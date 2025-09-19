Mundo

Las siamesas Carmen y Lupita respondieron a quienes preguntan por su vida sexual luego del matrimonio de una de ellas

La vida cotidiana de las gemelas mexicanas se ve marcada por la presión de rumores, comentarios invasivos y la búsqueda de autenticidad en medio de la atención pública

Por Constanza Almirón

Guardar
La exposición mediática y la
La exposición mediática y la presión social marcan la vida de las gemelas y su entorno, que buscan preservar su privacidad (Facebook)

Carmen y Lupita Andrade, gemelas siamesas nacidas en México y residentes en Connecticut, volvieron a captar la atención pública tras el reciente matrimonio de Carmen con Daniel McCormack. Durante su vida, lograron superar pronósticos médicos adversos y mantienen una presencia activa en redes sociales, pero la pareja y su entorno deben afrontar una oleada de preguntas invasivas y rumores sobre su intimidad y su situación económica, como relató el Daily Mail.

Desde su nacimiento, Carmen y Lupita desafiaron las expectativas de los especialistas. Unidas por el torso, comparten costillas y partes de los sistemas circulatorio, digestivo y reproductivo, aunque cada una posee su propio corazón, pulmones y estómago. Los médicos nunca consideraron viable una separación quirúrgica debido al alto riesgo de muerte o daño neurológico severo; por ello, ambas decidieron permanecer unidas. Esta elección marcó el comienzo de una vida caracterizada por la constante exposición pública y la curiosidad ajena.

(@carmen_soland/Instagram)
(@carmen_soland/Instagram)

El impacto de una boda viral

El matrimonio de Carmen con Daniel McCormack, celebrado en octubre de 2024 en el Lover’s Leap Bridge de New Milford, Connecticut, multiplicó el interés social y mediático. La noticia, anunciada por la propia Carmen en julio de 2024 a través de un video en YouTube, generó una avalancha de especulaciones sobre la dinámica familiar y la vida privada de las hermanas. En ese video, Carmen aclaró firmemente que la unión fue exclusivamente entre ella y Daniel, y que Lupita, quien se identifica como asexual, no tiene interés en casarse.

La reacción del público trascendió la mera celebración del enlace. Según Daily Mail, tanto Carmen como Daniel tuvieron que responder a preguntas sobre su vida sexual y la convivencia con Lupita. Carmen expresó su incomodidad por la insistencia de algunos seguidores: “No entiendo por qué la gente necesita saber sobre mis partes íntimas para humanizarnos”. Daniel añadió: “La gente está obsesionada con el sexo, ¿sabes? Y, francamente, no es asunto de nadie”.

Las gemelas denuncian la curiosidad
Las gemelas denuncian la curiosidad invasiva y los prejuicios sobre su vida sexual y su relación con Daniel (@carmen_soland/Instagram)

Lupita recibió preguntas sobre sus sentimientos hacia Daniel y siempre fue clara: su relación con él es estrictamente fraternal. “Lo quiero como a un hermano. Eso es todo”. Las gemelas también denunciaron que fueron vistas como un fetiche debido a la idea errónea de que alguien puede tener relaciones con dos personas a la vez.

Rumores, redes y economía

Los rumores no solo afectan su intimidad; apuntan también a su economía. Comentarios y críticas en redes sociales sugieren que Daniel se beneficia económicamente de la fama de Carmen o que la relación no es auténtica. Carmen respondió con humor: “No tengo dinero”, y dejó claro que su éxito en redes no les ha dado una vida de lujos.

A pesar de más de 256.000 suscriptores en YouTube y miles de seguidores en Instagram, destacó que los ingresos que obtienen solo complementan su economía y que ambas trabajan 50 horas semanales para cubrir sus gastos e imprevistos. “No queremos aprovechar a nuestros seguidores”, reafirmó Carmen, quien explicó que solo aceptan colaboraciones con marcas que realmente usan y consideran confiables.

