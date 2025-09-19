Mundo

El Ejército de Israel afirmó que alrededor de 480.000 personas emigraron de Ciudad de Gaza

Las caravanas de palestinos circulan hacia el sur del territorio desde finales de agosto, cuando las Fuerzas de Defensa anunciaron que preparaban una ofensiva final contra el grupo terrorista Hamas

Guardar
Personas saliendo de Ciudad de
Personas saliendo de Ciudad de Gaza este viernes (REUTERS/Mahmoud Issa)

El Ejército israelí afirmó este viernes que cerca de 480.000 palestinos huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur del territorio palestino desde finales de agosto, a medida que intensifica su ofensiva en la localidad más poblada de la franja.

La estimación es de alrededor de 480.000”, declaró a la agencia de noticias AFP un portavoz militar en respuesta a una pregunta sobre el número de personas que huyeron de la ciudad.

A finales de agosto, la ONU calculó que alrededor de un millón de personas vivían en la Ciudad de Gaza y sus alrededores.

La estimación salió a la luz luego de que el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, dio la orden de suspender el acceso de “todos los convoyes que viajan de Jordania a Gaza” con ayuda humanitaria tras el tiroteo perpetrado por el conductor del camión de uno de ellos en el cruce fronterizo de Allenby.

El Ejército israelí afirmó este
El Ejército israelí afirmó este viernes que cerca de 480.000 palestinos huyeron de Ciudad de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

El paso fronterizo de Allenby permanece cerrado este viernes, informó a EFE la Autoridad de Aeropuertos de Israel (a cargo del cruce), después de que el conductor de un camión de ayuda humanitaria abriera fuego contra la población, acabando con la vida de dos soldados israelíes.

“En los últimos meses, hemos creado una división dedicada a la frontera oriental. Estamos reforzando y seguiremos reforzando todos los componentes de la defensa a lo largo de esta frontera”, dijo Zamir durante una visita al lugar del ataque.

En Allenby, donde llevó a cabo una primera evaluación de lo sucedido, Zamir incidió en que “la cooperación estratégica y de seguridad con Jordania contribuye en gran medida al Ejército”, defendiendo su preservación.

A finales de agosto, la
A finales de agosto, la ONU calculó que alrededor de un millón de personas vivían en la Ciudad de Gaza y sus alrededores (REUTERS/Mahmoud Issa)

Según indicaron las fuerzas armadas en un comunicado el jueves, las víctimas del ataque fueron Isaac Harosh, un teniente coronel de la reserva de 68 años, y Oran Hershko, un suboficial de 20 años.

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, que tienen que viajar desde Jordania al no recibir permiso de las autoridades israelíes para volar desde el Aeropuerto Ben Gurión de Israel. Por él entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.

Israel controla totalmente el acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sometida a pobres condiciones humanitarias y en la que el hambre y la carencia de medicamentos contribuyen a las cifras disparadas de muertos en el enclave, la mayoría a causa de los bombardeos del Ejército israelí.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelCiudad de GazapalestinosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

India se consolida como el nuevo gigante de la inteligencia artificial y atrae a empresas de todo el mundo

El país asiático se posiciona como un mercado clave para la inteligencia artificial gracias a su enorme base de usuarios, infraestructura digital avanzada y regulaciones favorables, mientras empresas internacionales buscan aprovechar su potencial y recopilar datos a gran escala

India se consolida como el

Tragedia en Alaska: un turista murió y otro resultó herido tras desviarse del sendero principal

Un viajero de Texas perdió la vida al desviarse de la ruta principal en el Monte Roberts, durante una excursión bajo condiciones climáticas adversas

Tragedia en Alaska: un turista

Exhiben el banco escolar de John Lennon en el Museo de Los Beatles

Fue descubierto tras décadas oculto y ahora formará parte de la colección que reúne los tesoros más preciados de la banda

Exhiben el banco escolar de

Conmoción en Sarajevo por la muerte de una influencer de 26 años dos días después de su boda

Adna Rovčanin-Omerbegović, fue trasladada de urgencia al hospital tras su casamiento, pero no pudieron salvarla. Su sorpresivo fallecimiento generó una ola de reacciones en las redes sociales y una masiva despedida en el cementerio de Bara

Conmoción en Sarajevo por la

Nueva Siria, viejas guerras: dos grandes bandos se enfrentan en campamentos armedos a lo largo del río Éufrates

Tras el derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre, de un lado del río quedó el ejército del actual gobierno de Damasco, dominado por facciones islamistas; del otro, las fuerzas de una región gobernada por kurdos

Nueva Siria, viejas guerras: dos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El primer tren subterráneo del

El primer tren subterráneo del Perú cumple 21 meses y 24 millones de viajes

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: Las prepas están muy alzadas"

Realizan misa en memorial de Colegio Rébsamen en honor a víctimas del 19-S

El reencuentro que hizo llorar a todos: así volvió Telmo con el patrullero Herrera tras 25 días separados

El drama de la joven que fue atacada en vivo por dos venezolanas que sacudió a las redes y expuso la realidad de los vendedores en Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Las autoridades de Rusia incluyen

Las autoridades de Rusia incluyen al satanismo en la lista de organizaciones terroristas

Bolsonaro presenta una "mejoría parcial" de su estado de salud tras ser ingresado por un problema renal

Londres cree que las maniobras militares de Moscú y Minsk tuvieron menos alcance debido a la guerra de Ucrania

Tragedia en Alaska: un turista murió y otro resultó herido tras desviarse del sendero principal

Exhiben el banco escolar de John Lennon en el Museo de Los Beatles

ENTRETENIMIENTO

Brett James, compositor y ganador

Brett James, compositor y ganador de un Grammy, murió en un accidente de avión en Estados Unidos

Los secretos de la transformación de Billy Zane en el legendario Marlon Brando

The Batman 2: La película presentará a un villano inédito en el cine, aseguró el director

Disney+ confirma la tercera temporada de ‘Daredevil: Born Again’

Madona anuncia el lanzamiento de su álbum ‘Confessions of a Dance Floor Part2′ para 2026