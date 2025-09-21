Mundo

Cazas británicos realizaron la primera misión de defensa aérea de la OTAN tras la incursión de drones rusos en Polonia

El ministro de Defensa John Healey dijo que el espacio aéreo de la Alianza Atlántica “será defendido” frente a la amenaza rusa

Guardar
Cazas británicos Typhoon realizaron la
Cazas británicos Typhoon realizaron la primera misión de defensa de la OTAN en espacio aéreo polaco (AS1 Jake Green RAF/UK MOD/Handout via REUTERS)

El despliegue de cazas británicos Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en Polonia ha inaugurado una nueva fase en la respuesta aliada ante las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo europeo. La noche del viernes, dos aeronaves británicas realizaron su primera misión de defensa aérea de la OTAN sobre territorio polaco, una operación que responde a la violación del espacio aéreo de la Alianza por drones rusos y busca reforzar la protección del flanco oriental.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido, los cazas despegaron desde la base aérea de Coningsby, en Lincolnshire, como parte de la misión ‘Centinela Oriental’. La operación contó con el apoyo de un avión Voyager de la RAF y tuvo como objetivo patrullar el cielo polaco para disuadir y defenderse de posibles amenazas aéreas rusas. Tras completar la misión, las aeronaves regresaron sin incidentes al Reino Unido en la madrugada del sábado, según el comunicado oficial.

El ministro británico de Defensa, John Healey, subrayó la importancia de esta acción al afirmar que “los Typhoon de la RAF han realizado su primera misión de defensa aérea sobre Polonia enviando una señal clara: el espacio aéreo de la OTAN será defendido”.

Healey también destacó la coincidencia de la operación con el 85 aniversario de la Batalla de Inglaterra, recordando la histórica colaboración entre pilotos polacos y británicos durante la Segunda Guerra Mundial. “Es especialmente conmovedor que los pilotos y la tripulación de la RAF estén una vez más hombro con hombro con Polonia en defensa de nuestra seguridad compartida, haciéndonos seguros en casa y fuertes en el exterior”, añadió el titular de Defensa.

John Healey, ministro de Defensa
John Healey, ministro de Defensa británico (REUTERS/Jaimi Joy/Pool)

La misión británica se produce en un contexto de tensión creciente en Europa del Este, tras una serie de incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia. El Ministerio de Defensa británico calificó la reciente violación del espacio aéreo polaco como la más grave desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania en 2022. Ante estos hechos, la OTAN ha intensificado sus esfuerzos para reforzar la defensa de su flanco oriental, mientras que las fuerzas armadas polacas han mantenido una estrecha coordinación con sus aliados.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la Unión Europea “defenderá cada centímetro de su territorio” frente a las provocaciones rusas. La diplomática alemana insistió en la necesidad de fortalecer el pilar europeo de defensa para garantizar la democracia y la prosperidad en un entorno internacional cada vez más hostil: “Estos incidentes, y en concreto el que tuvo lugar en Polonia, son muy significativos. Mientras que la OTAN debe permanecer en el corazón de nuestra defensa colectiva, necesitamos un pilar europeo mucho más fuerte”.

Von der Leyen también detalló que los Estados miembros de la UE han puesto en marcha el programa Horizonte 2030, destinado a reforzar la autonomía y la independencia en materia de defensa, con una inversión prevista de hasta EUR 800.000 millones. No obstante, subrayó que la responsabilidad sobre las tropas seguirá recayendo en los Estados miembros, descartando la creación de unas fuerzas armadas europeas propias en el corto plazo.

Von der Leyen dijo que
Von der Leyen dijo que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio" ante la amenaza rusa (REUTERS/Yves Herman)

Cooperación histórica y desafíos actuales

El trasfondo histórico de la cooperación militar entre Reino Unido y Polonia añade una dimensión simbólica a la misión actual. Healey recordó que, durante la Batalla de Inglaterra en 1940, pilotos polacos desempeñaron un papel crucial en la defensa británica frente a la amenaza nazi. Ocho décadas después, la presencia de cazas británicos en Polonia refuerza la alianza entre ambos países y su compromiso con la seguridad colectiva europea.

