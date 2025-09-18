La Policía de Londres detuvo a tres espías rusos en el Reino Unido

Agentes de la Policía Metropolitana de Londres POLITICA EUROPA REINO UNIDO POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRES

La detención de tres personas en Essex, Inglaterra, bajo sospecha de colaborar con los servicios de inteligencia rusos ha puesto de relieve la creciente preocupación de las autoridades británicas por la actividad de agentes extranjeros en el país.

Según informó la Policía Metropolitana de Londres, los arrestos se produjeron en la localidad de Grays, donde un hombre de 41 años y una mujer de 35 años fueron aprehendidos en el mismo domicilio, mientras que un tercer sospechoso, un hombre de 46 años, fue detenido en las inmediaciones. Todos los implicados han quedado en libertad bajo fianza.

El comandante Dominic Murphy, responsable de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana, explicó que las fuerzas de seguridad han detectado un aumento en el número de individuos que actúan como intermediarios para servicios de inteligencia extranjeros.

“Estamos observando un número creciente de personas a las que describiríamos como ‘proxies’ que están siendo reclutadas por servicios de inteligencia extranjeros”, declaró Murphy según recogió The Times.

Agentes de policía se mantienen fuera del Hotel Bell, en Essex. REUTERS/Jack Taylor

En este contexto, Murphy hizo referencia a un caso reciente en el que dos jóvenes británicos, reclutados por el Grupo Wagner —al que definió como una extensión del Estado ruso—, esperan sentencia tras haber perpetrado un incendio intencionado en un almacén vinculado a Ucrania.

“Dos jóvenes británicos están a la espera de sentencia después de haber sido reclutados por el Grupo Wagner —en la práctica, el Estado ruso— para llevar a cabo un incendio provocado en un almacén relacionado con Ucrania. Se enfrentan a la posibilidad de largas penas de prisión, aunque, para ser claros, los arrestos de hoy no guardan relación alguna con esa investigación”, precisó Murphy en declaraciones recogidas por The Times.

El jefe de la unidad antiterrorista advirtió sobre las consecuencias legales de colaborar con potencias extranjeras en territorio británico.

“Cualquier persona que pueda ser contactada y tentada a realizar actividades delictivas en nombre de un Estado extranjero aquí en el Reino Unido debería pensarlo dos veces. Este tipo de actividades serán investigadas y cualquiera que se vea implicado puede esperar ser procesado y enfrentarse a consecuencias potencialmente muy graves”, subrayó Murphy.