Carmen y Lupita enfrentan rumores
Carmen y Lupita enfrentan rumores sobre su intimidad y economía, y aclaran que sus ingresos en redes solo complementan su sustento (@carmen_soland/Instagram)

Privacidad, convivencia y autenticidad

En la convivencia, Lupita se encargó de eliminar cualquier malentendido sobre su relación con Daniel. Aunque las bromas en redes sugirieron lo contrario, aseguró que su prioridad es el bienestar de su hermana y que la armonía entre los tres resulta fundamental para la vida en común.

Tanto la exposición mediática como la actividad en redes han sido fuente de apoyo, pero también de presión y malentendidos. Las gemelas enfatizaron la importancia de establecer límites claros y preservar su privacidad, más allá de la curiosidad que generan.

El matrimonio de Carmen con
El matrimonio de Carmen con Daniel McCormack genera especulaciones sobre la dinámica familiar y la vida privada de las hermanas (@carmen_soland/Instagram)

Para Lupita, el bienestar de su hermana sigue siendo lo principal, y la buena relación con Daniel ha sido clave para la convivencia familiar. La exposición pública constante, relaciones auténticas y la determinación por establecer límites definen el camino de Carmen y Lupita Andrade, dos hermanas cuyo mayor reto sigue siendo vivir según sus propias reglas.

Temas Relacionados

Carmen y Lupita AndradeGemelas siamesasDaniel McCormackMatrimonio inusualFetichizaciónRedes socialesConnecticutNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Tras un operativo nocturno, la policía logró extraer sin incidentes un explosivo hallado en el río Spree y permitió el regreso de los evacuados después de confirmar que el dispositivo no suponía un riesgo

Una bomba de la Segunda

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

El retraso en la aprobación de licencias y las nuevas exigencias regulatorias generan detenciones fabriles en sectores tecnológicos, automotrices y de energías renovables

Europa alertó que los férreos

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

El dictador de Pyongyang supervisó las pruebas en un complejo de tecnología no tripulada y destacó la prioridad de desarrollar sistemas avanzados, en medio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

El Ministerio del Interior contabilizó más de medio millón de personas en las manifestaciones y advirtió sobre la presencia de “7.300 individuos radicalizados, peligrosos”, a quienes consideró responsables de los disturbios más graves

Huelga sindical en Francia: más

Trump y Xi Jinping intentarán cerrar un acuerdo sobre TikTok en una charla decisiva para el futuro de la app en EEUU

La conversación telefónica servirá también para abordar temas bilaterales pendientes, incluidos aranceles, exportaciones agrícolas y regulaciones sobre plataformas tecnológicas en el mercado estadounidense

Trump y Xi Jinping intentarán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¡Alerta sísmica!: la psicología detrás

¡Alerta sísmica!: la psicología detrás de un sistema que salva vidas

Tras el rechazo al veto, Salud nombró a su nuevo representante en el Consejo de Administración del Garrahan

Pronóstico del clima en Bogotá este viernes: temperatura, lluvias y viento

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Barranquilla

Conoce el clima de este día en Medellín

INFOBAE AMÉRICA
South supera un nuevo verano

South supera un nuevo verano récord con más de 30 millones de pasajeros atendidos en toda su red

Sánchez admite discrepancias con el acuerdo entre la UE y EEUU y apuesta por impulsar Mercosur e Indonesia

Fallecido un motorista en Jaén tras una colisión múltiple en la A-44

Hard GZ sigue la estela de C. Tangana y le pone voz al himno del RC Celta con un alegato a la emigración gallega

Eugenia Martínez de Irujo se desmarca, con unas contundentes palabras, de las memorias de Mar Flores

ENTRETENIMIENTO

¿Es realmente el final de

¿Es realmente el final de “Downton Abbey”? Esto es lo que dice el elenco y su creador

Kali Uchis retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo del cuerpo de una adolescente en su auto

‘The Paper’: cuándo se estrena y dónde ver en Latinoamérica el spin-off de “The Office”

“Un Don nunca usa pantalones cortos”: cómo una espeluznante llamada anónima marcó la historia de Los Soprano

Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas se pronuncia por primera vez tras el hallazgo de su cuerpo en el Tesla del cantante