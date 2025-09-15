Mundo

Más apoyo para la iniciativa de la OTAN Centinela Oriental: Reino Unido enviará cazas Typhoon a Polonia

La decisión británica responde a la incursión de drones rusos en espacio aéreo aliado y busca reforzar la defensa colectiva en el este de Europa. España, Italia y Suecia también aportarán al operativo

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Un avión
FOTO DE ARCHIVO: Un avión Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Alemana durante una exhibición aérea en el 55º Salón Aeronáutico Internacional de París en el Aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, Francia, el 18 de junio de 2025 (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

El Reino Unido anunció que aviones de combate Typhoon participarán en misiones de defensa aérea sobre Polonia para enfrentar amenazas rusas, incluidos drones, informó el Ministerio de Defensa británico. Las operaciones comenzarán “en los próximos días”.

La decisión llega tras una intensa incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco la semana pasada: al menos 19 objetos no identificados cruzaron la frontera polaca durante un ataque aéreo ruso contra Ucrania. Polonia, con apoyo de aliados de la OTAN, derribó los drones que representaban un peligro.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, dijo que la alianza reforzaría la defensa de su flanco oriental tras esta agresión: “Es crucial contrarrestar la agresión y defender cada miembro de la Alianza”. Rutte hizo estas declaraciones cuando anunció la iniciativa Eastern Sentry, diseñada para fortalecer ese flanco ante provocaciones rusas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el comportamiento ruso como “temerario”, “una amenaza directa para la seguridad europea” y una violación del derecho internacional. También afirmó que los cazas “no son solo una demostración de fuerza, son vitales para disuadir la agresión” y para “proteger el espacio aéreo de la OTAN y la seguridad nacional del Reino Unido”.

España también anunciará próximamente contribuciones, según informó el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) en la ciudad belga de Mons. Además, SHAPE declaró que Italia y Suecia también han mostrado su apoyo. Citando fuentes gubernamentales, la agencia de noticias italiana ANSA informó que Italia tiene la intención de proporcionar dos aviones Eurofighter.

Un agente de policía polaco
Un agente de policía polaco junto a los restos de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), en Czesniki, Polonia (Polsat News via REUTERS/)

Polonia reaccionó a la incursión rusa invocando el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que obliga a consulta entre los miembros cuando alguno considera que su seguridad está amenazada. Donald Tusk, primer ministro polaco, calificó la incursión de “provocación a gran escala”.

Rumania padeció una situación similar: reportó una violación de su espacio aéreo por drones rusos, lo que generó alerta militar y diplomática.

Uno de los aspectos más preocupantes es la naturaleza deliberada de las incursiones. Analistas estiman que los drones podrían haber sido usados como señuelos, o para saturar defensas, o para testar la respuesta de la OTAN. No todos los drones estaban armados; algunos eran de tipo “señuelo”.

Polonia también reconoció que su sistema antidrone “SkyCTRL” estaba prácticamente inactivo por demoras en la modernización, atrasos presupuestarios que lo habían dejado mal preparado para una escalada como esta.

La operación Eastern Sentry, lanzada el 12 de septiembre de 2025, tiene como objetivo coordinar de modo más firme la defensa aérea del flanco oriental de la OTAN, combinando recursos de varios países para detectar, interceptar y disuadir amenazas aéreas rusas.

Un miembro del personal trabaja
Un miembro del personal trabaja después de que las fuerzas armadas francesas movilizaran tres aviones de combate Rafale tras el lanzamiento de la operación Eastern Sentry para reforzar la defensa del flanco oriental de la OTAN en esta captura de pantalla de un video publicado el 12 de septiembre de 2025 (Fuerzas Armadas Francesas/Folleto vía REUTERS)

El Reino Unido no es el único actor: Francia y Alemania ya se comprometieron a enviar más cazas; Dinamarca también participará en la misión.

El domingo, Ucrania promocionó sus tácticas de drones como modelo económico para los aliados de la OTAN. Esa estrategia aparece diseñada para golpear los ingresos de Moscú, imponer costos más allá de lo militar directo y evidenciar la vulnerabilidad del aparato logístico ruso.

