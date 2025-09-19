Nueva Siria, viejas guerras: dos grandes bandos se enfrentan en campamentos armedos a lo largo del río Éufrates

Campamentos armados se enfrentan a lo largo del Éufrates

El río Éufrates es un frente latente en la lucha por la nueva Siria. Separa los dos bandos armados más grandes del país, marcando la división física entre visiones enfrentadas de futuro. De un lado está el ejército del nuevo gobierno de Damasco, dominado por facciones islamistas. Del otro, las fuerzas de una región gobernada por kurdos.

Los dos bandos se consolidaron como los más poderosos tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre.

Con el aumento de la tensión, periodistas de Reuters recorrieron 1.800 kilómetros a través de esta línea divisoria durante el verano, visitaron centros estratégicos clave a ambas orillas de la vía fluvial y entrevistaron a decenas de militares y funcionarios civiles, activistas y personas desplazadas.

En su punto más cercano, estas fuerzas se encuentran a 200 metros de distancia, estacionadas a ambos extremos de un puente de tierra que cruza el Éufrates en la dividida ciudad oriental de Deir Ezzor.

En las salas de reuniones, los negociadores de ambos bandos luchan por avanzar en un acuerdo de unidad vacilante firmado en marzo. El acuerdo, que se negocia actualmente en Damasco, fusionaría las fuerzas lideradas por los kurdos con el ejército del gobierno de Sharaa, dominado por los islamistas.

Sobre el terreno, las señales apuntan a una partición a largo plazo o a una confrontación. Ninguno de los dos resultados traería la estabilidad ni la unidad que tantos sirios anhelaban tras la caída de Assad.

Se produjeron enfrentamientos en cada punto que el equipo visitó a lo largo de la línea del frente del Éufrates, tanto en las semanas previas como posteriores a su visita.

El ex Presidente sirio Bashar al-Assad. SANA/Handout via REUTERS/

Las escaramuzas en el Éufrates amenazan con desatar una batalla mayor. En ambos bandos hay decenas de miles de combatientes financiados, entrenados y armados en diferentes etapas de la guerra civil siria por Estados Unidos y sus aliados.

Ahmed al-Hayis, comandante del nuevo ejército sirio que supervisa Deir Ezzor, está estacionado en la orilla occidental del Éufrates. Las fuerzas kurdas controlan su tierra ancestral al otro lado del río.

“En Damasco hablan de liberación”, dijo, refiriéndose a la caída del dictador sirio Bashar al-Assad. “Aquí seguimos ocupados”.

Al este del río, Sozdar Derik, comandante de los batallones de mujeres kurdas, tomaba sus propias precauciones: no tenía teléfono móvil, por lo que no podían rastrearla y cambiaba de ubicación con frecuencia. Dijo que nunca confiaría en Hayis ni en sus camaradas, con quienes ya había luchado en el pasado.

“No atacaremos, pero nos defenderemos”, dijo Derik. “Estamos listos para la guerra”.

Las antiguas facciones rebeldes islamistas controlan casi todas las zonas al oeste del Éufrates, aproximadamente dos tercios de Siria, incluyendo sus principales ciudades y la costa mediterránea. Dominan el nuevo gobierno en Damasco, liderado por el presidente Ahmed al-Sharaa, excomandante de Al Qaeda. Buscan el control total del país y cuentan con el respaldo de la administración estadounidense y de Turquía, miembro de la OTAN.

El río Éufrates. EFE/Dirección de Antigüedades de Dohuk (Irak)

Militantes liderados por los kurdos controlan aproximadamente un tercio del país, ubicado principalmente al este del Éufrates, incluyendo presas hidroeléctricas que abastecen de energía a Siria y una riqueza petrolera crucial para su futuro. Dirigen su propia administración regional y quieren que siga siendo así. Están entrenados por Estados Unidos, pero temen ser abandonados, una vez más, por sus aliados.

El gobierno sirio no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la división del Éufrates. En una entrevista a principios de este mes con la televisión estatal siria, Sharaa afirmó que las negociaciones se habían estancado y que se estaban involucrando socios internacionales, incluidos Estados Unidos y Turquía.

“He hecho todo lo que pueda para evitar una batalla o una guerra en este problema”, declaró. “Al final, Siria no cederá ni un solo centímetro de su territorio”.

Farhad Shami, portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, cuestionó la posibilidad de un ejército sirio unificado.

“El desacuerdo con ellos no es puramente militar, sino una diferencia de identidad en el verdadero sentido de la palabra”, declaró a Reuters.

Cuando los rebeldes, liderados por el futuro presidente Sharaa, irrumpieron en Damasco en diciembre, grupos respaldados por Turquía bajo un mando independiente lucharon contra las fuerzas kurdas en una toma de territorio en el norte de Siria. Expulsaron a los kurdos del territorio que controlaban al oeste del río, incluyendo zonas cercanas a la ciudad de Alepo, a unos 100 kilómetros de la presa de Tishreen.

