa de la OTAN en espacio aéreo polaco (AS1 Jake Green RAF/UK MOD/Handout via REUTERS)

El despliegue de cazas británicos Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en Polonia ha inaugurado una nueva fase en la respuesta aliada ante las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo europeo. La noche del viernes, dos aeronaves británicas realizaron su primera misión de defensa aérea de la OTAN sobre territorio polaco, una operación que responde a la violación del espacio aéreo de la Alianza por drones rusos y busca reforzar la protección del flanco oriental.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido, los cazas despegaron desde la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire, como parte de la misión ‘Centinela Oriental’. La operación contó con el apoyo de un avión Voyager de la RAF y tuvo como objetivo patrullar el cielo polaco para disuadir y defenderse de posibles amenazas aéreas rusas. Tras completar la misión, las aeronaves regresaron sin incidentes al Reino Unido en la madrugada del sábado, según el comunicado oficial.

El ministro británico de Defensa, John Healey, subrayó la importancia de esta acción al afirmar que “los Typhoon de la RAF han realizado su primera misión de defensa aérea sobre Polonia enviando una señal clara: el espacio aéreo de la OTAN será defendido”.

Healey también destacó la coincidencia de la operación con el 85 aniversario de la Batalla de Inglaterra, recordando la histórica colaboración entre pilotos polacos y británicos durante la Segunda Guerra Mundial. “Es especialmente conmovedor que los pilotos y la tripulación de la RAF estén una vez más hombro con hombro con Polonia en defensa de nuestra seguridad compartida, haciéndonos seguros en casa y fuertes en el exterior”, añadió el titular de Defensa.

John Healey, ministro de Defensa británico (REUTERS/Jaimi Joy/Pool)

La misión británica se produce en un contexto de tensión creciente en Europa del Este, tras una serie de incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia. El Ministerio de Defensa británico calificó la reciente violación del espacio aéreo polaco como la más grave desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania en 2022. Ante estos hechos, la OTAN ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la defensa de su flanco oriental, mientras que las fuerzas armadas polacas han mantenido una estrecha coordinación con sus aliados.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la Unión Europea “defenderá cada centímetro de su territorio” frente a las provocaciones rusas. La diplomática alemana insistió en la necesidad de fortalecer el pilar europeo de defensa para garantizar la democracia y la prosperidad en un entorno internacional cada vez más hostil: “Estos incidentes, y en concreto el que tuvo lugar en Polonia, son muy significativos. Mientras que la OTAN debe permanecer en el corazón de nuestra defensa colectiva, necesitamos un pilar europeo mucho más fuerte”.

Von der Leyen también detalló que los Estados miembros de la UE han puesto en marcha el programa Horizonte 2030, destinado a reforzar la autonomía y la independencia en materia de defensa, con una inversión prevista de hasta EUR 800.000 millones. No obstante, subrayó que la responsabilidad sobre las tropas seguirá recayendo en los Estados miembros, descartando la creación de unas fuerzas armadas europeas propias en el corto plazo.

Von der Leyen dijo que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio" ante la amenaza rusa (REUTERS/Yves Herman)

Cooperación histórica y desafíos actuales

El trasfondo histórico de la cooperación militar entre Reino Unido y Polonia añade una dimensión simbólica a la misión actual. Healey recordó que, durante la Batalla de Inglaterra en 1940, pilotos polacos desempeñaron un papel crucial en la defensa británica frente a la amenaza nazi. Ocho décadas después, la presencia de cazas británicos en Polonia refuerza la alianza entre ambos países y su compromiso con la seguridad colectiva europea.

Las implicaciones de estos movimientos trascienden la coyuntura inmediata. Von der Leyen defendió la necesidad de una disuasión “fuerte y creíble” ante las interferencias de señales GPS y los ciberataques atribuidos a Rusia, que han afectado a vuelos en el mar Báltico, incluido uno en el que viajaba la propia presidenta de la CE. La líder comunitaria recalcó que estos ataques demuestran que las ambiciones rusas no se limitan a Ucrania y que la UE debe prepararse para responder a una gama más amplia de amenazas híbridas.

En este escenario, la percepción de riesgo se mantiene elevada. La Comisión Europea considera que la disposición rusa a aceptar posibles accidentes graves en el espacio aéreo europeo exige una vigilancia constante y una respuesta firme por parte de la Unión y sus aliados.