El presidente Volodímir Zelensky declaró: “Estamos listos para formar a todos nuestros socios en la defensa” frente a los drones rusos. Acompañó esa oferta con la afirmación de que Rusia “está estudiando cómo extender la guerra al territorio de Polonia y los Estados bálticos y que el Ejército ruso está también poniendo a prueba a Rumanía” .

Rusia, por su parte, ha respondido minimizando los hechos. A través de su oficina de prensa, ha sugerido que algunas violaciones podrían deberse a errores de navegación o interferencias electrónicas, aunque no ha dado pruebas concluyentes.

El escenario se agrava: la OTAN se enfrenta a una Rusia que no solo actúa en Ucrania, sino que empieza a desdibujar sus fronteras mediante incursiones aéreas que menoscaban la soberanía de países miembros. Los aliados miran ya no solo al presente, sino al riesgo de que estas provocaciones se vuelvan sistema. Reino Unido y los demás están tratando de restablecer una línea roja que impida que la agresión se normalice.

Temas Relacionados

OTANReino UnidoPoloniaRusiaUcraniaGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

La increíble historia de 8 iguanas clonadas en Inglaterra: cuando la naturaleza provoca el asombro mundial

El nacimiento de estos reptiles, sin que haya intervenido un macho y mediante el fenómeno de la partenogénesis, fue documentado por el Exotic Zoo, de Telford. Cuáles son los límites de la reproducción animal, según los expertos consultados por Smithsonian Magazine

La increíble historia de 8

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

El gobierno polaco atribuyó el episodio a la creciente presión de Moscú y denunció una serie de incursiones con drones en su espacio aéreo

Polonia neutralizó un dron que

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

La operación, denominada Centinela Oriental, busca reforzar la defensa aérea del flanco este de la Alianza

Tras la ofensiva rusa en

Estados Unidos no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga antes

Así lo aseguró el secretario del Tesoro Scott Bessent

Estados Unidos no impondrá aranceles

Tensión en Turquía: un tribunal postergó el fallo sobre un líder opositor

La corte de Ankara decidió esperar hasta el 24 de octubre la resolución sobre la posible destitución de Ozgur Ozel y la anulación del congreso del Partido Republicano del Pueblo

Tensión en Turquía: un tribunal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incendios en Cundinamarca afectan más

Incendios en Cundinamarca afectan más de 90 hectáreas en ocho municipios: la emergencia persiste

El Gobierno responde con contundencia a la carta de la Unión Ciclista Internacional por la cancelación de la última etapa de La Vuelta: “Blanquear a través del deporte un genocidio” es “una posición política”

Tribunal Superior de Bogotá dio luz verde a interceptaciones en caso contra Andrés Julián Rendón que pueden destapar caso de corrupción

Un auto estaba esperando para cargar GNC y se prendió fuego a metros de una estación de servicio en Santa Fe

Policía capturó a tres hombres que comercializaban armas de fuego ilegales en Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Trump advierte a Hamás de

Trump advierte a Hamás de que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

Marta Perarnau: "Sólo juntas podremos construir un fútbol femenino más fuerte, más seguro y más humano"

Fallece un hombre de 56 años tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en Fuerteventura

El CSD responde a la UCI: "Blanquear a través del deporte un genocidio contraviene sus valores"

El vicepresidente JD Vance toma el micrófono de Kirk y señala a la "extrema izquierda" por su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Gene Simmons y una revelación

Gene Simmons y una revelación que impulsa el mito de Ozzy Osbourne: “Trataba a todos exactamente igual, sin aires de grandeza”

Lil Nas X faltó a su audiencia por agresión, tras ser internado en un hospital mental

Willem Dafoe, sincero entre la ovación y la nostalgia: “Pienso en la edad más de lo que admito”

De Cadillac a Lamborghini: así fue la increíble y poco conocida evolución del Batimóvil

Foo Fighters estrena baterista en un show sorpresa