Desde diciembre, según informaron las autoridades kurdas a Reuters, 418 de sus combatientes y 57 civiles, además de tres periodistas, han muerto en enfrentamientos, la mayoría de ellos en las primeras semanas de caos.

“No opusieron mucha resistencia”, declaró el comandante Motasem Abbas sobre las fuerzas kurdas. “Cuando se sintieron rodeados, pidieron retirarse”.

Abbas comanda a unos 2.000 combatientes en zonas que se extienden desde su ciudad natal, Marea, cerca de Alepo, hasta el Éufrates. En la primavera fue ascendido a comandante de brigada de la nueva 80 División del ejército sirio, un papel que lo coloca formalmente en control de esta sección norte de la línea del frente con los kurdos.

Ahora reporta oficialmente al Ministerio de Defensa en Damasco, pero mantiene una fuerte lealtad a su principal aliado extranjero, Turquía, de quien, según fuentes de ambos bandos, proporcionó armas y municiones a su grupo durante mucho tiempo.

Varios funcionarios de seguridad a ambos lados de la divisoria del Éufrates afirmaron que Turquía también paga salarios mensuales a los combatientes de aproximadamente 3.000 libras turcas (80 dólares). El gobierno turco no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los salarios ni sobre otros detalles de sus esfuerzos en Siria.

“Si las FDS dejan de existir, Siria podrá comenzar a resurgir”, declaró Abbas.

A pesar de una tregua provisional en torno a la presa, afirmó, las fuerzas kurdas seguían enviando drones para espiar o atacar a sus tropas.

En la presa de Tishreen, las fuerzas kurdas estacionadas allí culparon de los recientes combates a las facciones respaldadas por Turquía y afirmaron haber sido bombardeadas seis veces por sus rivales.

“El último ataque contra nosotros fue hace una semana, con fuego de artillería”, declaró Khalil Qahraman, comandante en el lugar. En las semanas posteriores, se han producido nuevos intercambios de disparos en la zona, incluyendo ataques aéreos turcos alrededor de la presa por primera vez en meses.

Qahraman, un combatiente experimentado de cabello canoso y rostro curtido, aún estaba dolido por haber sido obligado a retirarse por Abbas y otras facciones apoyadas por Turquía. También estaba inquieto por los planes de Estados Unidos de retirar a las tropas estadounidenses del noreste de Siria, que han apoyado a los kurdos durante más de una década en la lucha contra el Estado Islámico. Los periodistas vieron dos bases estadounidenses recientemente vacías durante su viaje.

Qahraman afirmó que sus fuerzas están preparadas para luchar individualmente contra todos los enemigos para proteger la presa.

“Hemos adquirido experiencia combatiendo al Estado Islámico, y ahora estamos adquiriendo más experiencia combatiendo a estas facciones. Hemos estado desarrollando nuevas tácticas”, declaró.

También cuentan con nuevas armas, concretamente una flota de drones que, según Qahraman y otros dos comandantes, se lanzaron por primera vez en diciembre y resultaron cruciales para detener el avance de los grupos respaldados por Turquía hacia la presa. Qahraman afirmó que la coalición liderada por Estados Unidos ayudó a desarrollarlos.

El ejército estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios sobre el armamento de las fuerzas kurdas ni a otras preguntas sobre sus actividades en la región.

Las fuerzas kurdas también están recurriendo a defensas más tradicionales. El sonido de picos y palas resuena en las colinas que rodean la presa de Tishreen, donde los trabajadores excavan nuevas redes de túneles.

Los túneles subterráneos tienen el ancho justo para un combatiente corpulento y su equipo. Los túneles se extienden al menos 30 metros bajo tierra. Los excavadores de túneles tienen diseños para una red que se ramificaría entre colinas cada 100 metros aproximadamente.

Deir Ezzor se encuentra en el extremo sureste de la divisoria del Éufrates, en el punto más alejado del control de Damasco.

Desde la caída de Assad, Deir Ezzor se ha dividido a lo largo de la frontera natural del río en zonas controladas por los hombres de Hayis y por fuerzas lideradas por los kurdos.

Raqqa y la zona rural oriental de Deir Ezzor son zonas que Hayis, el gobierno de Damasco y Turquía consideran que nunca debieron haber quedado bajo control kurdo.

Militantes kurdos y las fuerzas de Assad lucharon al comienzo de la guerra civil, y luego se evitaron mutuamente, lo que permitió a los kurdos forjar una forma de autogobierno. Posteriormente, Estados Unidos convirtió a las fuerzas kurdas en su principal aliado contra el Estado Islámico.

Con la retirada del Estado Islámico después de 2017, las fuerzas dominadas por los kurdos se apoderaron del territorio que el grupo yihadista controlaba alrededor del Éufrates, lo que provocó invasiones turcas en las que participó Hayis.

