Israel publicó las primeras imágenes de la ofensiva final contra Hamas en Ciudad de Gaza

Primeras imágenes de la ofensiva final contra Hamas en Ciudad de Gaza

Israel ha difundido imágenes de su escalada militar más reciente: tras atacar cientos de objetivos de Hamas y neutralizar “cientos de combatientes”, según fuentes militares, el ejército israelí declaró que comenzó a expandir su maniobra terrestre dentro de la Ciudad de Gaza como parte de lo que denominan la ofensiva final.

Las fotos y clips oficiales muestran columnas de humo que emergen desde puntos que serían infraestructuras terroristas, así como movimientos de tropas a gran escala en barrios densamente poblados. Esta nueva etapa no sólo confirma una intensificación del despliegue militar, sino una voluntad de profundizar el conflicto territorial.

Israel sostiene que estas acciones buscan “profundizar los logros” del operativo para debilitar la capacidad operativa de Hamas y establecer condiciones para un control más firme del territorio.

Durante la noche, los militares lanzaron un bombardeo masivo sobre la ciudad de Gaza mientras las tropas israelíes avanzaban hacia el interior del mayor centro urbano del territorio.

El humo se eleva en Gaza tras una explosión, vista desde Israel, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Amir Cohen

“Anoche, pasamos a la siguiente fase, la fase principal del plan para la ciudad de Gaza... Las fuerzas han ampliado la actividad terrestre hacia el principal bastión de Hamas en Gaza, que es la ciudad de Gaza”, dijo un oficial militar a los periodistas.

“Nos dirigimos hacia el centro” de la ciudad de Gaza, dijo. Cuando se le preguntó si las tropas se habían adentrado más en el centro de la ciudad, respondió: “Sí”.

El ejército estimó que había entre 2.000 y 3.000 militantes de Hamas operando en la zona, añadió.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la ciudad de Gaza estaba “en llamas”.

Un vehículo militar israelí circula junto a la frontera entre Israel y Gaza mientras se ve la ciudad de Gaza a lo lejos, en Israel, el 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Amir Cohen

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando la infraestructura terrorista con puño de hierro, y los soldados de las FDI están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamas”, dijo.

Desde hace más de un mes, las autoridades militares israelíes han instado insistentemente a los habitantes de la ciudad de Gaza a abandonar la zona, anticipando la llegada de la ofensiva terrestre. Esta estrategia de evacuación, acompañada de extensos bombardeos, ha resultado en el desplazamiento de centenares de miles de personas, aunque miles de residentes permanecen aún atrapados por el hacinamiento, la escasez de recursos y los obstáculos logísticos para trasladarse al sur del enclave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en palabras del portavoz militar Avichai Adrai, instaron hoy a evacuar inmediatamente.

“La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa. Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos”, afirmó en X.