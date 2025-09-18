Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes paralizan París en una jornada de protestas contra el gobierno

La policía usa gases lacrimógenos en una marcha en París, mientras algunos manifestantes lanzan objetos

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes de París el jueves en un día de protestas lideradas por sindicatos en toda Francia.

Cientos de miles de personas participaron el jueves en protestas contra las medidas de austeridad en todo el país, dijeron los sindicatos, instando al presidente Emmanuel Macron y a su nuevo primer ministro Sébastien Lecornu a reconocer su enojo y desechar los inminentes recortes presupuestarios.

Gendarmes franceses se forman para enfrentar una manifestación como parte de una jornada nacional de huelgas y protestas contra el gobierno (REUTERS/Benoit Tessier)

Se tenía previsto desplegar unos 80.000 policías y gendarmes por toda Francia a lo largo del día, incluyendo unidades antidisturbios, drones y vehículos blindados. Más de 90 personas ya habían sido detenidas en diversos lugares, según informó la policía.

Profesores, conductores de trenes, farmacéuticos y personal hospitalario estuvieron entre quienes se declararon en huelga como parte de la jornada de protestas, mientras que los adolescentes bloquearon decenas de escuelas secundarias.

Manifestantes destruyen la ventana de un banco durante los enfrentamientos en una manifestación en París. REUTERS/Stephanie Lecocq

Los manifestantes piden que se descarten los planes fiscales del gobierno anterior, que se gaste más en servicios públicos, que se aumenten los impuestos a los ricos y que se revoque un cambio impopular que obliga a las personas a trabajar más tiempo para obtener una pensión.

‘Miles de huelgas’

Los manifestantes siguen indignados por el proyecto de presupuesto del predecesor de Lecornu, François Bayrou, que había propuesto una serie de medidas que, según él, permitirían ahorrar 44.000 millones de euros (52.000 millones de dólares).

Gendarmes franceses se enfrentan a manifestantes durante una manifestación en París. REUTERS/Benoit Tessier

Lecornu ha intentado calmar la ira prometiendo abolir los privilegios vitalicios para los ex primeros ministros y detener un plan ampliamente detestado de eliminar dos días festivos.

El Ministerio del Interior había dicho que se esperaba que entre 600.000 y 900.000 personas salieran a las calles.

La policía antidisturbios francesa se mantiene bajo el fuego de los gases lacrimógenos durante los enfrentamientos en una manifestación en París. REUTERS/Stephanie Lecocq

Pero el ministro del Interior, Bruno Retailleau, dijo el jueves por la tarde que las manifestaciones habían sido “menos intensas de lo esperado”, con más de 260.000 personas protestando.

Los sindicatos convocaron a huelga en una rara muestra de unidad; alrededor de uno de cada seis docentes de escuelas primarias y secundarias se declararon en huelga, mientras que nueve de cada diez farmacias cerraron.

Un manifestante enmascarado camina con un paraguas en medio de gases lacrimógenos. REUTERS/Tom Nicholson

Los viajeros sufrieron graves interrupciones en el metro de París, donde solo las tres líneas automatizadas sin conductor funcionaban con normalidad.

Los sindicatos dijeron que estaban satisfechos con la magnitud de las protestas.

Manifestantes caminan entre gases lacrimógenos durante los enfrentamientos en una manifestación en París, en el marco de una jornada nacional de huelgas y protestas contra el gobierno y los recortes presupuestarios, junto con simpatizantes del movimiento "Bloquons Tout" (Bloqueemos Todo). REUTERS/Benoit Tessier

“Hemos registrado 260 manifestaciones en toda Francia“, declaró Sophie Binet, líder del sindicato CGT, estimando la participación en más de 400.000 personas.

“Hay miles y miles de huelgas en todos los lugares de trabajo”.

La policía antidisturbios francesa detiene a un manifestante durante los enfrentamientos. REUTERS/Abdul Saboor

‘Harto’

En Marsella, un reportero de AFPTV filmó a un policía pateando a un manifestante en el suelo, aunque la policía afirmó haber sido confrontada por manifestantes “hostiles”.

En Lyon, un periodista de France TV y un policía resultaron heridos durante enfrentamientos entre la policía y un grupo de jóvenes enmascarados que encabezaban la manifestación.

La policía antidisturbios francesa detiene a un manifestante durante los enfrentamientos en una manifestación en París. REUTERS/Tom Nicholson

En las afueras de la ciudad norteña de Lille, los manifestantes participaron temprano por la mañana en una acción liderada por el sindicato para bloquear las estaciones de autobuses.

“Estamos hartos de que nos cobren impuestos como locos”, dijo Samuel Gaillard, un conductor de camión de basura de 58 años.

Un manifestante sostiene una pancarta en medio de gases lacrimógenos durante enfrentamientos con la policía francesa. REUTERS/Stephanie Lecocq

Incluso los escolares se unieron a los alumnos para bloquear el acceso al colegio Maurice Ravel, en el este de París, blandiendo lemas como “bloquea tu escuela contra la austeridad”.

Los funcionarios dijeron que esperaban que la acción del jueves fuera el día de protestas y huelgas lideradas por sindicatos más seguido desde una movilización que duró meses a principios de 2023 contra el ampliamente criticado aumento de la edad de jubilación de Macron, que el gobierno impuso en el parlamento sin votación.

(con información de AFP y Reuters)