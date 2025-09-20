Mundo

El salar que parece un cielo infinito: cómo se forma el mágico efecto espejo en Uyuni

Durante la temporada de lluvias, una delgada capa de agua transforma al desierto de sal más grande del mundo en una superficie que refleja nubes y horizontes; un espectáculo natural que combina geología, turismo y misticismo en pleno altiplano boliviano

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El Salar de Uyuni se
El Salar de Uyuni se transforma en un espejo natural durante la temporada de lluvias, atrayendo a miles de turistas cada año (Crédito: pixabay)

El Salar de Uyuni, ubicado medio de los Andes en el sur de Bolivia, es la salina más grande del mundo. A diario, cientos de visitantes se sorprenden con un espectáculo que desafía los sentidos: durante ciertos momentos del año, el cielo y la tierra se confunden en una superficie blanca y lisa que actúa como un espejo perfecto. Las nubes, el azul y la luz parecen multiplicarse bajo los pies.

Así se crea la ilusión de caminar sobre el propio firmamento. Todo esto ocurre gracias a una delgada capa de agua que cubre el salar y transforma la inmensidad de sal en uno de los reflejos más asombrosos del planeta.

La historia geológica del salar remite a un lago prehistórico que existió hace aproximadamente 40.000 años. Según National Geographic, este antiguo lago, conocido como Minchinota y, posteriormente, bajo el nombre de lago Tauca, se evaporó para dejar en su lugar el actual manto de sal. El salar también recibe el nombre de Tapuna por tradición local.

Además de su singular belleza, el salar encierra una riqueza mineral sustancial. El subsuelo almacena cerca de 10.000 millones de toneladas de sal dispuestas en once capas de espesores variables, algunas de hasta 10 metros. El fondo lo forman barro y capas de salmuera, en las que predominan minerales como litio, potasio y magnesio.

Junto a los salares de Atacama y Hombre Muerto, Uyuni conforma el triángulo de litio, lo que lo sitúa como una de las principales reservas de este elemento en el mundo.

La formación geológica del Salar
La formación geológica del Salar de Uyuni proviene de un lago prehistórico evaporado hace 40.000 años, dejando una vasta extensión de sal (Crédito: Facebook)

El salar atrae cada año a cerca de 300.000 turistas, quienes se ven fascinados por la magnitud del lugar y por las múltiples actividades disponibles. Según reportó la BBC, uno de los recorridos habituales comienza en el cementerio de trenes, ubicado a unos tres kilómetros al sur de Uyuni. En este transcurso, los viajeros pueden observar antiguos convoyes y locomotoras a vapor, testigos de la época en que la ciudad era un importante enlace ferroviario con Chile.

Cabe destacar que el Salar de Uyuni no solo deslumbra en época seca; durante la temporada de lluvias, entre diciembre y abril, una fina película de agua inunda la superficie y crea un efecto espejo que convierte al paraje en un gigantesco reflejo del cielo. Según National Geographic, este fenómeno resulta especialmente atractivo para fotógrafos y amantes de la naturaleza. En cambio, la estación seca, de mayo a noviembre, endurece el suelo y origina el clásico mosaico de patrones poligonales de sal. En estos meses es posible recorrer la extensión a bordo de vehículos todoterreno y acceder a sitios que permanecen aislados durante la época húmeda.

Asimismo, el salar funciona también como un área de actividades para la fauna. Según BBC, es posible encontrar colonias de flamencos que aprovechan las aguas estacionales para alimentarse y anidar.

El subsuelo del Salar de
El subsuelo del Salar de Uyuni alberga una de las mayores reservas de litio del mundo, junto a potasio y magnesio (Crédito: Wikipedia)

La altitud constituye un factor relevante en la experiencia. El salar está cerca de los 3.700 metros sobre el nivel del mar, lo que puede provocar malestares como náuseas, dolor de cabeza o insomnio en personas no aclimatadas.

La dimensión icónica del salar inspiró a artistas, cineastas y viajeros de todo el mundo. Según BBC, el desierto de sal posee una estética hipnótica, capaz de borrar la línea entre realidad y reflejo, y dejar una huella imborrable en quienes lo descubren.

El Salar de Uyuni representa así un testimonio geológico, paisajístico y humano de la riqueza natural de Sudamérica, consolidándose como un destino imprescindible para quienes buscan escenarios singulares y experiencias inolvidables.

Temas Relacionados

Salar de UyuniTurismoNational GeographicBoliviaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Graves incidentes durante una violenta protesta antiinmigración en Países Bajos

En medio de los choques con la policía, los manifestantes incendiaron coches patrulla y atacaron la sede del partido progresista D66; las fuerzas de seguridad, en tanto, utilizaron gases lacrimógenos

Graves incidentes durante una violenta

Siria reabrió su embajada en Estados Unidos tras más de una década

El ministro de Exteriores Asaad al Shaibani fue el encargado de izar la bandera de su país en Washington

Siria reabrió su embajada en

Macron ordenó endurecer la lucha contra el antisemitismo en Francia: “Frente al odio, el Estado tendrá la última palabra”

El presidente pidió que se instruyan procesos para mejorar la respuesta de la justicia frente a este flagelo. Lo hizo previo al reconocimiento del Estado palestino previsto para este lunes

Macron ordenó endurecer la lucha

El régimen de Irán amenazó con romper el reciente acuerdo nuclear con el OIEA si hay una reimposición de sanciones de la ONU

El viceministro de Exteriores persa, Kazem Gharibabadi, lanzó esa advertencia ante la iniciativa de Francia, Reino Unido y Alemania, países que acusan a Teherán de incumplir el pacto firmado en 2015

El régimen de Irán amenazó

Un trabajador murió al caerle encima el BMW M1 Art Car de Andy Warhol durante su descarga en Washington D.C.

El accidente obligó a cancelar la exposición “Cars at the Capital” y generó conmoción en el mundo del arte y el automovilismo

Un trabajador murió al caerle
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una adolescente aprovecha la ausencia

Una adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para invitar a sus amigos, pero la fiesta termina en robo de armas: “Como niños con juguetes”

Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

¿Es seguro orinar ‘de aguilita’ en baños públicos? Mitos y verdades explicados

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Federico Gutiérrez acusó a Gustavo Petro de pactar con bandas criminales : “Tendrán que responder ante la justicia”

INFOBAE AMÉRICA
La JEP de Colombia condena

La JEP de Colombia condena a doce militares por 135 'falsos positivos'

Previa del RCD Mallorca - Atlético de Madrid

El papa León XIV llamó a reflexionar sobre los países “que tienen hambre y sed de justicia”

El Consejo Electoral de Ecuador activó el proceso para el referéndum y dejó fuera la consulta sobre la Asamblea Constituyente

Una investigación del CSIC propone una nueva vía para tratar un cáncer de hígado muy agresivo

ENTRETENIMIENTO

El conmovedor mensaje de la

El conmovedor mensaje de la madre de Bella Hadid tras la hospitalización de la modelo: “Eres una guerrera”

Murió Julio Frade, célebre músico, humorista y conductor uruguayo

Concierto de Bad Bunny en vivo: horarios y dónde ver la transmisión del show “No Me Quiero Ir de Aquí”

El Brutalista, ganadora de tres premios Oscar, encabeza la lista de estrenos en streaming del 22 al 28 de septiembre

La advertencia de Sophia Loren a las jóvenes por las cirugías: “Puedes acabar teniendo peor aspecto del que pensabas que tenías”