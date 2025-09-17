Mundo

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

Christian Brueckner, de 49 años, quedó bajo vigilancia electrónica y continuará sujeto a diversas restricciones, mientras los equipos policiales de Reino Unido, Portugal y Alemania mantienen la búsqueda de nuevas pruebas sobre el paradero de la niña británica

Christian Brueckner, ciudadano alemán señalado por autoridades de tres países como el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann en Portugal en 2007, fue liberado de prisión este miércoles después de cumplir una condena de siete años impuesta por un delito sexual ajeno al caso McCann, según confirmó la policía alemana.

Brueckner, de 49 años, dejó la prisión de Sehnde, en el norte de Alemania, donde estaba recluido tras ser hallado culpable de la violación de una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve, zona en la que la menor desapareció. Aunque las autoridades británicas, alemanas y portuguesas lo señalan como principal sospechoso del caso McCann desde 2020, no se han presentado cargos formales en su contra en torno a esa desaparición.

La liberación de Brueckner ocurre después de haber cumplido íntegramente una sentencia por la violación de una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve, el mismo sector donde McCann fue vista por última vez. El caso de la niña, que tenía tres años al momento de su desaparición, sigue sin resolverse diecisiete años después. A pesar de su condición de principal sospechoso, Brueckner no ha sido acusado formalmente en relación con el caso McCann, y su defensa niega cualquier vínculo.

Christian Brueckner, de 49 años, quedará bajo vigilancia electrónica y continuará sujeto a diversas restricciones, mientras los equipos policiales de Reino Unido, Portugal y Alemania mantienen la búsqueda de nuevas pruebas sobre el paradero de la niña británica (REUTERS)

De acuerdo con información de la revista Der Spiegel, las autoridades alemanas cancelaron el pasaporte de Brueckner y le han impuesto requerimientos estrictos: estará bajo vigilancia electrónica, deberá declarar un domicilio conocido y necesitará autorización previa para abandonar su residencia.

El abogado Philipp Marquort, citado por el medio alemán, afirmó: “Este es un intento de la fiscalía de mantenerlo en una especie de detención investigativa donde puedan tener acceso a él en todo momento”.

Brueckner permanece bajo investigación desde 2020, cuando la fiscalía alemana lo nombró públicamente como sospechoso, coincidiendo con el refuerzo de la colaboración policial internacional. Las pesquisas han incluido registros y excavaciones en el Algarve en busca de nuevas pruebas. En junio pasado, policías de Portugal y Alemania realizaron una operación de cuatro días excavando zonas clave del área turística donde desapareció McCann, pero no se han anunciado hallazgos concluyentes.

La liberación de Brueckner ocurre después de haber cumplido íntegramente una sentencia por la violación de una mujer de 72 años en la región portuguesa del Algarve (REUTERS/Pedro Nunes)

La policía británica informó este lunes que Brueckner rechazó una solicitud de entrevista sobre el caso McCann. “Continuaremos siguiendo cualquier línea de investigación viable”, aseguraron en un comunicado, confirmando la colaboración activa pese a la ausencia de declaraciones por parte de Brueckner, quien sostiene su inocencia en cuanto al caso de Madeleine.

El historial delictivo de Brueckner incluye condenas previas por abuso de menores, tráfico de drogas y el asalto sexual que motivó su última condena, según documentos judiciales revisados por la agencia Reuters. Durante el periodo que precedió a la desaparición, vivió en el Algarve entre 1995 y 2007, donde, de acuerdo con esos informes, se dedicó a robos en hoteles y apartamentos turísticos.

Madeleine McCann desapareció la noche del 3 de mayo de 2007, en un complejo turístico de Praia da Luz, en el Algarve, mientras sus padres cenaban en un restaurante del recinto.

Madeleine McCann desapareció la noche del 3 de mayo de 2007, en un complejo turístico de Praia da Luz, en el Algarve, mientras sus padres cenaban en un restaurante del recinto

A pesar de las numerosas investigaciones y de la atención mediática internacional, hasta ahora no se cuenta con pruebas definitivas que permitan esclarecer el paradero de la menor. La familia de la niña sostiene una campaña continua para lograr respuestas sobre su destino y cada año publica un mensaje en la fecha de su desaparición. Este año, los padres reiteraron en su página web: “La amamos profundamente y la extrañamos más allá de lo que las palabras pueden expresar”.

Las investigaciones oficiales continúan abiertas en los tres países involucrados, manteniendo la búsqueda de pruebas que permitan resolver uno de los casos de desaparición infantil más notorios del mundo. Las autoridades destacan la importancia de la cooperación internacional para examinar cualquier nueva pista y reiteran el compromiso de “no abandonar la investigación hasta obtener respuestas.” Mientras tanto, la liberación de Brueckner bajo vigilancia refuerza la presión sobre los fiscales para decidir los próximos pasos en la causa.

(Con información de Reuters)

