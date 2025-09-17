Mundo

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

El Ministerio de Defensa confirmó que la innovadora defensa láser completó con éxito sus pruebas y estará lista a finales de este año

Por Steven Scheer

El sistema de intercepción antimisiles
El sistema de intercepción antimisiles por láser Iron Beam, desarrollado por Israel, se observa en acción en esta imagen de archivo obtenida por Reuters el 17 de septiembre de 2025. (Ministerio de Defensa de Israel/Imagen de archivo vía REUTERS)

Un sistema láser de alta potencia y bajo costo, diseñado para destruir misiles entrantes, completó con éxito sus pruebas y estará listo para ser utilizado por el ejército a finales de este año, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Israel.

Desarrollado conjuntamente por Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems, el Iron Beam complementará a los actuales sistemas antimisiles israelíes —Iron Dome, David’s Sling and Arrow —, que en los últimos años han interceptado miles de cohetes lanzados por Hamás desde Gaza, Hezbolá desde Líbano y los hutíes en Yemen.

Mientras que cada interceptor de cohetes convencional cuesta al menos 50.000 dólares, el uso del láser supone un gasto casi insignificante, especialmente frente a misiles de corto alcance y drones. “Ahora que el rendimiento del Iron Beam ha sido demostrado, prevemos un salto significativo en las capacidades de defensa aérea gracias al despliegue de estos sistemas láser de largo alcance”, señaló el ministerio.

Tras años de desarrollo, el sistema fue sometido a pruebas durante varias semanas en el sur de Israel, donde demostró su eficacia en una “configuración plenamente operativa”, interceptando cohetes, morteros, aeronaves y vehículos aéreos no tripulados (UAV) en diversos escenarios.

Una parte del sistema de
Una parte del sistema de intercepción antimisiles por láser Iron Beam, desarrollado por Israel, se observa en esta imagen de archivo obtenida por Reuters el 17 de septiembre de 2025. (Ministerio de Defensa de Israel/Imagen de archivo vía REUTERS)

Los primeros ejemplares del sistema se integrarán en las defensas aéreas del país antes de que finalice el año, añadieron las autoridades.

Aunque ya existen sistemas láser de menor alcance y potencia en uso, el Iron Beam marca un hito: “Es la primera vez que un sistema de intercepción láser de alta potencia alcanza plena madurez operativa”, según destacó el director general del Ministerio de Defensa, Amir Baram.

El presidente de Rafael, Yuval Steinitz, afirmó que el Iron Beam, construido con tecnología de óptica adaptativa de la compañía, “será sin duda un sistema revolucionario, con un impacto sin precedentes en la guerra moderna”.

Por su parte, el director ejecutivo de Elbit, Bezhalel Machlis, señaló que la empresa trabaja en el desarrollo de láseres de alta potencia para otras aplicaciones militares, en particular “un láser aerotransportado con potencial de transformar de manera estratégica las capacidades de defensa aérea".

(Reuters)

