El conductor de un camión con ayuda humanitaria para Gaza mató a dos israelíes en la frontera con Jordania

El conductor de un camión con ayuda para Gaza mató a dos israelíes

Dos israelíes, de 20 y 60 años, murieron este jueves tas ser tiroteados por el conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania, informó el Ejército israelí.

“Un terrorista llegó en un camión que transportaba ayuda humanitaria desde Jordania y abrió fuego. Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista en el lugar”, indicaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

El servicio de emergencias israelí Magem David Adom (MDA) confirmó que el atacante fue “neutralizado” en el lugar y explicó que cuando llegaron se encontraron con dos hombres inconscientes con heridas de bala.

“Continuamos la atención médica, incluyendo las maniobras de reanimación, tras las cuales lamentablemente tuvimos que declararlos fallecidos”, detalla el comunicado del MDA.

El conductor de un camión con ayuda para Gaza mató a dos israelíes

El canal israelí 12 sostiene que el presunto agresor llegó desde Jordania en un camión de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza y que tenía el permiso israelí.

El periódico Haaretz, por su parte, señala que el atacante abrió fuego contra las dos víctimas y que luego las apuñaló, citando a una fuente de Defensa.

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel, y por él entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.

Ambulancias en el lugar del ataque

Israel abatió a un terrorista vinculado al tráfico de armas

En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este jueves la muerte de un “terrorista” en un ataque aéreo realizado el miércoles contra la ciudad de Baalbek, en el este de Líbano, pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

“Ayer (miércoles), las FDI atacaron y eliminaron al terrorista Hasín Sifo Sharif en la zona de Baalbek, Líbano, utilizando aviones de la Fuerza Aérea y bajo el mando del comando norte”, señalaron en su canal de Telegram.

En un breve comunicado, el Ejército israelí describió al fallecido como un “importante traficante y proveedor de armas” y afirmó que “operaba desde Líbano para dirigir células terroristas que planeaban llevar a cabo conspiraciones contra el Estado de Israel en territorio sirio”.

El anuncio se produjo horas después de que el Ministerio de Sanidad libanés confirmara la muerte de al menos dos personas como consecuencia de un ataque aéreo israelí efectuado el miércoles contra un coche en Baalbek.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra territorio libanés pese al alto el fuego establecido en noviembre de 2024. Las autoridades de Tel Aviv aseguran que estas operaciones se dirigen contra actividades del grupo terrorista Hezbollah, aunque en esta ocasión el Ejército no mencionó al grupo específicamente.