El nombramiento de Hayis enfureció a los kurdos porque integró a antiguos miembros del Estado Islámico en sus filas y porque lo acusan de cometer abusos contra los derechos humanos, incluso contra kurdos.

Hayis reconoció haber reclutado a antiguos militantes del Estado Islámico, pero afirmó que era una venganza porque el grupo había cooptado a muchos de sus combatientes durante la guerra civil. Resiente a las fuerzas kurdas por obtener la mayor parte del apoyo estadounidense para combatir al Estado Islámico cuando él y sus camaradas también luchaban contra el grupo.

Negó haber cometido abusos contra los derechos humanos y afirmó que no le preocupaba que la indignación occidental pudiera costarle su nombramiento.

El presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, saluda mientras asiste a la celebración "Alepo, clave para la victoria". REUTERS/Khalil Ashawi

Las fuerzas kurdas en la orilla opuesta, en este tramo del frente, no se arriesgan.

En las afueras de Raqqa, se excavaban más túneles y camiones transportaban refugios prefabricados de hormigón hacia la ciudad.

Más allá, en el cuartel general militar kurdo, Derik, comandante del contingente femenino, afirmó que el nombramiento de Hayis y sus camaradas, respaldados por Turquía, en altos cargos militares fue una provocación del nuevo gobierno.

Derik guarda recuerdos dolorosos de la lucha contra los hombres de Hayis, quienes arrebataron territorio a los kurdos como parte de la invasión turca de 2019, la última vez que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó una retirada importante de tropas de Siria.

Afirmó que jamás podría unirse a un ejército sirio compuesto por Hayis y un gran contingente de otros comandantes respaldados por Turquía.

Lejos del frente, el político kurdo Foza Yusuf y el funcionario del gobierno de Damasco Masoud Battal se enfrentan en la mesa de negociaciones.

Su tarea: reunir a estos comandantes bajo un solo ejército e integrar la administración kurda en el gobierno de Damasco.

Se encuentran bajo una intensa presión por parte de Estados Unidos, que ha abogado por una Siria unificada.

“Estados Unidos está interesado en un camino pacífico, próspero y estable para Siria. Esto no ocurrirá sin la unidad siria”, declaró un funcionario del Departamento de Estado a Reuters.

En una sesión informativa esta semana con Reuters y otros periodistas, Sharaa afirmó que no hay alternativa para Siria.

“No puede haber espacio para que nos dividan ahora mismo, no por minorías facciosas”, afirmó.

Pero Yusuf, Battal y sus equipos tienen visiones contradictorias para su país.

Battal dirige un distrito cerca de Alepo, flanqueado por bases militares turcas, donde una gran bandera turca ondea justo al lado del ayuntamiento local.

Su parte de Siria está vigilada por militantes con largas barbas al estilo salafista que ven la región kurda como un proyecto separatista que se niega a ceder los yacimientos petrolíferos de Siria y utiliza la amenaza de un resurgimiento del Estado Islámico como moneda de cambio para mantener el apoyo estadounidense. Las fuerzas kurdas retienen a casi todos los combatientes y familias del Estado Islámico capturados en Siria cuando el grupo extremista se disolvió. Trump quiere que el nuevo gobierno sirio asuma esa responsabilidad.

Battal alberga un odio personal hacia las fuerzas kurdas.

“Me encarcelaron en 2013 e intentaron obligarme a convertirme en combatiente”, declaró Battal, kurdo de la ciudad nororiental de Qamishli. Huyó al noroeste de Siria y se unió a las facciones rebeldes islamistas. Reuters no pudo confirmar su versión de forma independiente.

Las FDS negaron que Battal hubiera sido arrestado.

Battal, al igual que muchos nuevos funcionarios en territorio bajo control de Damasco, mantiene algunas convicciones islamistas conservadoras.

Yusuf, una mujer kurda, reside en la parte kurda de Siria y cree fervientemente en la igualdad de derechos para las mujeres y las minorías.

Ella y sus colegas consideran que el gobierno de Damasco está compuesto por islamistas cercanos a una Turquía hostil y poco serios en la lucha contra el Estado Islámico. “En Damasco, la revolución ha terminado. Aquí, no ha terminado. Necesitamos garantizar estos derechos”, declaró Yusuf.

“Al final, los sirios tienen miedos y preocupaciones, y estas personas han cometido graves violaciones en nuestras zonas, en las zonas costeras, contra los drusos e incluso en muchas otras zonas de Siria”, añadió.

Pero su región también está fuertemente vigilada, burocrática y azotada por sus propias tensiones étnicas. En los puestos de control cerca de Raqqa, las fuerzas de seguridad kurdas interrogaron a árabes. En uno de ellos, hombres armados y enmascarados arrestaron a un anciano y se lo llevaron en la parte trasera de una camioneta.

En los golpeados centros urbanos a ambos lados de la división, los sirios no saben si están más seguros con los islamistas o con los kurdos.

