Vapeo juvenil, la ciencia que alerta y la ley que sacude a España: riesgos, prohibiciones y un mercado en la mira

Una nueva legislación redefine los espacios públicos libres de humo y refuerza el compromiso sanitario de España frente al tabaquismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación del anteproyecto de ley que amplía los espacios libres de humo en España marca un nuevo rumbo en el control del tabaquismo. Según la encuesta EDADES 2024, una de cada cuatro personas fuma a diario en el país europeo.

El Consejo de Ministros validó una normativa que endurece las restricciones al tabaco tradicional y suma los cigarrillos electrónicos a la lista de productos prohibidos en terrazas, instalaciones deportivas y espectáculos públicos. De acuerdo con National Geographic, la medida busca afrontar los retos emergentes de salud pública, con énfasis en la juventud.

El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, aprobado recientemente, extiende la prohibición de fumar y vapear a espacios al aire libre en bares, restaurantes, recintos deportivos y eventos públicos. Tanto fumadores tradicionales como usuarios de cigarrillos electrónicos deberán ajustarse a las restricciones en un plazo de 12 meses, durante el cual los fabricantes podrán vender sus dispositivos de un solo uso antes de la entrada plena en vigor de la ley.

El auge de los cigarrillos electrónicos entre menores impulsa la preocupación por su papel como puerta de entrada a otros consumos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia revela riesgos del vapeo en jóvenes

La inclusión de los cigarrillos electrónicos en la nueva regulación responde a evidencia científica emergente sobre sus riesgos. Aunque el uso de estos dispositivos es reciente y aún se analizan sus efectos, los expertos insisten en la necesidad de políticas públicas firmes. Los adolescentes y jóvenes, especialmente vulnerables, fueron el foco de análisis.

Una umbrella review publicada en la revista Tobacco Control y citada por National Geographic revisó 384 estudios sobre el vapeo juvenil. El equipo dirigido por Su Golder, del Reino Unido, concluyó una relación significativa entre el uso de cigarrillos electrónicos y el inicio posterior de tabaco, marihuana, alcohol y problemas de salud. Golder señaló: “La mayoría de los estudios sugirieron que los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de iniciarse en el tabaquismo que los que no lo usan”.

Josep Maria Suelves, jefe del Servicio de Prevención y Control del Tabaquismo en la Agencia de Salud Pública de Cataluña, explicó que “la evidencia científica disponible, como la que recoge este nuevo estudio, muestra que la difusión del uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes y adolescentes puede causar un aumento del uso posterior de productos del tabaco, además de contribuir a diferentes patologías”. Entre los riesgos identificados figuran asma, tos, problemas cardiovasculares, dentales y de salud mental. Se advierte, además, que la relación podría ser bidireccional, ya que los jóvenes con conductas de riesgo o problemas de salud pueden sentirse atraídos por el vapeo.

Francisca López Torrecillas, catedrática de la Universidad de Granada, aportó una visión cauta sobre la solidez de las conclusiones: “El estudio confirma y amplía la evidencia existente sobre los riesgos del vapeo en jóvenes”, aunque puntualizó que “la calidad metodológica de las revisiones incluidas es, en su mayoría, baja o críticamente baja, lo que limita la robustez de las conclusiones. El predominio de estudios observacionales dificulta establecer causalidad definitiva, aunque la consistencia de las asociaciones sugiere un vínculo probable”.

Estudios internacionales alertan sobre la asociación entre el uso de vapeadores y diversas patologías físicas y mentales en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafío comercial, protocolo de transición y expectativas públicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como “alarmante” el uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes, resaltando la urgencia de la nueva regulación española. La ley también regula la comercialización de estos productos, prohibiendo los sabores dulces que, según el Ministerio de Sanidad, los hacen más atractivos para quienes se inician en el consumo. En la actualidad funcionan 460 marcas de cigarrillos electrónicos en España, lo que refleja la magnitud de este mercado y la dificultad regulatoria.

El texto otorga a los fabricantes un límite de 12 meses para ajustarse al marco legal y liquidar los dispositivos desechables, favoreciendo una transición ordenada sin descuidar la protección de la salud pública.

Queda aún por comprobar si estas restricciones lograrán modificar la tendencia de consumo de tabaco y vapeo entre los jóvenes españoles, en un entorno caracterizado por la incorporación de nuevos productos, presión comercial e inquietud social.