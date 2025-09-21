Mundo

Alemana desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

“Todo ocurrió en espacio aéreo neutral, no hubo violación del espacio aéreo”, aclaró el ministerio de Defensa alemán

Los aviones IL-20 son aeronaves destinadas a labores de vigilancia y de reconocimiento.

La Fuerza Aérea de Alemania desplegó dos cazas Eurofighters este domingo sobre el mar Báltico para identificar y escoltar a un avión ruso que se encontraba en el espacio aéreo internacional.

“Un avión militar IL-20M se encontraba sin plan de vuelo ni traspondedor cerca del espacio aéreo de la OTAN”, explicó el Ministerio de Defensa en su canal de Whatsapp, donde se indicó que los Eurofighters germanos intervinieron para que la aeronave rusa diera la vuelta.

Los aviones IL-20 son aeronaves destinadas a labores de vigilancia y de reconocimiento.

Según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa, “dos Eurofighters despegaron de Laage porque un avión no identificado se encontraba en el espacio aéreo internacional sin plan de vuelo ni comunicación de radio”.

Los aviones alemanes despegaron sobre las 08.30 GMT del aeródromo de Rostock-Laage, al norte germano, y entraron en contacto con el avión ruso, al que acompañaron hasta ponerlo bajo acompañamiento de las fuerzas del sistema de alerta sueco, explicaron desde el Ministerio de Defensa alemán.

"Todo ocurrió en espacio aéreo neutral, no hubo violación del espacio aéreo", precisaron desde el ministerio.

En el incidente, que quedó registrado con una imagen del avión ruso que el Ministerio de Defensa puso a disposición de la prensa, fue descrito en Berlín como habitual porque ocurre a menudo.

“Todo ocurrió en espacio aéreo neutral, no hubo violación del espacio aéreo”, precisaron desde el ministerio.

Capacidad de defensa

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ensalzó este domingo la protección de la diversidad y de la democracia liberal a la que se deben países como Alemania en un momento en el que las naciones democráticas y liberales están bajo presión.

Las democracias liberales de Europa no sólo están políticamente presionadas, también militarmente. Si queremos hacer valer nuestra libertad y nuestra democracia, esos significa también y, sobre todo, que debemos poder defenderla”, dijo Steinmeier en un discurso Hamburgo, en el norte alemán.

El jefe de Estado intervino con esos términos en un acto dedicado a los 500 años del “movimiento anabaptista” de la Reforma Protestante, caracterizado, entre otras cosas, por el pacifismo.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier, jefe de Estado de un país cuyo Gobierno quiere tener el ejército convencional más fuerte de Europa, planteó que los medios militares más fuertes para países como Alemania no son para la guerra.

“En estos tiempos poderosas Fuerzas Armadas no son para la guerra, sino para evitar tener que hacerla”, señaló el jefe de Estado germano, que apuntó que la tradición anabaptista, por su pacifismo, su madurez y libertad es “un regalo” para la sociedad de Alemania.

En su intervención, Steinmeier también dio cuenta de la necesidad de proteger la diversidad, incluida religiosa, de las poblaciones de las democracias liberales como Alemania.“Hoy día en nuestro país se dan cita diferentes religiones, visiones del mundo y estilos de vida” y “vivir esta diversidad forma parte de nuestro concepto de libertad”, señaló el jefe de Estado alemán.

“Queremos proteger esta diversidad. Sin embargo, esta protección sólo es posible si todas las religiones y todos los grupos contribuyen a la paz social”, abundó Steinmeier.

(con información de EFE)