Las implicaciones de estos movimientos trascienden la coyuntura inmediata. Von der Leyen defendió la necesidad de una disuasión “fuerte y creíble” ante las interferencias de señales GPS y los ciberataques atribuidos a Rusia, que han afectado a vuelos en el mar Báltico, incluido uno en el que viajaba la propia presidenta de la CE. La líder comunitaria recalcó que estos ataques demuestran que las ambiciones rusas no se limitan a Ucrania y que la UE debe prepararse para responder a una gama más amplia de amenazas híbridas.

En este escenario, la percepción de riesgo se mantiene elevada. La Comisión Europea considera que la disposición rusa a aceptar posibles accidentes graves en el espacio aéreo europeo exige una vigilancia constante y una respuesta firme por parte de la Unión y sus aliados.

Temas Relacionados

Incursiones rusas en EuropaDefensa aérea OTANReal Fuerza Aérea británicaPoloniaUrsula von der Leyencazas TyphoonRAFFuerza Aérea BritánicaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAUERusiaamenaza rusadrones rusos

Últimas Noticias

Kenia investiga el presunto tráfico de ciudadanos a Rusia para ser enviados al campo de batalla en Ucrania

Las autoridades kenianas analizan reportes sobre nacionales presuntamente llevados a Moscú bajo engaños y que ahora se encuentran retenidos por las fuerzas ucranianas como prisioneros de guerra

Kenia investiga el presunto tráfico

El supertifón Ragasa avanza en el Pacífico: Taiwán emitió una alerta marítima y Filipinas ordenó evacuaciones preventivas

Autoridades meteorológicas advirtieron sobre el avance de la tormenta, que podría provocar precipitaciones torrenciales y fuertes vientos en zonas costeras y montañosas, especialmente entre lunes y martes

El supertifón Ragasa avanza en

Israel reportó que dos proyectiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza

El Ejército interceptó un artefacto y otro impactó en el sur del país

Israel reportó que dos proyectiles

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

Tras el anuncio coordinado de los tres países, el primer ministro británico Keir Starmer manifestó que el objetivo de su decisión es “reavivar la esperanza de paz para los palestinos y los israelíes”

El Reino Unido, Canadá y

Netanyahu dijo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel: “Es un absurdo premio al terrorismo”

Las declaraciones del primer ministro se producen mientras varios países se preparan para reconocer formalmente un Estado palestino durante las sesiones de la Asamblea General que comenzarán esta semana en Nueva York

Netanyahu dijo que la creación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados Sinuano Día y Noche

Resultados Sinuano Día y Noche 20 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Hombre fue asesinado en una persecución en Cúcuta: tenía antecedentes por extorsión y homicidio

Cinco años de la Ley del Teletrabajo: el modelo híbrido se consolida y más de tres millones de personas trabajan a distancia en España

Elecciones 2025, en vivo: Elisa Carrió presentará mañana a los candidatos de la Coalición Cívica en la Ciudad

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo”

INFOBAE AMÉRICA
La CIJ descarta avances en

La CIJ descarta avances en el caso de Malí contra Argelia si Argel no acepta su jurisdicción

Smotrich y Ben Gvir piden la anexión de Cisjordania en respuesta al reconocimiento de Palestina

Hyundai eleva previsión de ingresos de 2025 y plan de inversiones de 47.000 millones hasta 2030

De la marginalidad al protagonismo: el ascenso del arte fantástico en la era de Frank Frazetta

El incendio forestal de Pantón (Lugo) tiene el punto "más conflictivo" en la zona del cañón del Sil

ENTRETENIMIENTO

Josh Radnor se sincera sobre

Josh Radnor se sincera sobre su relación con “How I Met Your Mother”

Los momentos más destacados del cierre de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

“Dos bobos en un auto”: el día que Tom Cruise y Dustin Hoffman dudaron del éxito de Rain Man

Las conquistas más famosas de Liam Gallagher, el eterno chico malo del britpop

Reese Witherspoon habló del duro proceso de sanar tras una relación abusiva:“Tuve que reconfigurar mi mente”