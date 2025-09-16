Mundo

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El alza del galón de 1,80 a 2,80 dólares desató cortes de carreteras en seis provincias y una fuerte crítica de la Conaie, que acusa al Gobierno de Daniel Noboa de imponer un “paquetazo” dictado por el FMI

Guardar
El Gobierno de Ecuador descarta
El Gobierno de Ecuador descarta posible diálogo con indígenas, que rechazan alza del diésel. (REUTERS/David Diaz Arcos)

El gobierno de Daniel Noboa enfrenta una creciente ola de protestas en Ecuador tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel, medida que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. El Ejecutivo argumenta que los 1.100 millones de dólares anuales destinados a este rubro ahora se orientarán a programas sociales, compensaciones para transportistas y apoyo al sector agrícola y pesquero.

Desde el fin de semana comenzaron bloqueos de carreteras en al menos seis provincias —Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Loja y Azuay— protagonizados por transportistas de carga pesada. Aunque no se han registrado hechos de violencia graves, en algunos casos hubo detenciones, como en Carchi. El transporte urbano en las principales ciudades, sin embargo, continúa funcionando con normalidad.

El ministro de Transporte, Roberto Luque, aseguró que no hay justificación para un aumento en las tarifas del transporte público ni en los precios de los alimentos, ya que los transportistas recibirán compensaciones mensuales de entre 400 y 1.000 dólares durante ocho meses por cada unidad.

El gobierno descarta una posible negociación

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió la medida: “No es un ‘paquetazo’, este es el programa de redistribución de recursos e incentivos sociales más ambicioso de la historia de Ecuador”. Añadió que la eliminación del subsidio es definitiva y que los recursos se destinarán a quienes realmente lo necesitan. Enfatizó además que el Ejecutivo está abierto al diálogo, pero no a una negociación que implique ceder ante las protestas.

La vocera del Gobierno, Carolina
La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo. (REUTERS/Karen Toro)

Respecto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Jaramillo señaló que “no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generarle pérdidas a quienes más necesitan trabajar”.

La Conaie, que en 2019 y 2022 encabezó levantamientos masivos contra medidas similares de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, advirtió que “el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular”. En un comunicado, sostuvo: “Noboa repite la fracasada receta que provocó paros y trasladó la crisis al pueblo”. Durante los gobiernos de Moreno y Lasso, los levantamientos indígenas sumergieron al país en la violencia durante tres semanas y llevaron a esos presidentes al borde de la renuncia.

“Con esta decisión, Noboa demuestra que no le importa el pueblo ni la gente: por cumplir con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y mostrar cifras macroeconómicas, sacrifica la vida, la salud y la educación del pueblo”, señaló la Confederación indígena, que agrupa catorce pueblos y dieciocho nacionalidades indígenas.

IMAGEN DE ARCHIVO. Manifestantes se
IMAGEN DE ARCHIVO. Manifestantes se paran frente a un bloqueo de carreteras en llamas durante una marcha para exigir al presidente Guillermo Lasso que aborde los aumentos de precios del combustible, los alimentos y otros productos básicos que han provocado 10 días de manifestaciones en todo el país, en Quito, Ecuador, el 22 de junio de 2022. (REUTERS/Karen Toro)

Según sus dirigentes, el impacto recaerá directamente sobre millones de familias campesinas y sectores populares, encareciendo la canasta básica y debilitando el transporte comunitario. La Conaie se amparó “en el derecho a la resistencia en defensa de los pueblos y nacionalidades, y de la ciudadanía en general” y anunció que activará “todos sus mecanismos organizativos legítimos para enfrentar este nuevo paquetazo de Noboa”.

Estrategia del Ejecutivo

El presidente Noboa trasladó de forma temporal la sede del Gobierno a Latacunga, en Cotopaxi, una provincia con fuerte presencia indígena. El ministro del Interior, John Reimberg, consideró esta ubicación como un punto “estratégico” para enfrentar posibles conflictos: “Si alguien quiere o pretende hacer algún tipo de problema, nosotros estamos cerca de donde pudiera haber algún tipo de inconvenientes, nosotros somos de afrontar los problemas” porque Noboa está “tomando las decisiones correctas para el país”.

El Gobierno ha recibido respaldo de gremios empresariales y comerciantes, quienes ven en la medida un paso necesario para la estabilidad económica. Noboa, quien asumió su segundo mandato en mayo, ha impulsado una política de ajuste fiscal que incluye despidos en el sector público, reclasificación de salarios, creación de nuevos impuestos y la reducción de subsidios a distintos combustibles. Estas acciones se enmarcan en el acuerdo crediticio con el FMI, que asciende a 5.000 millones de dólares en cuatro años.

(Con información de AP/EFE)

Temas Relacionados

bloqueosEcuadorDaniel NoboasubsidiosdiéselUltimas noticias America

Últimas Noticias

Trump advirtió a Hamas de que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

Lo dicho por el presidente de EEUU ocurre mientras Israel continúa su ofensiva en Gaza contra el grupo terrorista palestino

Trump advirtió a Hamas de

Estados Unidos exigió el “desmantelamiento completo” del programa nuclear iraní

En la apertura de la conferencia del OIEA, el secretario de Energía Chris Wright advirtió que Irán debía abandonar sus capacidades de enriquecimiento de uranio y reprocesamiento de plutonio

Estados Unidos exigió el “desmantelamiento

Más apoyo para la iniciativa de la OTAN Centinela Oriental: Reino Unido enviará cazas Typhoon a Polonia

La decisión británica responde a la incursión de drones rusos en espacio aéreo aliado y busca reforzar la defensa colectiva en el este de Europa. España, Italia y Suecia también aportarán al operativo

Más apoyo para la iniciativa

La increíble historia de 8 iguanas clonadas en Inglaterra: cuando la naturaleza provoca el asombro mundial

El nacimiento de estos reptiles, sin que haya intervenido un macho y mediante el fenómeno de la partenogénesis, fue documentado por el Exotic Zoo, de Telford. Cuáles son los límites de la reproducción animal, según los expertos consultados por Smithsonian Magazine

La increíble historia de 8

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

El gobierno polaco atribuyó el episodio a la creciente presión de Moscú y denunció una serie de incursiones con drones en su espacio aéreo

Polonia neutralizó un dron que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Congresista del Pacto Histórico aseguró

Congresista del Pacto Histórico aseguró que Colombia “necesita legalización de drogas”

JEP investigará a Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas

ChatGPT será más caro en Perú por aplicación del IGV: inicia desde octubre de 2025

Por esta razón deberías de comer nopal con frecuencia

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

INFOBAE AMÉRICA
Por qué los “químicos eternos”

Por qué los “químicos eternos” siguen en el agua a pesar de la tecnología para eliminarlos

Estados Unidos reafirmó su apoyo a una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Ecuador inicia pago de compensaciones a transportistas afectados por eliminación del subsidio al combustible

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU pide financiación para que el hambre no defina el futuro de Yemen

El boom de la vida antes de los dinosaurios: cómo fue el gran salto evolutivo hace unos 520 millones de años

ENTRETENIMIENTO

Alec Baldwin reveló cual es

Alec Baldwin reveló cual es el mejor trabajo de su carrera

“Euphoria” tiene fecha de estreno tentativa: esto es lo que se sabe

Los Premios Emmy 2025 celebraron un récord de audiencia

Dónde ver “The Pitt”, la serie que se coronó en los Premios Emmy como mejor drama

Gene Simmons y una revelación que impulsa el mito de Ozzy Osbourne: “Trataba a todos exactamente igual, sin aires de grandeza”